C’est la saison des mises à jour pour les platformes de Broadsign et Ayuda

Voici venu le temps des bonshommes de neige, des mauvaises reprises pop de classiques des Fêtes, et des préparatifs en vue d’un congé en famille! Et vous savez ce qui est encore mieux que tout ça? C’est le temps d’annoncer une tonne de mises à jour pour les plateformes d’affichage extérieur de Broadsign et Ayuda! Vous avez été sage cette année, et Broadsign estime que vous méritez ces cadeaux.

Regardez notre webinaire pour découvrir toutes les mises à jour, ou lisez la suite pour découvrir les principales nouveautés à venir.

Nouveautés bientôt disponible dans la plateforme Broadsign Control

Aux utilisateurs de Broadsign Control, nous offrons en cadeau une gestion du contenu améliorée, un processus simplifié pour la personnalisation des rapports, ainsi que des améliorations à la performance et à la sécurité. Voici un aperçu des nouveautés qui seront disponible au début de l’année prochaine :

Amélioration de SmartFeed

Nous avons continué de perfectionner la fonctionnalité SmartFeed : elle peut désormais stocker n’importe quel type de données historiques et déclencher automatiquement la diffusion de contenus en fonction des modifications apportées aux données stockées. Cette nouveauté va vous permettre de gérer des campagnes complexes avec beaucoup moins de travail manuel (par exemple, une campagne où la diffusion de différents contenus serait déclenchée selon l’évolution du résultat d’un match de hockey).

Preuves de diffusion personnalisées

Nous allons aider les gestionnaires de publicités à calculer encore plus facilement le rendement de leur investissement en permettant l’ajout de lignes personnalisées dans les rapports de diffusion. Il sera possible d’ajouter des champs supplémentaires en temps réel, ou après la génération d’un rapport. Vous pourrez donc profiter d’une transparence accrue au sein de votre réseau, et fournir à vos acheteurs toute l’information qu’ils recherchent.

Amélioration de la fonction programmatique

La prise en charge de la fonction programmatique dans Broadsign Control sera élargie pour faciliter l’optimisation des achats effectués sur votre réseau

Vente aux enchères juste à temps

Avec l’approche « juste à temps », le processus de vente aux enchères des espaces publicitaires programmatiques est déclenché seulement 30 secondes avant le début de la diffusion de l’annonce. Cela aide à réduire le risque de temporisation et de perte de revenus, de même que le temps d’attente pour les acheteurs.

API faisant appel à des données en temps réel sur l’auditoire

Il sera maintenant possible de miser sur des espaces publicitaires en fonction de données en temps réel sur l’auditoire. Les acheteurs d’espaces publicitaires pourront ainsi cibler leurs campagnes à l’aide d’indicateurs mesurés quelques secondes seulement avant la diffusion de l’annonce, ce qui augmentera la valeur probable et la valeur perçue de l’achat.

Améliorations générales de la performance et de la sécurité

Comme toujours, nous prenons des mesures pour améliorer la sécurité et la performance de nos logiciels afin de mieux servir les réseaux que nous alimentons.

Voici quelques-unes des améliorations à signaler :

Accélération matérielle

Le décodage et le rendu vidéo seront désormais assurés par des composants spécialisés plutôt que par le processeur. Cela permettra d’améliorer la performance globale des transitions vidéo sur les systèmes Linux, et d’accroître la fluidité des animations lors des transitions vidéo 4K exigeant une importante puissance de traitement.

Synchronisation de moniteurs à l’aide du protocole HTTPS

Les utilisateurs de Broadsign Control pourront bientôt utiliser le protocole HTTPS pour transférer des fichiers et des dossiers vers le lecteur. Ce protocole vous procurera une sécurité accrue, à vous et à votre réseau. Veuillez toutefois noter que le transfert par FTP demeurera possible.

Amélioration de la piste de vérification de sécurité pour Amazon Web Services :

Notre récente migration vers Amazon Web Services (AWS) a ouvert la voie à un renforcement des vérifications relatives à l’authentification, par l’intermédiaire de l’outil Security Trail Audit d’Amazon. Pour profiter d’une transparence et d’une sécurité accrues, vous pouvez maintenant être informé en temps réel de toutes les tentatives de connexion et de toutes les requêtes d’API.

Nouveautés dans Broadsign Reach

Aux utilisateurs de Broadsign Reach, nous offrons en cadeau un aperçu plus détaillé des acheteurs qui misent sur les espaces publicitaires, de nouvelles notifications pratiques, ainsi que de nouveaux champs d’API pour les plateformes côté demande. Voici un aperçu des nouveautés qui vous attendent :

Rapports personnalisés sur les enchères

Nous avons ajouté des fonctions personnalisables pour la création de rapports. Celles-ci vous permettront d’approfondir vos analyses et d’extraire des renseignements clés sur la performance de votre réseau.

Notifications relatives aux pertes

Nous accordons une grande importance à la transparence. C’est pourquoi nous avons ajouté des notifications pour les pertes, qui s’afficheront à l’écran lorsqu’un acheteur effectue une mise non gagnante dans le cadre d’une enchère, ou lorsqu’une mise effectuée ne sera pas prise en compte en raison d’une réponse invalide ou de caractéristiques invalides de l’enchère.

Champs d’API relatifs aux écrans

Pour permettre aux gestionnaires de publicités d’affecter leur budget publicitaire encore plus efficacement et de diffuser leurs messages sur les bons écrans, nous avons ajouté deux champs d’API clés :

Seuil pour le CPM : Ce champ permettra aux éditeurs de fixer une mise minimale pour leurs espaces publicitaires, afin d’aider à maintenir la valeur de ceux-ci. Cette nouveauté simplifiera aussi la planification des budgets publicitaires pour les gestionnaires de publicités.

Ce champ permettra aux éditeurs de fixer une mise minimale pour leurs espaces publicitaires, afin d’aider à maintenir la valeur de ceux-ci. Cette nouveauté simplifiera aussi la planification des budgets publicitaires pour les gestionnaires de publicités. Nombre hebdomadaire moyen d’impressions sur les écrans : Ce champ aidera l’utilisateur à comprendre le nombre d’impressions par semaine d’un écran, au-delà des données fournies à l’égard de l’espace publicitaire programmatique.

Nouveautés dans Broadsign Direct

Aux utilisateurs de Broadsign Direct, nous offrons en cadeau un processus de vente simplifié, des écrans synchronisés, ainsi qu’un module d’extension Salesforce des plus pratiques (à venir).

Exclusions par catégories dans Broadsign Direct

Avec la plus récente mise à jour, les utilisateurs de Broadsign Direct ont la possibilité de créer des listes de catégories exclues pour empêcher la diffusion de certaines annonces sur des écrans en particulier. Par exemple, une campagne pour une marque d’alcool pourrait être interdite de diffusion sur les écrans à l’intérieur ou à proximité des écoles ou des hôpitaux.

Regroupement et synchronisation de multiples écrans

Vous aimeriez vendre des espaces publicitaires pour plusieurs écrans situés dans un même lieu et synchroniser la diffusion sur ces écrans? Il vous suffit désormais de sélectionner l’option de synchronisation dans Broadsign Direct et de choisir les écrans à inclure dans le groupe. Broadsign Direct et Broadsign Control se chargent du reste.

Module d’extension Salesforce

Nous sommes ravis d’annoncer que nous allons bientôt lancer un module d’extension qui permettra d’intégrer Broadsign Direct à Salesforce. Les utilisateurs pourront vérifier la disponibilité des stocks publicitaires en temps réel et réserver automatiquement des espaces publicitaires, tout cela à partir de Salesforce. Les propositions seront automatiquement enregistrées dans Salesforce en tant qu’occasions, un suivi de toutes les interactions sera assuré, et les utilisateurs pourront télécharger les occasions en format PDF, toujours à partir de Salesforce.

Ce nouveau module d’extension élimine de nombreux irritants pour les utilisateurs de Salesforce et soutiendra une augmentation de l’efficacité et du rendement.

Nouveautés dans Broadsign Publish

Aux utilisateurs de Broadsign Publish, nous offrons une communication améliorée, une productivité rationalisée et des options plus poussées pour la gestion des messages. Voici un aperçu des nouveautés qui vous attendent :

Amélioration des notifications dans Broadsign Publish et des notifications par e-mail

Il est important que vous ayez le plein contrôle sur le processus d’approbation. C’est pourquoi nous avons ajouté quelques options utiles pour que vous puissiez recevoir les messages importants de la façon que vous préférez.

Notifications par e-mail

Les approbateurs de contenu pourront désormais recevoir des notifications par e-mail pour les éléments suivants :

Approbations en attente

Commentaires sur un message en particulier

Ce n’est pas tout : vous pourrez aussi décider de recevoir ou non les notifications par e-mail.

Centre de notification

Vous pourrez consulter les notifications en attente dans le nouveau centre de notification de Broadsign Publish. Vous pourrez aussi recevoir une notification instantanée lorsqu’un commentaire vous concernant sera publié.

De nouvelles fonctionnalités pour une productivité accrue

Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités à Broadsign Publish pour permettre aux utilisateurs de consacrer moins de temps aux tâches inutiles, et plus de temps aux tâches qui comptent vraiment.

Liens personnalisés

Vous devez permettre à vos utilisateurs d’accéder rapidement aux documents concernant les directives de marque ou les politiques d’entreprise? Broadsign Publish permet maintenant la création d’un menu personnalisé, grâce auquel vous pourrez lier l’information nécessaire à la disposition de votre équipe en un seul clic.

Opérations par lots

Vous voulez faire de nombreuses mises à jour dans Broadsign Publish? Vous n’aurez plus à les faire une à la fois! Les opérations par lots sont désormais prises en charge, ce qui simplifiera et accélérera grandement le partage, la suppression et la réorganisation de multiples messages.

Allez plus loin grâce aux options de création de messages

Pour simplifier la gestion de réseaux, nous avons apporté quelques ajustements aux façons dont les messages peuvent être créés et transmis.

Aucune date de fin

Vous n’aurez plus à définir une date de fin située dans un avenir lointain; vous pourrez sélectionner simplement l’option « no end time » (aucune date de fin). Cela simplifiera la programmation des messages à diffuser sur une période prolongée, comme ceux concernant les heures d’ouverture.

Diffusion aléatoire

Vous aimeriez faire en sorte que vos messages soient moins répétitifs, tout en ajoutant de la variété au contenu diffusé? Grâce à la nouvelle fonction de lecture aléatoire, vous pourrez désormais diffuser les messages provenant de Broadsign Publish selon un ordre aléatoire.

Nouveautés dans la plateforme Ayuda

Aux utilisateurs d’Ayuda, nous allons bientôt vous offrir l’intégration de Broadsign Reach. Nous offrons aussi de nouveaux groupes pour la programmation, des plans améliorés pour la disposition des écrans, ainsi qu’une fonction d’exportation vers PowerPoint. Voici un aperçu des nouveautés qui vous attendent :

Intégration entre Broadsign Reach et Ayuda Splash

Nous sommes ravis d’annoncer que l’intégration entre Broadsign Reach et Ayuda Splash est presque achevée. Cette intégration vous permettra d’ajouter vos actifs numériques à notre plateforme programmatique en pleine croissance; vous aurez ainsi accès à de nouvelles occasions et à un nouveau type de revenus.

Groupes de programmation

Simplifiez le processus de réservation pour les campagnes complexes grâce aux nouveaux groupes de programmation. Vous pourrez définir des sous-ensembles d’écrans en fonction d’emplacements et d’horaires, et utiliser ces sous-ensembles pour diffuser du contenu de façon ciblée. Semblables à des filtres avancés, ces groupes pourront vous éviter beaucoup de travail répétitif en ce qui a trait à la programmation.

Gestion dynamique des plans de disposition des écrans

Vous avez besoin de modifier la disposition de vos écrans, ou les détails concernant ces derniers, pour un emplacement donné? Avec notre nouvelle fonction de gestion dynamique des plans de disposition des écrans, vous pourrez déplacer les écrans par glisser-déposer, et mettre à jour les détails s’y rapportant, comme l’emplacement et l’état, directement dans Splash.

Exportation des contrats de vente vers PowerPoint

Vous aimeriez pouvoir créer rapidement des présentations convaincantes? Juice permet maintenant l’exportation des propositions de vente en format PowerPoint.

