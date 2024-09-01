Montrez le chemin à vos clients
Aidez vos clients à trouver leur chambre, les services offerts et les attractions locales grâce à des bornes d'orientation qui fournissent des indications personnalisées pour atteindre un éventail de destinations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre hôtel.
Tous vos écrans à portée de mains
Des écrans numériques aux kiosques d'information, gérez efficacement tous les écrans de votre réseau à partir d'une plateforme centralisée évolutive qui s'adapte à la croissance de votre réseau d'affichage.
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Des messages efficaces et adaptables
Faites la promotion de vos services, de vos événements spéciaux, des horaires des colloques et plus encore grâce à une solution d'affichage numérique qui s'adapte en fonction de l'heure, de la météo et d'autres conditions.