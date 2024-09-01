Rentabilisez votre réseau Pour tirer la pleine valeur de votre réseau de transport, optez pour un système d'affichage publicitaire intelligent qui présente quotidiennement le bon message aux bons passagers.

Égayez les trajets quotidiens L'affichage numérique est la solution tout avisée pour illuminer l'intérieur des bus, des trains, des stations et des abribus. Servez-vous de l'ensemble de votre réseau pour donner une nouvelle couleur aux trajets des passagers, puis récoltez les fruits de leur attention.

Des voyageurs sur la bonne route Aidez les gens à s'orienter! Intégrez des plans, des horaires, des outils d'orientation et d'autres services et données utiles à votre réseau d'écrans.