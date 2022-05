Broadsign nommée pour la première fois sur la liste des Meilleurs employeurs de Montréal

MONTRÉAL, Canada-le 30 janvier 2020 — Broadsign est nommée parmi les Meilleurs employeurs à Montréal pour la première fois (2020). Broadsign vit une croissance rapide depuis cinq ans et est devenu le meneur mondial en matière d’affichage extérieur numérique grâce à ses outils de publicité en programmatique. En 2019, Broadsign a doublé sa taille avec l’acquisition d’Ayuda et Campsite, deux entreprises montréalaises qui avaient des produits et services complémentaires.

« J’aime dire que nous débloquons l’accès au succès pour nos employés» affirme le président et chef de la direction de Broadsign, Burr Smith. « Notre taux de roulement des employés est très bas, ce qui nous indique que nos actions portent fruit. C’est merveilleux d’être reconnus de la sorte pour notre environnement de travail avant-gardiste et nos programmes progressistes, car cela nous donne assurément un avantage sur les autres entreprises à Montréal en matière de recrutement.»

Broadsign offre de multiples programmes à ses employés incluant un généreux nombre de jours de vacances, un environnement de travail ouvert, un programme pour améliorer la santé des employés et une culture ouverte à la promotion des idées pour améliorer les produits ou l’entreprise venant de tous les niveaux. Parmi les avantages offerts à ses employés, Broadsign propose :

Un don de charité équivalent jusqu’à 500 $ pour tout employé qui désire appuyer une cause charitable ou une initiative communautaire.

Un programme Santé & Bien-être incluant une allocation applicable à un programme de mise ne forme, une semaine thématique avec des conférenciers, une armoire remplie de collations santé et des classes hebdomadaires de yoga ou de mise en forme.

Un comité social responsable d’orchestrer un calendrier rempli d’activités incluant une semaine de la diversité, des soirées cinéma, une équipe de soccer pour les employés, une dégustation de vins et fromages, des parties de hockey caritatives, des soirées de jeux, des déjeuners au bureau, des sorties à la cabane à sucre, du karting, un barbecue annuel extérieur, des sorties en vélos et plus encore.

Un programme d’éducation permanente incluant des midis-conférences, l’accès aux conférences internationales et des allocations pour les frais de scolarité.

Le siège social de Broadsign à Montréal emploie 175 employés à temps complet. Grâce à sa réputation d’offrir une culture centrée sur l’expérience employée, elle a reçu plus de 4 000 candidatures pour des postes ouverts en 2019.

Initié par Mediacorp Canada Inc, le concours des Meilleurs employeurs est une distinction spéciale qui vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont précurseurs dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Tirée du concours des Meilleurs employeurs au Canada, le concours célèbre les environnements de travail utilisant d’excellentes pratiques innovantes et en matière des ressources humaines à partir d’une liste de plus de 95 000 entreprises canadiennes.

La sélection est effectuée en fonction de huit critères, soit le lieu de travail physique, l’atmosphère de travail et sociale, les prestations de santé, financières et familiales, les vacances et congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le développement des compétences, et finalement, l’engagement communautaire.

À propos de Broadsign

Grâce à Broadsign, il est plus facile que jamais pour les éditeurs, les agences et les marques d’exploiter le potentiel de la publicité extérieure numérique et de communiquer avec le public à l’échelle de la planète. En animant notamment les aéroports, les centres commerciaux, les cliniques et les coins de rue grâce à plus de 425 000 écrans, Broadsign propulse des messages publicitaires au cœur de la vie des gens.

La plateforme Broadsign permet aux éditeurs de mieux gérer les opérations de leur entreprise tout en aidant les marques et agences à réserver des campagnes d’affichage extérieur en toute facilité. La plateforme comprend notamment des outils de diffusion de contenu, de lecture et de preuve de performance. Elle offre aussi des solutions pour la connaître la disponibilité de l’inventaire et la générer des propositions ainsi que des fonctionnalités permettant les transactions programmatiques automatisées d’affichage extérieur numérique et des solutions d’affichage extérieur pour les opérations d’entreprise.