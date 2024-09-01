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Du contenu dynamique et axé sur les données Retenez l'attention de votre public en lui proposant du contenu dynamique qui s'appuie sur des données externes. Des résultats sportifs aux prévisions météo en passant par les plus récentes fluctuations des marchés boursiers, les sujets ne manquent pas pour lancer une campagne des plus pertinentes.

Des ventes intelligentes et rapides Répondez rapidement aux demandes des annonceurs, mettez sur pied des campagnes complexes et multicanaux, et proposez un éventail de forfaits qui faciliteront le processus de ventes pour vous comme pour vos clients. Donnez de nouveaux outils à vos équipes de vente grâce à Broadsign Direct