Informer et divertir
Notre interface de protocole d'application ouverte vous permet d'ajouter les nouvelles économiques, des prévisions météo, des mises à jour sur la circulation et tout autre contenu informatif ou divertissant à vos communications internes.
Qui dit meilleure diffusion dit meilleures occasions
Diffusez du contenu visuel informatif à l'échelle de votre institution. Vous pourrez présenter vos nouveaux produits et vos produits sous-utilisés à vos clients afin de nourrir leur réflexion.
Des messages efficaces et adaptables
Diffusez des promotions, affichez les délais d'attente et plus encore grâce à un système d'affichage numérique qui s'adapte en fonction de l'heure ou des conditions ambiantes.
Tous vos écrans à portée de main
Des écrans numériques aux kiosques d'information, gérez efficacement tous les écrans de votre réseau à partir d'une plateforme centralisée évolutive qui s'adapte à la croissance de votre réseau d'affichage.
Découvrez nos solutions pour la gestion de contenu et de réseau