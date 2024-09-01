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Élargissez le potentiel de votreréseau de Transport

Augmentez vos profits et rompez la monotonie des déplacements en transport en commun grâce à des solutions d'affichage numérique qui diffusent du contenu dont votre public raffole : des offres de service et des publicités dynamiques et fondées sur des données.

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Rentabilisez votre réseau

Pour tirer la pleine valeur de votre réseau de transport, optez pour un système d'affichage publicitaire intelligent qui présente quotidiennement le bon message aux bons passagers.

Égayez les trajets quotidiens

L'affichage numérique est la solution tout avisée pour illuminer l'intérieur des bus, des trains, des stations et des abribus. Servez-vous de l'ensemble de votre réseau pour donner une nouvelle couleur aux trajets des passagers, puis récoltez les fruits de leur attention.

Des voyageurs sur la bonne route

Aidez les gens à s'orienter! Intégrez des plans, des horaires, des outils d'orientation et d'autres services et données utiles à votre réseau d'écrans.

De multiples écrans, un impact saisissant

Synchronisez vos écrans pour augmenter l'impact visuel dans une zone ciblée, ou permettez à une marque d'attirer tous les regards en s'affichant simultanément sur l'ensemble de vos écrans.

Du contenu qui se déplace avec votre public

Nos outils de géolocalisation vous permettent de diffuser du contenu et des messages pertinents, et ce, où que se trouvent vos écrans et votre public.

Des options flexibles pour réaliser un maximum de ventes de publicités

Grâce à des outils spécialisés destinés aux équipes de vente directe et programmatique, vous pouvez dépasser vos objectifs de vente et joindre de nouveaux acheteurs.

Renforcez votre équipe avec la planification de campagne et la diffusion d'annonces
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Augmentez vos ventes grâce à la programmatique
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Nous étions à la recherche d'une solution d'affichage numérique puissante et flexible qui sache “parler” le langage publicitaire et qui nous aide à innover. Broadsign nous a facilité la vie : nous pouvons maintenant nous concentrer sur le contenu de notre campagne plutôt que sur le logiciel d'affichage.

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Adopté par des réseaux de transport de premier plan

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Collaborez avec nos partenaires pour offir du contenu formidable

Créez votre propre contenu, travaillez avec des collaborateurs locaux ou améliorez vos écrans en vous alliant à nos partenaires dans les domaines du contenu d'affichage numérique et de l'analyse du public.

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