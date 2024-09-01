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La plateforme qui alimente l'affichage extérieur OOH

Broadsign permet aux propriétaires de médias d'opérer leurs réseaux de façon performante ainsi que des outils de campagnes directes et programmatiques leur permettant d'optimiser la monétisation de leur inventaire.

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Nous travaillons avec les plus grands noms de l'OOH

Des solutions pour une efficacité maximale

Affichage numérique, statique et programmatique

Peu importe la campagne, garantie ou non garantie avec un objectif d'impression ou de fréquence, Broadsign facilite la planification de tous les types de campagnes OOH.

Vous définissez les règles et notre plateforme fait le reste

Notre lecteur multimédia intelligent facilite la planification et la diffusion de campagnes sur votre réseau.

Plusieurs SSP, une seule solution de médiation

Consolidez votre demande programmatique de plusieurs partenaires SSP avec notre solution de médiation « header bidder » en éliminant le besoin des conteneurs. Que la meilleure enchère gagne!

Dites adieu aux révisions interminables de demandes de propositions et aux chaînes de courriels

Automatisez votre processus de vente directe d'affichage extérieur avec Broadsign In-Advance, afin de vous concentrer sur ce qui compte le plus : vendre davantage.

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Ad Server

Augmentez vos revenus publicitaires OOH sans augmenter votre charge de travail

Cessez de perdre des revenus à cause de systèmes fragmentés. Transformez votre inventaire DOOH direct et programmatique en un moteur de revenus unifié grâce à l'Ad Server Broadsign.

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Gestion de contenu et de réseau

Gagnez du temps en automatisant la gestion de votre réseau

Nos processus automatisés de gestion de campagnes vous permettent de diffuser le bon contenu au bon moment, tout en vous donnant une visibilité complète sur l'efficacité de ces campagnes, grâce notamment à nos rapports détaillés de performance.

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Campagnes et gestion statiques

Des processus rationalisés dédiés à vos campagnes publicitaires statiques

Facilitez votre quotidien avec nos outils conçus pour les procédés de publicité statique. Nous synchronisons en temps réels les tâches d'affichage liées à vos campagnes, mais aussi les niveaux de stock et les communications avec vos afficheurs.

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Plateforme ssp programmatique mondiale

Augmentez vos revenus programmatiquement

Complétez vos ventes directes avec notre outil programmatique qui vous permet d'automatiser une partie de vos ventes en accédant à des acheteurs mondiaux, tout en gardant le contrôle sur le contenu que vous diffusez.

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Affichage numérique de messages locaux

Des messages locaux plus pertinents et personnalisés

Permettez aux équipes locales de créer facilement des messages d'affichage numérique adaptés tout en restant fidèles à votre branding grâce à un outil de gestion de contenu personnalisable.

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SOC 2 BadgeSOC 2 Badge

Protection et traitement des données sécurisés, fiables et confidentiels.

Assurez-vous que vos données sensibles et votre réputation sont en sécurité. Notre certification SOC 2 de type 2 garantit une protection complète contre les activités indésirables sur vos écrans grâce à des contrôles de sécurité supplémentaires.

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Notre mission est d'éclairer le monde.

107

pays

48 milliards

d'annonces diffusées par mois

193 milliards

d'impressions par mois

Des forfaits pour les besoins de tous les réseaux

Standard
Rationalisez votre entreprise avec un logiciel automatisé pour OOH.
Professional
Surveillance en temps réel, messagerie personnalisée, API ouverte.
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Vendez plus intelligemment et optimisez le rendement avec des outils intelligents pour l'affichage extérieur.
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