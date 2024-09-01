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Les patients informés sont des patients satisfaits

Améliorez la communication entre les patients et les professionnels de la santé en affichant du contenu pertinent, ciblé et informatif partout.

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Des kiosques d'information aux écrans des salles d'attente, gérez efficacement tous les écrans des cliniques à partir d'une plateforme centralisée qui évolue facilement pour répondre à la croissance de votre réseau d'affichage numérique.

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Le contenu pertinent et de qualité supérieure met les patients à l'aise et aide au bon déroulement des activités de soins de santé. Permettez aux équipes locales de créer des messages de marque cohérents, comme les heures d'ouverture, les temps d'attente et les politiques d'entreprise, le tout sans nécessiter d'aptitudes techniques.

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Générez des revenus supplémentaires grace à des publicités diffusées dans l'ensemble de votre réseau d'affichage, qui intègre les ventes de publicité directes et programmatiques.

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Broadsign nous permet de gérer facilement le contenu de milliers d'écrans aux quatre coins du pays à partir d'un seul emplacement.

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