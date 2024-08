Saisissez de nouvelles opportunités et générez des revenus supplémentaires

Diffusion flexible des campagnes

Dites adieu au contenu de remplissage et aux emplacements ignorés

Un propriétaire de médias se rend compte que 30 % de son inventaire mensuel diffuse du contenu de remplissage, comme des extraits météo et des actualités. Il décide de vendre ces emplacements invendus via Audience Campaigns de Broadsign qui les attribuera à la campagne la plus lucrative. Cela lui permet de générer plus de revenus que s'il le vendait à prix réduit ou diffusait du contenu de remplissage..