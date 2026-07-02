Lancez et gérez des campagnes DOOH à partir de votre DSP préférée
Ajoutez facilement l’affichage numérique extérieur à votre stratégie omnicanale en utilisant la DSP en laquelle vous avez déjà confiance. Grâce à une intégration fluide et une expertise spécialisée, Broadsign vous aide à planifier, lancer et mesurer des campagnes à fort impact.
Lancez et gérez facilement le DOOH programmatique aux côtés de vos campagnes omnicanales en utilisant la DSP de votre choix. Pas de connexions supplémentaires, pas de configuration complexe — juste un accès fluide à un inventaire premium.
Portée et échelle mondiales
Accédez à des milliers d’écrans DOOH premium dans le monde entier auprès de multiples éditeurs. Des centres de transit et centres commerciaux aux panneaux d’affichage routiers et au mobilier urbain, connectez-vous avec votre audience au bon moment et au bon endroit.
Optimisation en temps réel
Profitez des déclencheurs dynamiques, du ciblage par créneaux horaires et du suivi des performances, comme pour n’importe quel canal programmatique. Ajustez facilement le ciblage, les budgets et les messages publicitaires en temps réel pour maximiser l’impact.
Comprehensive performance measurement
Tirez parti d’outils de mesure avancés pour suivre les performances, évaluer l’impact et affiner votre stratégie. Obtenez des informations à partir des impressions, des diffusions publicitaires et de l’engagement de l’audience pour mesurer les résultats concrets.
Emplacements premium, impact maximum
Découvrez l’inventaire DOOH de Broadsign
Touchez votre audience à grande échelle grâce à un accès à des écrans DOOH premium dans des lieux à fort impact à travers le monde. Des centres de transit et centres commerciaux au mobilier urbain et aux panneaux d’affichage routiers, Broadsign connecte vos campagnes aux bons écrans, aux bons endroits.
Activez le DOOH avec la DSP en laquelle vous avez confiance
Broadsign s’intègre à plus de 35 DSP de premier plan, vous donnant un accès direct à un inventaire DOOH premium sans perturber votre flux de travail existant. Simplifiez la planification, l’activation et la mesure grâce à nos conseils d’experts pour obtenir des résultats.
Quelques campagnes DOOH programmatiques propulsées par Broadsign
Pleins feux sur les grandes campagnes
Comment la campagne DOOH de Silbö Telecom a généré une hausse de +263 % de la considération grâce aux publicités dans les transports
Objectif
Pour renforcer l’appartenance à la marque auprès des fans de soccer avant l’Euro 2024, nous faisons la promotion d’une commandite et de données illimitées pour accroître la notoriété, la perception et la considération.
Stratégie
La campagne a utilisé la technologie DOOH programmatique pour activer les écrans numériques dans les centres de transport en commun très achalandés des grandes villes espagnoles en diffusant des contenus créatifs localisés afin de maximiser l’exposition répétée et la pertinence auprès des usagers.
Résultats
La campagne a fait grimper de 263 % la considération et de 833 % la perception positive de la marque; plus de 40 % des personnes ayant mémorisé la publicité ont indiqué envisager de demander les services de Silbö.
Boehringer Ingelheim a enregistré une hausse de 254 % de son image de marque positive grâce à sa campagne pDOOH
Objectif
Accroître la notoriété et les ventes du nouveau produit antiparasitaire pour animaux de Frontpro
Stratégie
Des publicités ont été diffusées sur des écrans extérieurs et dans des centres commerciaux situés à proximité d'animaleries ; elles comportaient des codes QR destinés à inciter le public à interagir avec le contenu
Résultats
Hausse de 254 % de la perception positive de la marque; la campagne a donné une impression positive à ceux qui se souviennent des publicités
HP génère une hausse de 12 % des ventes grâce au DOOH programmatique à Dubaï.
Objectif
Accroître la notoriété, remodeler la perception de la marque et favoriser l'envisagement d'achat des imprimantes HP à réservoir d'encre (plus précisément le modèle HP Smart Tank 585) auprès des parents âgés de 25 à 54 ans, afin de transformer l'intérêt suscité en une croissance tangible des ventes sur un marché concurrentiel.
Stratégie
Diffusion de publicités DOOH programmatiques ciblées sur des écrans numériques premium situés dans des environnements familiaux à forte fréquentation à Dubaï, combinant placements contextuels et expositions répétées tout au long de la journée pour générer un engagement à haute fréquence.
Résultats
Réalisation d'une croissance des ventes de +12 % en glissement annuel pour les imprimantes HP aux Émirats arabes unis et d'un doublement de l'image de marque positive.
Prêt à lancer une campagne véritablement omnicanale ?
Activez de manière fluide le DOOH programmatique et étendez votre stratégie omnicanale avec Broadsign. Grâce à des outils de pointe et des conseils d’experts, nous vous aidons à planifier, exécuter et optimiser des campagnes percutantes.