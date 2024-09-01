Diffusez des messages dynamiques en toute simplicité Affichez des messages soulignant les grandes victoires et les délais d'attente aux tables. Diffusez des promotions et des événements grâce à un affichage numérique qui s'adapte en fonction de l'heure ou des conditions ambiantes.

Montrez le chemin à vos clients Grâce aux terminaux de signalisation qui fournissent des indications personnalisées, les clients garderont le cap sur leurs jeux, leur gîte et plus encore.

Des promotions plus grandes que nature Soyez créatif avec les prises de contrôle : lorsque vous souhaitez diffuser un événement, une publicité promotionnelle ou un message déclenché à un grand nombre de personnes, optez pour des prises de contrôle diffusées à l'échelle du casino ou ciblées sur quelques écrans seulement.