Informer et divertir Notre interface de protocole d'application ouverte vous permet d'ajouter les nouvelles économiques, des prévisions météo, des mises à jour sur la circulation et tout autre contenu informatif ou divertissant à vos communications internes.

Qui dit meilleure diffusion dit meilleures occasions Diffusez du contenu visuel informatif à l'échelle de votre institution. Vous pourrez présenter vos nouveaux produits et vos produits sous-utilisés à vos clients afin de nourrir leur réflexion.

Des messages efficaces et adaptables Diffusez des promotions, affichez les délais d'attente et plus encore grâce à un système d'affichage numérique qui s'adapte en fonction de l'heure ou des conditions ambiantes.