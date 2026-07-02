Pleins feux sur les grandes campagnes

Comment la campagne DOOH de Silbö Telecom a généré une hausse de +263 % de la considération grâce aux publicités dans les transports

Objectif

Pour renforcer l’appartenance à la marque auprès des fans de soccer avant l’Euro 2024, nous faisons la promotion d’une commandite et de données illimitées pour accroître la notoriété, la perception et la considération.

Stratégie

La campagne a utilisé la technologie DOOH programmatique pour activer les écrans numériques dans les centres de transport en commun très achalandés des grandes villes espagnoles en diffusant des contenus créatifs localisés afin de maximiser l’exposition répétée et la pertinence auprès des usagers.

Résultats

La campagne a fait grimper de 263 % la considération et de 833 % la perception positive de la marque; plus de 40 % des personnes ayant mémorisé la publicité ont indiqué envisager de demander les services de Silbö.