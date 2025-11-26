26 novembre 2025
Broadsign annonce l’acquisition de Place Exchange
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25 août 2025
Comment les campagnes d’affichage numérique de Québecor atteignent 99,9 % de leur cible grâce à la plateforme Broadsign
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24 janvier 2025
Qu’est-ce que le DOOH (digital out-of-home)? Définition, exemples et principaux avantages de la publicité numérique...
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30 septembre 2024
L’offre programmatique DOOH entraîne une hausse de 125 % des intentions d’achat pour Uber Eats
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13 mai 2024
Broadsign fait l’acquisition d’Outmoove, plateforme DSP néerlandaise spécialisée dans l’affichage extérieur numérique
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25 avril 2024
PATTISON modernise sa pile technologique en matière d’affichage extérieur avec Broadsign
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21 février 2024
Saisissez de nouvelles occasions et générez des revenus supplémentaires grâce à Audience Campaigns de Broadsign
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15 février 2024
Pleins feux sur la DSP Displayce : Naviguer sur la vague programmatique de la publicité extérieure numérique
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12 juin 2023
ARAGO s’associe à Broadsign pour intégrer le levier DOOH dans son DSP
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7 juin 2023
Découvrez le nouveau module pour les campagnes OOH statique de Broadsign
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16 mai 2023
Lancement de notre Ad Server (serveur publicitaire), maintenant disponible sur la platforme Broadsign
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8 septembre 2022
Tirez le maximum de vos écrans intelligents : Broadsign pour système sur puce est arrivé
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17 août 2022
Comment réhausser l’expérience en magasin grâce à l’affichage numérique
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1 juin 2022
Broadsign élargit son portfolio DOOH programmatique aux États-Unis et en Australie
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10 mai 2022
Comment Turnadon bâtit une entreprise OOH tournée vers l’avenir en France
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