Saisissez de nouvelles occasions et générez des revenus supplémentaires grâce à Audience Campaigns de Broadsign

Lorsque l’on examine les différentes façons dont l’inventaire de l’affichage extérieur numérique est vendu aujourd’hui, on constate que les deux principales sont la vente directe et l’affichage extérieur numérique programmatique. Souvent, on les compare pour savoir quelle est la meilleure méthode pour vendre l’inventaire d’affichage extérieur numérique. En réalité, de nombreux propriétaires de médias ont recours à la fois à la vente directe et à la vente programmatique, car cela les aide à optimiser leur inventaire.

Les campagnes vendues directement sont généralement des engagements à long terme avec des dates de début et de fin fixes, alors que les campagnes programmatiques sont plus flexibles, ce qui vous permet de les diffuser lorsqu’il y a de l’espace. En fait, les campagnes programmatiques peuvent être utilisées pour aider à remplir l’espace restant inoccupé par les campagnes fixes.

En général, un propriétaire de médias alloue 80 % de son inventaire aux ventes directes et 20 % aux ventes programmatiques. Supposons que pendant un mois, 70 % de votre inventaire soient attribués à des ventes directes et 10 % à des ventes programmatiques. Il vous reste 20 %. Habituellement, le contenu de remplissage, comme l’heure ou les conditions météorologiques, s’affiche à l’écran lorsqu’il n’y a pas de campagnes planifiées. Que se passerait-il si vous pouviez transformer ces 20 % en revenus supplémentaires?

De nombreux propriétaires de médias, y compris nos propres clients, se tournent maintenant vers les serveurs publicitaires comme troisième canal de vente pour transformer le contenu inutile en revenus supplémentaires. Capable de diffuser des campagnes dynamiques à l’aide de déclencheurs d’audience et contextuels, le serveur publicitaire de Broadsign — connu sous le nom d’Audience Campaigns sur la plateforme Broadsign — joue avec vos campagnes directes et programmatiques, maximisant les taux de diffusion et générant de nouveaux revenus pour vous. Voici quelques exemples de la façon dont nos clients utilisent Audience Campaigns de Broadsign pour saisir de nouvelles occasions et générer des revenus supplémentaires.

Vendez des campagnes de qualité supérieure axées sur le public et déclenchées par des données

La principale façon pour nos clients d’utiliser Audience Campaigns de Broadsign est de vendre des campagnes de qualité supérieure axées sur le public. Grâce à l’accès à des données regroupées anonymisées qui vous permettent de cibler des segments précis du public en fonction de données démographiques, des habitudes d’achat ou de points d’intérêt, les annonceurs peuvent facilement rejoindre les acheteurs potentiels.

De plus, grâce aux publicités présentées de façon dynamique en fonction de déclencheurs contextuels, comme la météo ou les moments financiers, les publicités ne seront vues qu’au moment et à l’endroit idéal. Bien que ces déclencheurs de données soient offerts à un prix plus élevé, les annonceurs sont prêts à les payer, car ils les aident à dépenser plus efficacement leurs fonds publicitaires en atteignant le public cible là où il est le plus susceptible de se trouver en grand nombre.

Par exemple, une agence doit lancer une campagne pour promouvoir une nouvelle chaussure de sport pour une marque mondiale de chaussures. La possibilité de cibler des publics par sexe et par groupe d’âge, ainsi que de cibler des environnements idéaux, comme des salles de sport ou des centres commerciaux, permet à l’agence de rejoindre les clients de la marque sur le terrain et de diffuser la publicité au moment où elle est la plus pertinente sur le plan contextuel.

Autre exemple : une grande marque de café lance ses boissons hivernales en édition limitée pour les fêtes et souhaite cibler les personnes qui font la navette entre leur domicile et leur lieu de travail. Grâce à Audience Campaigns de Broadsign, cette marque de café peut tirer parti des écrans du système de transport en commun de la ville pour diffuser des publicités dynamiques pendant la semaine aux heures de pointe, le matin et le soir, lorsque la température est inférieure à -10 °C.

Élargissez votre clientèle en vous adaptant à des budgets de toutes tailles

Nos propriétaires de médias ont vu un autre avantage à l’utilisation d’Audience Campaigns de Broadsign, à savoir qu’elle rendait plus rentables les petites campagnes des annonceurs locaux et des petites agences. Habituellement, la plupart des réseaux exigent un minimum de dépenses ou une durée de campagne minimale, ce qui rend la tâche difficile pour les annonceurs locaux qui n’ont pas le budget nécessaire de respecter leurs engagements en matière d’affichage extérieur.

Pour résoudre ce problème, l’un de nos clients a lancé des campagnes à petit budget via Audience Campaigns de Broadsign. Étant donné que la campagne se déroulait comme une campagne basée sur le nombre d’impressions, le propriétaire de médias ne pouvait diffuser l’annonce de l’annonceur local que lorsqu’il y avait de l’espace, les seules exigences de la campagne étant d’atteindre un nombre cible d’impressions et de respecter le budget. Même si les annonceurs devaient payer un CPM plus élevé, car ils achetaient de plus petits volumes, ils étaient prêts à le faire pour une campagne plus courte et plus flexible.

La transition des campagnes locales vers Audience Campaigns de Broadsign a permis d’accroître la disponibilité des campagnes garanties à long terme réservées par les grands annonceurs, car les campagnes de moindre envergure ne prenaient plus de place dans la boucle. Cela a également permis de réduire la charge de travail administrative de l’équipe de vente du propriétaire de médias. La mise en place de petites campagnes, qui exigeait auparavant que l’équipe de vente soit plus active, prend maintenant quelques minutes de la proposition au déploiement.

Créer une campagne dans Audience Campaigns de Broadsign, c’est simple comme bonjour. Voulez-vous savoir comment faire? Notre gestionnaire de produit principal, Maxime Deleris, va vous faire une petite démonstration :

Monétisez les emplacements de remplissage, invendus ou ignorés

Un autre avantage de pouvoir activer des campagnes en quelques minutes plutôt qu’en quelques jours réside dans le fait que vous pouvez utiliser Audience Campaigns de Broadsign pour réserver des offres de dernière minute sans causer de stress supplémentaire à votre équipe des opérations. D’ailleurs, l’un de nos clients a pu monétiser ses emplacements invendus (généralement du contenu de remplissage), en les vendant dans le cadre de campagnes de dernière minute sur le serveur publicitaire.

Habituellement, les emplacements invendus font l’objet de rabais importants pour encourager les ventes de dernière minute auprès des annonceurs. Toutefois, le propriétaire de médias a remarqué que plusieurs annonceurs qui lançaient des campagnes de dernière minute étaient prêts à payer plus s’ils pouvaient obtenir un emplacement. De plus, comme la mise en place d’une campagne de dernière minute sur un serveur publicitaire a pris beaucoup moins de temps qu’une campagne de vente directe, le propriétaire de médias a décidé de réserver toutes les offres de dernière minute dans Audience Campaigns de Broadsign.

Comme les campagnes de serveur publicitaire accordent la priorité au CPM plutôt qu’au premier arrivé, premier servi, les annonceurs sont encouragés à payer plus cher pour l’annonce, ce qui génère des revenus beaucoup plus élevés pour le propriétaire de médias que s’il avait vendu tous les emplacements à prix réduit. Depuis qu’il a adopté cette stratégie de revenus, le propriétaire de médias dispose désormais d’un bassin de plus de 60 annonceurs prêts à payer un supplément pour les inventaires invendus dès qu’ils sont disponibles, ce qui élimine complètement le besoin de vendre l’inventaire au rabais.

De plus, le transfert de toutes les offres de dernière minute dans Audience Campaigns de Broadsign a non seulement donné au propriétaire de médias plus d’inventaire à vendre en tant que campagnes garanties, mais a également contribué à augmenter le nombre de réservations de campagnes garanties. Les annonceurs qui souhaitaient réserver des campagnes garanties de dernière minute ne pouvaient plus le faire, ce qui les obligeait à réserver leurs campagnes garanties plus tôt.

Assurez-vous d’atteindre les objectifs de la campagne grâce à des rapports en temps réel

L’évaluation du rendement d’une campagne et la production de rapports sont sans doute les étapes les plus importantes d’une campagne publicitaire. Vous pouvez ainsi voir ce qui a fonctionné et, surtout, ce qui n’a pas fonctionné, en vous assurant que les fonds publicitaires sont utilisés efficacement pour atteindre les objectifs d’affaires. Audience Campaigns de Broadsign vous fournit des données en temps réel pour apporter des changements rapides aux campagnes en cours. Grâce à l’accès aux rapports post-campagne, vous pouvez donner aux acheteurs une meilleure visibilité sur le rendement de leur campagne, ce qui leur permet d’ajuster leurs stratégies.

Maxime nous présente une nouvelle démonstration de la granularité ou de la portée de nos rapports en temps réel :

Grâce à Audience Campaigns sur la plateforme Broadsign, vous pouvez vendre des campagnes garanties, programmatiques et axées sur le public au même endroit. Avec une approche unifiée des utilisateurs et de l’inventaire, nos modules vous permettent de passer d’une solution à l’autre de manière transparente et d’intégrer autant de canaux de vente que vous le souhaitez.

Prêt à débloquer de nouvelles opportunités et de nouveaux revenus ? Commencez dès aujourd’hui avec les campagnes d’audience de Broadsign.