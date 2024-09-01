La plateforme qui alimente l'affichage extérieur OOH
Broadsign permet aux propriétaires de médias d'opérer leurs réseaux de façon performante ainsi que des outils de campagnes directes et programmatiques leur permettant d'optimiser la monétisation de leur inventaire.
Nous travaillons avec les plus grands noms de l'OOH
Des solutions pour une efficacité maximale
Affichage numérique, statique et programmatique
Peu importe la campagne, garantie ou non garantie avec un objectif d'impression ou de fréquence, Broadsign facilite la planification de tous les types de campagnes OOH.
Vous définissez les règles et notre plateforme fait le reste
Notre lecteur multimédia intelligent facilite la planification et la diffusion de campagnes sur votre réseau.
Plusieurs SSP, une seule solution de médiation
Consolidez votre demande programmatique de plusieurs partenaires SSP avec notre solution de médiation « header bidder » en éliminant le besoin des conteneurs. Que la meilleure enchère gagne!
Dites adieu aux révisions interminables de demandes de propositions et aux chaînes de courriels
Automatisez votre processus de vente directe d'affichage extérieur avec Broadsign In-Advance, afin de vous concentrer sur ce qui compte le plus : vendre davantage.En savoir plus
Ad Server
Augmentez vos revenus publicitaires OOH sans augmenter votre charge de travail
Cessez de perdre des revenus à cause de systèmes fragmentés. Transformez votre inventaire DOOH direct et programmatique en un moteur de revenus unifié grâce à l'Ad Server Broadsign.En savoir plus
Gestion de contenu et de réseau
Gagnez du temps en automatisant la gestion de votre réseau
Nos processus automatisés de gestion de campagnes vous permettent de diffuser le bon contenu au bon moment, tout en vous donnant une visibilité complète sur l'efficacité de ces campagnes, grâce notamment à nos rapports détaillés de performance.En savoir plus
Campagnes et gestion statiques
Des processus rationalisés dédiés à vos campagnes publicitaires statiques
Facilitez votre quotidien avec nos outils conçus pour les procédés de publicité statique. Nous synchronisons en temps réels les tâches d'affichage liées à vos campagnes, mais aussi les niveaux de stock et les communications avec vos afficheurs.En savoir plus
Plateforme ssp programmatique mondiale
Augmentez vos revenus programmatiquement
Complétez vos ventes directes avec notre outil programmatique qui vous permet d'automatiser une partie de vos ventes en accédant à des acheteurs mondiaux, tout en gardant le contrôle sur le contenu que vous diffusez.En savoir plus
Affichage numérique de messages locaux
Des messages locaux plus pertinents et personnalisés
Permettez aux équipes locales de créer facilement des messages d'affichage numérique adaptés tout en restant fidèles à votre branding grâce à un outil de gestion de contenu personnalisable.En savoir plus
Protection et traitement des données sécurisés, fiables et confidentiels.
Assurez-vous que vos données sensibles et votre réputation sont en sécurité. Notre certification SOC 2 de type 2 garantit une protection complète contre les activités indésirables sur vos écrans grâce à des contrôles de sécurité supplémentaires.En savoir plus
Notre mission est d'éclairer le monde.
107
pays
48 milliards
d'annonces diffusées par mois
193 milliards
d'impressions par mois
Des forfaits pour les besoins de tous les réseaux
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