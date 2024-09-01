CasinoL'Affichage Numérique au Une solution gagnante
Offrez à vos clients une expérience agréable au casino propulsée par un affichage numérique qui diffuse des publicités et des renseignements utiles.Demandez une démo en direct
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Affichez des messages soulignant les grandes victoires et les délais d'attente aux tables. Diffusez des promotions et des événements grâce à un affichage numérique qui s'adapte en fonction de l'heure ou des conditions ambiantes.
Grâce aux terminaux de signalisation qui fournissent des indications personnalisées, les clients garderont le cap sur leurs jeux, leur gîte et plus encore.
Soyez créatif avec les prises de contrôle : lorsque vous souhaitez diffuser un événement, une publicité promotionnelle ou un message déclenché à un grand nombre de personnes, optez pour des prises de contrôle diffusées à l'échelle du casino ou ciblées sur quelques écrans seulement.
Intégrez les données sur la fidélité des joueurs et les réservations d'hôtel à votre système d'affichage numérique afin de mieux cibler votre public et de retirer un meilleur rendement sur votre investissement.
Des kiosques aux affiches numériques, gérez efficacement tous les écrans de votre casino à partir d'une plateforme centralisée qui évolue facilement à mesure que votre réseau d'affichage numérique croît.
Lancez des campagnes de publicité dans votre casino en un tour de main grâce à des outils spécialisés destinés aux équipes de ventes directes et programmatiques.
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Pour profiter des meilleurs conseils, il faut faire affaire avec un fournisseur chevronné qui sait travailler à grande échelle. Nous en sommes actuellement à ce point et nous comptons sur Broadsign pour passer au niveau supérieur.
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