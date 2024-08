Tirez le maximum de vos écrans intelligents : Broadsign pour système sur puce est arrivé

Au cours des dernières années, un nombre important de fabricants de matériel d’affichage numérique se sont tournés vers la fabrication d’écrans intelligents, ou d’enseignes dotées d’un « système sur puce ». Ces appareils tout-en-un éliminent la nécessité d’un lecteur multimédia externe, ce qui fait des systèmes sur puce une solution d’affichage numérique relativement abordable et simplifiée.

Chez Broadsign, nous voulons vous aider à rentabiliser vos écrans intelligents à bas prix et à les gérer de manière centralisée. C’est pourquoi nous sommes ravis de lancer Broadsign pour système sur puce, une solution sophistiquée de gestion de contenu et de campagnes dotée d’un lecteur multimédia robuste qui permet de diffuser des campagnes sur n’importe quel écran intelligent.

Conçue spécifiquement pour la publicité extérieure sur les écrans intelligents, cette nouvelle solution favorise la croissance des revenus et l’extensibilité grâce à la création de listes de lecture intelligentes, à des rapports de preuve de diffusion et à la diffusion dynamique des campagnes.

La gestion des enseignes avec système sur puce signée Broadsign

Au terme d’échanges avec nos clients, la compatibilité avec les systèmes sur puce se retrouve toujours parmi les fonctionnalités de Broadsign les plus demandées.

En effet, l’attrait des enseignes avec système sur puce est partiellement neutralisé par les limites du logiciel natif. Avec les appareils dotés d’un système sur puce, un jeu de puces inclus dans l’enseigne héberge le logiciel d’affichage numérique qui diffuse le contenu à l’écran. Par conséquent, les enseignes avec système sur puce nécessitent un logiciel conçu sur mesure, ce qui limite leurs fonctionnalités de gestion de contenu et de campagnes à leur sortie de l’emballage.

Nous avons écouté vos commentaires, et notre nouvelle solution pour système sur puce devrait vous plaire. En plus d’implanter dans les appareils avec système sur puce le logiciel pour affichage extérieur numérique de premier ordre de Broadsign, elle harmonise toutes nos fonctionnalités de gestion de contenu publicitaire afin de vous aider à gérer l’ensemble de votre réseau plus efficacement.

Fonctionnement

Contrairement aux systèmes de gestion de contenu natifs des systèmes sur puce, Broadsign pour système sur puce propose de puissantes fonctionnalités publicitaires et simplifie la gestion de campagnes sur des réseaux comportant différents types d’écrans.

Pour intégrer un écran avec système sur puce à votre réseau Broadsign existant, vous n’avez qu’à installer sur un écran intelligent l’application de notre lecteur Broadsign pour système sur puce avant de l’inscrire dans votre plateforme Broadsign Control. Le lecteur pour système sur puce interroge ensuite les serveurs de Broadsign pour télécharger le contenu publicitaire à diffuser sur l’enseigne connectée. Après l’inscription, le lecteur pour système sur puce transmet également les rapports d’incidents et les statistiques de preuve de diffusion aux serveurs de Broadsign.

Quels sont les avantages de Broadsign pour système sur puce

Broadsign pour système sur puce offre la puissance du logiciel d’affichage numérique de premier plan de Broadsign aux appareils avec système sur puce et à d’autres écrans intelligents à haut rendement. Vous voulez plus de détails? Voici quelques-unes des façons dont Broadsign pour système sur puce peut vous aider à tirer le maximum de votre réseau d’écrans intelligents :

Fonctionnalités avancées de gestion de contenu

Tirez le meilleur parti de vos écrans intelligents grâce au système de gestion de contenu le plus puissant du secteur de l’affichage extérieur. La nouvelle solution Broadsign pour système sur puce offre un grand nombre des mêmes fonctionnalités que vous attendez de Broadsign Control, notre logiciel d’affichage numérique automatisé.

Voici un résumé des principales fonctionnalités de Broadsign Control actuellement compatibles avec Broadsign pour système sur puce :

Paquets HTML Affichage d’images fixes, de vidéos et même de contenu HTML complexe sans souci de latence pendant la lecture

Contenu de remplissage Remplissage automatique de tout espace non réservé

Synchronisation dirigeant-dirigé Synchronisation des campagnes au moyen de fonctionnalités dirigeant-dirigé

Géométrie personnalisée Mise en place aisée d’un aménagement d’écrans complexe

Conditions programmées Utilisation de conditions pour contrôler où et quand le contenu est diffusé

Preuve de diffusion Rapports de preuve de diffusion détaillés contenant des champs personnalisés pour le contenu dynamique; mise en cache locale des preuves de diffusion afin de contrer les connexions réseau instables

Gestion des données sur l’audience(.csv) Intégration des données internes et transmission aux acheteurs d’informations significatives sur l’auditoire

Alertes de disparition Détection lorsqu’un lecteur se déconnecte du serveur

Intégration automatique Intégration avec Broadsign Direct et Broadsign Reach pour générer des revenus supplémentaires



* Prise en charge pour les conditions programmées uniquement

Simplification de votre réseau

En règle générale, les enseignes avec système sur puce sont au minimum aussi puissantes que les télévisions intelligentes et les téléphones intelligents modernes. Elles peuvent donc facilement prendre en charge une enseigne par système sur puce, mais pourraient avoir de la difficulté à répondre à certaines exigences des grands réseaux ou des campagnes plus complexes. Par exemple, si vous voulez contrôler plusieurs enseignes (ou deux enseignes 4K) à partir d’un seul appareil, rien ne vaut le rendement supérieur du lecteur Broadsign Control exécuté sur un lecteur multimédia externe conçu pour le contenu visuel.

La solution d’avenir? Créez un réseau flexible avec un logiciel capable de prendre en charge presque toutes les configurations d’écrans. Grâce à Broadsign pour système sur puce, vous pouvez intégrer vos écrans intelligents dans un vaste réseau comportant plusieurs types d’écrans. La gestion centralisée de votre affichage à partir de Broadsign Control vous fera gagner du temps et simplifiera vos tâches de gestion de l’affichage extérieur numérique.

Des revenus supplémentaires

Le logiciel d’affichage numérique actuel peut assumer différents rôles dans la gestion de votre réseau d’affichage extérieur numérique, donc si le logiciel d’origine de votre écran intelligent ne permet pas la vente programmatique ou offre des fonctionnalités limitées en matière de gestion de campagnes, vous perdez des revenus potentiels.

Cette version permet désormais à vos écrans avec système sur puce de générer des revenus publicitaires, que ce soit par des canaux d’affichage extérieur directs ou programmatiques. Broadsign pour système sur puce prend en charge l’intégration automatique avec Broadsign Direct, notre outil intelligent de gestion de ventes et de campagnes spécialement conçu pour les campagnes d’affichage extérieur. La solution peut également servir à connecter vos écrans avec système sur puce à notre plateforme programmatique côté vente, Broadsign Reach.

La croissance qui vous convient

Passer d’une plateforme à une autre chaque fois qu’une solution est dépassée représente beaucoup de travail. Mais c’est tout aussi épuisant lorsque les flux de production et les tâches de gestion de contenu commencent à en demander trop à vos outils existants.

Broadsign vous aide à éviter tous ces problèmes grâce à son logiciel d’affichage extérieur numérique qui évolue avec vous. Nos flux de production automatisés vous permettent d’étendre votre réseau sans limites. D’ailleurs, si vous utilisez déjà Broadsign Control, vous n’aurez pas à modifier vos flux ou processus de gestion de contenu pour intégrer vos enseignes avec système sur puce.

Des questions? Nous pouvons y répondre.

Si vous voulez en savoir plus sur ce que Broadsign pour système sur puce a à offrir, veuillez communiquer avec votre représentant Broadsign ou demander une démonstration gratuite pour voir vous-même de quoi il s’agit.