PATTISON Affichage choisit Broadsign comme partenaire d’optimisation de réseau

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 – Broadsign International inc., le chef de file en solutions marketing d’affichage extérieur, a annoncé aujourd’hui qu’il a été sélectionné par PATTISON Affichage afin de fournir une série d’outils logiciels conçus pour optimiser le rendement de plus de 4 000 écrans programmatiques du réseau PATTISON.

Broadsign offrira sa solution de diffusion publicitaire afin d’automatiser la diffusion de contenu ciblé sur les écrans PATTISON. Broadsign Direct sera également intégrée afin de rendre l’inventaire disponible en temps réel et de permettre les réservations par les équipes de vente pour optimiser le rendement du réseau. De plus, tous les écrans, qui sont aujourd’hui connectés à la plateforme d’échanges publicitaires d’affichage extérieur Campsite de Broadsign, seront également intégrés à la plateforme programmatique Broadsign Reach. Avec cette combinaison, PATTISON pourra attirer des annonceurs nationaux et internationaux branchés sur ces plateformes.

« L’optimisation de nos actifs numériques et l’amplification de nos capacités programmatiques sont des objectifs clés pour nous au cours des prochaines années. Nous sommes certains que l’équipe chevronnée de Broadsign nous offrira la solution qui nous permettra de continuer de nous démarquer en tant que leader canadien en affichage extérieur », a affirmé Cam Milne, vice‑président et directeur général de PATTISON Onestop.

« PATTISON possède un déploiement remarquable dans le paysage canadien et nous sommes emballés d’offrir les services d’optimisation et d’automatisation du réseau ainsi que les ventes programmatiques afin qu’elle réalise son plein potentiel », a déclaré Maarten Dollevoet, vice-président principal des ventes chez Broadsign.

À propos de Broadsign

Grâce à Broadsign, il est plus facile que jamais pour les éditeurs, les agences et les marques d’exploiter le potentiel de la publicité extérieure numérique et de communiquer avec le public à l’échelle de la planète. En animant notamment les aéroports, les centres commerciaux, les cliniques et les coins de rue grâce à plus de 425 000 écrans, Broadsign propulse les écrans au cœur de la vie des gens. La plateforme Broadsign permet aux éditeurs de mieux gérer les opérations de leur entreprise tout en aidant les marques et agences à réserver des campagnes d’affichage extérieur en toute facilité. La plateforme comprend notamment des outils de diffusion de contenu, de lecture et de preuve de performance. Elle offre aussi des solutions pour la connaître la disponibilité de l’inventaire et la générer des propositions ainsi que des fonctionnalités permettant les transactions programmatiques automatisées d’affichage extérieur numérique et des solutions d’affichage extérieur pour les opérations d’entreprise. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le /fr/.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage est le chef de file dans la vente et l’exploitation de médias numériques ciblés et de solutions numériques grand format au Canada. PATTISON offre aux marques la possibilité de créer et d’offrir des expériences uniques et engageantes grâce à des stratégies numériques innovantes. Elle utilise une approche qui repose sur des données afin de mieux cerner les publics cibles. Grâce à sa plateforme dynamique et flexible, PATTISON s’appuie sur les technologies de pointe de l’industrie afin de cibler les consommateurs dans les milieux de transport collectif, les bureaux, les aéroports, les réseaux résidentiels et les commerces de détail. Notre plus récent produit stratégique, LINK, augmente la portée des campagnes d’affichage extérieur à l’aide d’une intégration mobile qui offre aux marques de nouveaux niveaux d’engagement en amplifiant leur message sur les deux supports. La portée et l’étendue inégalées de PATTISON et de ses sociétés affiliées continuent d’offrir des solutions publicitaires révolutionnaires en matière d’affichage extérieur numérique.