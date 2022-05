Bonjour-santé s’allie à Broadsign pour rehausser l’expérience en salle d’attente

Rarement source de plaisir, les salles d’attente des établissements de santé évoquent plutôt l’ennui. C’est pourquoi Bonjour-santé offre du contenu intéressant et des renseignements utiles aux patients qui attendent de rencontrer leur médecin dans les salles d’attente partout au Québec. Le tout, grâce à la puissance de l’affichage extérieur numérique.

Amélioration des salles d’attente

Bonjour-santé a pour mission d’utiliser des idées et des technologies novatrices pour rendre les soins de santé plus efficaces et plus agréables. Au cœur de cette mission se trouve un système de réservation qui permet aux patients de réserver des consultations avec des médecins de famille, ainsi que des rendez-vous avec des médecins et des spécialistes dans une clinique d’urgence mineure. L’objectif est de réduire considérablement le temps passé dans une salle d’attente et d’éliminer la cohue matinale où les gens arrivent tous en même temps à l’établissement de santé et attendent indéfiniment de voir un médecin.

La phase suivante de l’expérience Bonjour-santé, propulsée par la division Bonjour-santé Média, s’enclenche lorsque les patients patientent avant leur rendez-vous. Les écrans installés dans les cliniques et les cabinets de médecin proposent des informations à jour relatives à l’appel des patients, ainsi que des avis concernant les politiques locales ou, dans le contexte de la pandémie, des directives concernant la COVID-19. À cela s’ajoutent des renseignements utiles sur la santé et la nutrition, ainsi que du contenu publicitaire présenté par des marques pertinentes qui cherchent à entrer en relation avec des personnes soucieuses de leur santé.

En plus de rendre les temps d’attente un peu plus agréables, ce genre de contenu convivial et utile s’avère populaire auprès des médecins et des spécialistes de la province du Québec (où Bonjour-santé exerce ses activités) et d’ailleurs.

Amélioration des temps d’attente virtuels

La COVID-19 a apporté son lot de changements dans le secteur des soins de santé, notamment une baisse du nombre de visites en personne dans les cliniques médicales, ce qui a évidemment eu un effet sur la demande de publicité sur place. Sans attendre la fin de la pandémie, Bonjour-santé a déployé un outil de prise de rendez-vous virtuels avec des médecins, conformément aux souhaits exprimés par les patients. La même approche du contenu et de la publicité a été appliquée à l’espace en ligne.

L’objectif étant de gérer le contenu en ligne à partir du même outil utilisé pour les systèmes d’affichage en clinique et d’offrir une expérience uniforme aux patients, où qu’ils soient, Bonjour-santé Média a choisi de travailler avec Broadsign pour créer une solution personnalisée.

À l’instar des systèmes d’affichages sur place, le contenu présenté dans les salles d’attente virtuelles de Bonjour-santé est programmé à partir du système de gestion de contenu Broadsign Control. Il est toutefois diffusé par Broadsign Air, le serveur publicitaire de Broadsign. Au lieu de lire le contenu à partir d’un lecteur d’affichage numérique fixé à un écran, Broadsign Air produit plutôt des listes de lecture parfaitement synchrones avec un système élaboré à l’interne par Bonjour-santé. Ainsi, les solutions Web de Bonjour-santé affichent le même contenu que celui qui apparaîtrait sur les écrans réels de la clinique, et ce, directement dans le navigateur des patients pendant qu’ils patientent avant leur rendez-vous virtuel.

Voilà une utilisation intéressante d’un outil conçu pour l’affichage extérieur numérique, qui illustre parfaitement comment relever de nouveaux défis liés à la diffusion de contenu et de publicité dans des espaces virtuels, comme s’il s’agissait d’un environnement d’affichage extérieur traditionnel.

Simplification de la communication entre les cliniques et les patients

Les établissements médicaux ne sont rien, sinon très occupés. L’afflux constant de nouveaux patients ayant des questions similaires tout au long de la journée procure donc une excellente occasion de mettre en place des outils intelligents de diffusion de messages pour améliorer l’efficacité et la convivialité du service. Bonjour-santé a pu réaliser cet objectif en offrant à ses clients l’accès à Broadsign Publish, un système de diffusion de messages et de contenu basé sur des modèles.

Celui-ci permet essentiellement de transmettre aux personnes qui se trouvent dans la clinique à un moment donné des messages pertinents, tels que les heures d’ouverture de la pharmacie sur place, l’horaire du temps des Fêtes ou un rappel occasionnel en lien avec le parcomètre. Le grand avantage : tout le contenu est basé sur des modèles. Les utilisateurs locaux sans formation spécialisée peuvent donc facilement mettre à jour le contenu, sans négliger l’apparence du message et l’image de marque.

Dans des circonstances qui appellent une attention particulière, comme la pandémie de COVID-19, l’outil peut revêtir une utilité encore plus grande. Il est facile, par exemple, de mettre à jour et de communiquer les politiques locales ou gouvernementales au besoin et de fournir des conseils santé aux patients. Ce système convient même aux messages les plus simples, tels que l’indication des zones d’entrée et de sortie de la salle d’attente pour réduire l’affluence.

Pour les coordinateurs médicaux chargés d’informer et d’occuper les patients tout en veillant à l’efficacité des lieux, ces fonctionnalités font des merveilles pour réduire la charge de travail et maintenir un service de qualité.

Bonjour-santé Média et Broadsign

Pour créer un réseau distribué d’affichage dans les salles d’attente réelles et virtuelles, Bonjour-santé cherchait une solution logicielle permettant la gestion centralisée d’un grand nombre d’écrans. Compte tenu de la nature délicate des milieux dans lesquels se trouvent ces écrans, celle-ci devait assurer des fonctions de sécurité de premier ordre pour protéger l’information. Et, bien sûr, la solution devait pouvoir héberger toutes sortes de contenus, y compris des vidéos, des campagnes publicitaires et des messages adaptés à l’échelle locale.

Broadsign correspondait, à tous égards, à ce que recherchait Bonjour-santé Média. Non seulement Broadsign Control et le serveur publicitaire Broadsign Air répondent à tous ses besoins en matière de contenu grâce à des processus de programmation et de diffusion simplifiés, mais Broadsign Publish permet également aux équipes locales de communiquer des renseignements importants en fonction de la région dans laquelle se trouve l’établissement de santé. Mieux encore, l’extensibilité et la flexibilité des solutions permettront aux prochaines grandes idées novatrices de Bonjour-santé, comme les salles d’attente virtuelles, de voir facilement le jour.

