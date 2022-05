La France, un défi de taille pour Broadsign International, LLC : Soutenir les standards de l’affichage dynamique et lancer un site Internet français.

Le fournisseur de solutions d’affichage dynamique a recruté un directeur des ventes régional, lancé un site Internet en français et équipe progressivement des villes françaises d’un logiciel de diffusion de contenus numériques pour leur mobilier urbain intelligent.

MONTREAL, QC. Le 24 septembre 2013. Broadsign International, LLC, le fournisseur leader de logiciel d’affichage dynamique et de media players, renforce sa présence sur le marché français du DOOH, en engageant un directeur des ventes régional, en inaugurant un site Internet français et en soutenant des déploiements importants en partenariat avec OXIALIVE, agence media leader sur le marché français de la communication digitale outdoor, et JC Decaux un des leaders mondiaux de la publicité urbaine.

Au moment où l’on note une hausse importante de l’activité française DOOH, liée à un déploiement du numérique dans de multiples environnements, Broadsign anticipe la poursuite de cette croissance. La société a recruté un directeur des ventes français, Vladimir Aubin, et développe sa propre communication avec son nouveau site français, /fr.

“La présence de Broadsign en France et notre offre de services française a progressé depuis plusieurs années,” indique le président de Broadsign, Brian Dusho. « Le temps est venu pour nous d’accroitre notre présence compétitive sur ce marché français très actif et d’adapter nos offres commerciales, marketing et de partenariat.»

Advertime, partenaire de Broadsign depuis plus de sept ans, opère le réseau d’OXIALIVE. Ce dernier compte 130 écrans numériques et colonnes numériques en France, offrant une audience de plus de 2,5 millions de personnes par jour. Nouveau vecteur de communication ultra réactif, il offre une souplesse d’utilisation inédite avec un espace-temps 100% modulable, une communication adaptable en temps réel et interactive.

Oxialive accompagne les collectivités dans la modernisation de leurs panneaux d’information. C’est ainsi que les communes de Lambersart et de Coudekerque-Branche sont équipées de respectivement trois et six écrans LED. Elles peuvent, en toute autonomie, créer et diffuser leurs propres messages.

« La plate-forme Broadsign nous permet d’implanter un nouveau support de communication d’une flexibilité sans précédent. Nous nous inscrivons aussi dans une démarche citoyenne au service de l’intérêt public (alertes pollution, météo, enlèvement) et dans le souci des préoccupations écologiques, » précise le directeur d’OXIALIVE, Christophe Pawletta. « Les fonctionnalités avancées du logiciel Broadsign telles que la surveillance du réseau, la gestion d’exclusivités, la construction automatique et dynamique des listes de diffusion, la gestion de sous-domaines et les rapports d’utilisation offre une solution parfaitement adaptée à la digitalisation de l’espace urbain. »

Pour promouvoir sa présence du marché français, Broadsign participera au salon Viscom 2013 à Paris. Vous pouvez avoir accès à une version d’essai gratuite de la nouvelle plate-forme logicielle Broadsign X, en visitant /fr/version-dessai-gratuite.

Contacts media

Broadsign: Daniel Parisien +1.514.399.1184

À propos de Broadsign

Broadsign International, LLC est le premier fournisseur mondial de Software as a Service pour les réseaux d’affichage dynamique. Sa plate-forme de logiciel a été conçue exclusivement comme un système de gestion pour les entreprises médiatiques DOOH et réseaux de médiasdynamiques adaptés au milieu, en leur donnant une capacité illimitée de croissance sans ajouter de personnel. Après dix ans dans l’industrie, la dernière incarnation de Broadsign, Broadsign X, est devenue une forme mature et fiable pour tous les besoins en logiciels d’affichage dynamique et son media player intelligent basé sur Android, Broadsign Xpress, a diminué le coût de déploiement de l’affichage dynamique par rapport au matériel alternatif basé PC.

La croissance constante de Broadsign, son réseau étendu et sa détermination à prévenir et à répondre aux tendances de l’industrie rendent ses solutions d’affichage dynamique une valeur sûre pour l’avenir des réseaux, même ceux qui ont les plus complexes des exigences. Pour plus d’informations au sujet de Broadsign, visitez /fr.