Pleins feux sur la DSP Displayce : Naviguer sur la vague programmatique de la publicité extérieure numérique

Après son émergence dans le paysage publicitaire, l’affichage extérieur numérique programmatique reste un moyen essentiel pour les marques et les agences de s’adresser efficacement à leur public. Displayce, une plateforme côté demande (DSP) qui aide à créer, à diffuser et à optimiser les campagnes d’affichage extérieur numérique en temps réel, est une solution qui met en contact les agences et les annonceurs avec les propriétaires de médias alors que l’affichage extérieur programmatique prend de l’essor.

La plateforme programmatique de Displayce, dont le siège social est à Bordeaux, en France, permet d’accéder à un réseau de plus d’un million de panneaux d’affichage numérique dans plus de 70 pays, offrant aux marques la possibilité de lancer des campagnes dans des formats de première qualité, dans des environnements ciblés et auprès de vastes publics.

Après plus d’une décennie à évoluer dans le secteur, Displayce compte aujourd’hui plus de 40 experts de l’affichage extérieur numérique et possède des bureaux dans des régions européennes clés telles que la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. L’alliance stratégique avec JCDecaux en juillet 2022 a renforcé la position de Displayce, lui donnant les moyens d’accélérer son développement et d’atteindre de nouveaux sommets dans l’industrie.La DSP s’est associée à Broadsign en 2019 pour offrir aux acheteurs de médias un accès à tout l’affichage extérieur numérique mondial de première qualité grâce à la plateforme côté offre (SSP) de Broadsign.

Technologie avancée pour un paysage d’affichage extérieur numérique programmatique dynamique

Dans une perspective mondiale, Displayce représente une DSP internationale soutenue par des équipes locales stratégiquement situées en France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas qui fournissent une assistance de premier ordre aux clients dans leurs régions respectives.

La plateforme vise à rendre l’affichage extérieur numérique programmatique plus accessible, plus axé sur le public et le moment, et plus efficace au sein de l’industrie de la publicité que toutes les autres plateformes. « Auparavant, l’affichage extérieur numérique programmatique était surtout adopté par les précurseurs et les technophiles. Aujourd’hui, nous sommes à un moment crucial où nous devons démontrer la simplicité et l’efficacité de l’affichage extérieur numérique programmatique pour le faire passer à l’environnement médiatique conventionnel », déclare Emma Labrador, directrice du marketing à Displayce. « Nous donnons à nos clients les moyens d’accroître leur portée et leur présence en intégrant de manière transparente le support dans leurs stratégies omnicanal . »

Mis au point à l’aide d’une technologie exclusive spécialement conçue pour répondre aux exigences particulières de l’affichage extérieur numérique programmatique, le système d’enchères mis en œuvre par Displayce sert exclusivement à l’affichage extérieur numérique afin de fournir une réponse ciblée et efficace aux besoins précis des acheteurs. Insight Explorer, l’interface de campagne de la plateforme, permet aux utilisateurs d’élaborer, de prévoir et de découvrir des campagnes en temps réel en s’appuyant sur des données fiables et récentes. De plus, Displayce propose un module de résolution de problèmes spécialement conçu pour l’affichage extérieur numérique qui fournit une solution rapide et précise, assurant une continuité fluide des campagnes.

Partenariat avec Broadsign

Avec plus de 1000 campagnes réalisées l’année dernière, Displayce collabore avec les plus grands bureaux d’échange et les 6 plus grandes agences dans le monde pour proposer l’affichage extérieur numérique programmatique aux spécialistes de l’affichage extérieur et du numérique. Son partenariat avec Broadsign offre des avantages considérables aux acheteurs de médias lorsqu’il s’agit de débloquer des supports de première qualité avec un ciblage précis, permettant aux annonceurs d’atteindre efficacement les publics visés, même dans un support de type un-à-plusieurs.