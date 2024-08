Gestion de campagnes et diffusion d'annonces

Atteindre le bon public au bon moment grâce à des déclencheurs contextuels

Aidez les acheteurs à dépenser plus efficacement leur budget publicitaire en n'atteignant que les segments du public les plus pertinents. Exploitez les déclencheurs démographiques et contextuels basés sur les données, tels que l'âge, le lieu et la météo, pour diffuser des campagnes auprès du bon public et au bon moment.