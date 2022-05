PATTISON Outdoor Advertising Chooses Broadsign for Network Optimization

Partnership to enable dynamic content delivery, yield optimization, and programmatic capabilities across PATTISON’s 4,000 screens.

Versions française ci-dessous.

MONTREAL, June 12, 2019 — Broadsign International Inc., the leading out-of-home (OOH) marketing solution, today announced that it has been selected by PATTISON Outdoor Advertising, a leader in Canadian OOH media, to provide a suite of software tools designed to optimize operational efficiency and yield on more than 4,000 programmatically-enabled screens across PATTISON’s network.

The project will center on Broadsign’s ad-serving solution to automate the delivery of targeted content to PATTISON’s screens. Broadsign Direct will also be incorporated to enable real-time inventory availability and booking for sales teams and to help optimize network yield. Finally, all screens, which are currently connected to Broadsign’s Campsite digital OOH exchange, will also integrate with the Broadsign Reach programmatic platform. Together, the programmatic platforms will enable PATTISON to attract new advertisers from a wide variety of both national and international demand sources.

“Optimizing our digital assets and amplifying our programmatic capabilities are key missions for us over the coming years. We’re confident that the experienced team at Broadsign will provide the solution we need to continue to stand out as a leader in Canadian out-of-home,” said Cam Milne, Vice President/General Manager, PATTISON Onestop.

“PATTISON is a force in the Canadian OOH space, and we’re excited to see how Broadsign’s experience in network optimization, automation, and programmatic selling can help them further realize their network’s potential,” said Maarten Dollevoet, SVP of sales, Broadsign.

About Broadsign

Broadsign is making it easier than ever for media owners, agencies and brands to harness the power of out-of-home and connect with audiences across the globe. Powering over 425,000 signs in airports, shopping malls, health clinics, transit systems and more, Broadsign is at the heart of people’s lives. The Broadsign platform helps media owners more efficiently manage their business operations while enabling brands and agencies to easily book OOH campaigns. The platform includes tools for content distribution, playback and proof of performance; sales

inventory availability and proposal generation; automated programmatic DOOH transactions; and OOH business operations. For more info please visit www.broadsign.com.

About PATTISON Outdoor Advertising

PATTISON Outdoor Advertising is the leader in the sales and operations of digital place-based media and digital large format in Canada. Offering brands the opportunity to create and deliver uniquely engaging experiences through innovative digital strategies, PATTISON implements a data-enriched approach to identifying target audiences. With a dynamic and flexible platform, PATTISON leverages industry-leading technologies to connect with consumers across transit, office, airport, residential and retail markets. Our latest strategic output, LINK, enhances the reach of OOH campaigns through a mobile integration that delivers new levels of engagement for brands by amplifying their message across both mediums. Unmatched reach and coverage allow PATTISON and its affiliates to continue providing the most revolutionary advertising solutions in Digital Out-Of-Home.

PATTISON Affichage choisit Broadsign comme partenaire d’optimisation de réseau

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 – Broadsign International inc., le chef de file en solutions marketing d’affichage extérieur, a annoncé aujourd’hui qu’il a été sélectionné par PATTISON Affichage afin de fournir une série d’outils logiciels conçus pour optimiser le rendement de plus de 4 000 écrans programmatiques du réseau PATTISON.

Broadsign offrira sa solution de diffusion publicitaire afin d’automatiser la diffusion de contenu ciblé sur les écrans PATTISON. Broadsign Direct sera également intégrée afin de rendre l’inventaire disponible en temps réel et de permettre les réservations par les équipes de vente pour optimiser le rendement du réseau. De plus, tous les écrans, qui sont aujourd’hui connectés à la plateforme d’échanges publicitaires d’affichage extérieur Campsite de Broadsign, seront également intégrés à la plateforme programmatique Broadsign Reach. Avec cette combinaison, PATTISON pourra attirer des annonceurs nationaux et internationaux branchés sur ces plateformes.

« L’optimisation de nos actifs numériques et l’amplification de nos capacités programmatiques sont des objectifs clés pour nous au cours des prochaines années. Nous sommes certains que l’équipe chevronnée de Broadsign nous offrira la solution qui nous permettra de continuer de nous démarquer en tant que leader canadien en affichage extérieur », a affirmé Cam Milne, vice‑président et directeur général de PATTISON Onestop.

« PATTISON possède un déploiement remarquable dans le paysage canadien et nous sommes emballés d’offrir les services d’optimisation et d’automatisation du réseau ainsi que les ventes programmatiques afin qu’elle réalise son plein potentiel », a déclaré Maarten Dollevoet, vice-président principal des ventes chez Broadsign.

À propos de Broadsign

Grâce à Broadsign, il est plus facile que jamais pour les éditeurs, les agences et les marques d’exploiter le potentiel de la publicité extérieure numérique et de communiquer avec le public à l’échelle de la planète. En animant notamment les aéroports, les centres commerciaux, les cliniques et les coins de rue grâce à plus de 425 000 écrans, Broadsign propulse les écrans au cœur de la vie des gens. La plateforme Broadsign permet aux éditeurs de mieux gérer les opérations de leur entreprise tout en aidant les marques et agences à réserver des campagnes d’affichage extérieur en toute facilité. La plateforme comprend notamment des outils de diffusion de contenu, de lecture et de preuve de performance. Elle offre aussi des solutions pour la connaître la disponibilité de l’inventaire et la générer des propositions ainsi que des fonctionnalités permettant les transactions programmatiques automatisées d’affichage extérieur numérique et des solutions d’affichage extérieur pour les opérations d’entreprise. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le /fr/.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage est le chef de file dans la vente et l’exploitation de médias numériques ciblés et de solutions numériques grand format au Canada. PATTISON offre aux marques la possibilité de créer et d’offrir des expériences uniques et engageantes grâce à des stratégies numériques innovantes. Elle utilise une approche qui repose sur des données afin de mieux cerner les publics cibles. Grâce à sa plateforme dynamique et flexible, PATTISON s’appuie sur les technologies de pointe de l’industrie afin de cibler les consommateurs dans les milieux de transport collectif, les bureaux, les aéroports, les réseaux résidentiels et les commerces de détail. Notre plus récent produit stratégique, LINK, augmente la portée des campagnes d’affichage extérieur à l’aide d’une intégration mobile qui offre aux marques de nouveaux niveaux d’engagement en amplifiant leur message sur les deux supports. La portée et l’étendue inégalées de PATTISON et de ses sociétés affiliées continuent d’offrir des solutions publicitaires révolutionnaires en matière d’affichage extérieur numérique.