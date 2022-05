Déclaration de sécurité

Parce que la sécurité de vos données est primordiale, nos solutions infonuagiques sont conçues pour l'assurer en tout temps. Tous nos produits utilisent ce modèle et sont hébergés dans des environnements de pointe, tels qu'AWS, Azure, et Google Cloud, qui misent sur la surveillance. Notre centre des opérations de sécurité nous permet de rester alertes aux vulnérabilités et aux menaces qui pèsent sur ces solutions, et de coordonner notre intervention.