Les patients informés sont des patients satisfaits Améliorez la communication entre les patients et les professionnels de la santé en affichant du contenu pertinent, ciblé et informatif partout.

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Des messages pertinents pour chaque public Le contenu pertinent et de qualité supérieure met les patients à l'aise et aide au bon déroulement des activités de soins de santé. Permettez aux équipes locales de créer des messages de marque cohérents, comme les heures d'ouverture, les temps d'attente et les politiques d'entreprise, le tout sans nécessiter d'aptitudes techniques. Apprenez-en plus sur l'affichage numérique de messages locaux