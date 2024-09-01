Les patients informés sont des patients satisfaits
Améliorez la communication entre les patients et les professionnels de la santé en affichant du contenu pertinent, ciblé et informatif partout.
Tous vos écrans au même endroit
Des kiosques d'information aux écrans des salles d'attente, gérez efficacement tous les écrans des cliniques à partir d'une plateforme centralisée qui évolue facilement pour répondre à la croissance de votre réseau d'affichage numérique.
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Des messages pertinents pour chaque public
Le contenu pertinent et de qualité supérieure met les patients à l'aise et aide au bon déroulement des activités de soins de santé. Permettez aux équipes locales de créer des messages de marque cohérents, comme les heures d'ouverture, les temps d'attente et les politiques d'entreprise, le tout sans nécessiter d'aptitudes techniques.
Apprenez-en plus sur l'affichage numérique de messages locaux
Des ventes de publicité souples qui stimulent les revenus
Générez des revenus supplémentaires grace à des publicités diffusées dans l'ensemble de votre réseau d'affichage, qui intègre les ventes de publicité directes et programmatiques.
Donnez de nouveaux outils à vos équipes de vente grâce à Broadsign Direct
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