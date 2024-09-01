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Adaptez votre réseau selon vos besoins : téléversez de nouvelles créations, effectuez des mises à jour ou modifiez le contenu existant, le tout en quelques secondes seulement.
Retenez l'attention de votre public en lui proposant du contenu dynamique qui s'appuie sur des données externes. Des résultats sportifs aux prévisions météo en passant par les plus récentes fluctuations des marchés boursiers, les sujets ne manquent pas pour lancer une campagne des plus pertinentes.
Répondez rapidement aux demandes des annonceurs, mettez sur pied des campagnes complexes et multicanaux, et proposez un éventail de forfaits qui faciliteront le processus de ventes pour vous comme pour vos clients.
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Rejoignez un public bien ciblé en diffusant du contenu à des heures données ou en présence de conditions précises.
Ne vous limitez pas à une solution d'affichage numérique qui, bien qu'elle fonctionne dans l'immédiat, ne pourra pas évoluer pour répondre à vos besoins futurs. Choisissez la plateforme qui fonctionne quel que soit le nombre d'écrans. Vous aurez ainsi la clé du succès, aujourd'hui et demain.
Broadsign offre la boîte à outils suprême pour tout ce qui touche à l'affichage numérique extérieur. Nous avons confiance que nous pouvons combler tous les besoins de nos clients.oOh!media
Nous sommes une entreprise vouée au numérique, et Broadsign nous fournit un système idéal qui s'adapte à chacune des requêtes dynamiques ou de planification que nos clients nous envoient. Je n'ai pas encore rencontré une situation à laquelle leur plateforme n'a pas pu s'accomoder.QMS
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