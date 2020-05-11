Nos complace anunciar muchas actualizaciones para Broadsign y la plataforma OOH de Ayuda

Webinar de actualización de la plataforma 2020:

Novedades en Broadsign Control

Como usuario de Broadsign Control, obtendrá una mejor gestión del contenido, una personalización de informes más sencilla y mejoras de rendimiento y seguridad.

SmartFeed mejorada

Nuestra función SmartFeed se está volviendo aún más inteligente y podrá almacenar todo tipo de datos históricos y activar automáticamente el contenido en función de los cambios realizados en esos datos almacenados. Esto le permitirá gestionar campañas complejas con mucho menos trabajo manual. Por ejemplo, en caso de que necesite llevar a cabo una campaña en la que se active un contenido diferente en función de los cambios en el marcador de un partido de fútbol.

Prueba de reproducción personalizada

Como anunciante, le facilitamos el cálculo de su retorno de la inversión permitiéndole agregar líneas personalizadas en su informe de prueba de reproducción. Se pueden agregar campos adicionales tanto después de que se haya generado un informe de PoP como en tiempo real, lo que le ayudará a ajustar la transparencia de su red y brindar más de la información que desean sus compradores.

Funcionalidad programática mejorada

También profundizamos el soporte programático dentro de Broadsign Control para facilitar la optimización de las compras realizadas en su red.

Ofertas justo a tiempo

Con las ofertas justo a tiempo, el proceso de subasta de espacios programáticos solo se activa 30 segundos antes de que se reproduzca un anuncio. Esta acción ayuda a minimizar el riesgo de pausas y pérdida de ingresos, y permite a los compradores disfrutar de un menor tiempo de espera.

API de audiencia en tiempo real

Se podrán realizar solicitudes de ofertas mediante el uso de datos del público en tiempo real. Esta función permitirá a los oferentes dirigir sus campañas con métricas obtenidas apenas unos segundos antes del espacio publicitario, lo que aumenta la probabilidad y el valor percibido de la compra.

Mejoras de seguridad y del rendimiento general

Como siempre, estamos tomando medidas para mejorar la seguridad y el rendimiento de nuestro software a fin de ofrecer un mejor servicio a las redes que usan nuestra tecnología.

Algunas de las mejoras destacadas incluyen lo siguiente:

Aceleración del hardware para Linux

Anteriormente, los usuarios con sistemas Linux debían elegir entre la aceleración de hardware de la reproducción de video y las transiciones de video (aparición y desaparición gradual de imágenes, transición de imágenes, cambio de página). Ahora, los sistemas Linux podrán usar la aceleración de hardware tanto para la reproducción de video como para las transiciones. El resultado: cuando se utiliza la aceleración de hardware, la reproducción y las transiciones más fluidas están disponibles al mismo tiempo, inclusive en los equipos con menos especificaciones.

Supervisión de la sincronización a través de HTTPS

Como usuario de Broadsign Control, podrá usar HTTPS para transferir archivos y carpetas al reproductor. Se trata de un protocolo más moderno que le brinda mayor seguridad a usted y a su red. Tenga en cuenta que la transferencia por FTP también seguirá siendo compatible.

Mejor seguimiento de auditoría de seguridad para AWS:

Nuestra reciente migración a AWS abrió las puertas a una mejor auditoría de autenticación a través de la herramienta Security Trail Audit (SQS) de Amazon. Pronto podrá obtener todos los intentos de inicio de sesión y llamadas a la API en tiempo real para una mayor transparencia y seguridad.

Novedades en Broadsign Reach

Como usuario de Broadsign Reach, podrá disfrutar de una mejor visibilidad de los oferentes en el inventario, nuevas notificaciones prácticas y nuevos campos de API útiles para los DSP.

Informes personalizados del flujo de ofertas

Agregamos funciones para la generación de informes que se pueden personalizar de modo que pueda examinar en detalle sus análisis y extraer información clave sobre el rendimiento de su red.

Notificaciones de pérdidas

Nos encanta la transparencia, por eso agregamos notificaciones de transacciones perdidas que aparecerán en pantalla cuando una oferta participe en una subasta pero no gane, o cuando una oferta no participe debido a características incorrectas en su formato.

Campos de la API de pantalla

Queríamos que a los anunciantes les resultará más fácil invertir su dinero de manera eficiente y en las pantallas correctas, por lo que agregamos algunos campos clave de la API de pantalla con los que pueden trabajar nuestros DSP asociados.

CPM mínimo : permitirá a los publicistas asignar un precio mínimo de oferta para su inventario, lo que ayuda a que este conserve el valor adecuado y permite a los anunciantes planificar sus presupuestos con más facilidad.

Promedio de impresiones semanales de pantallas: este campo ayuda a los usuarios a comprender cuántas impresiones obtendrá una pantalla por semana, lo que trasciende lo datos proporcionados para el espacio programático en el bucle.

Novedades en Broadsign Direct

Para los usuarios de Broadsign Direct, estamos mejorando las ventas, sincronizando las pantallas y ayudando a los equipos de ventas de anuncios a optimizar su flujo de trabajo de cliente potencial a efectivo con un nuevo complemento de Salesforce (próximamente).

Exclusiones con base en categorias dentro de Broadsign Direct

Con la última actualización, los usuarios de Direct pueden crear listas de exclusión de categorías para evitar que los anuncios se muestren en las pantallas equivocadas. Por ejemplo, una campaña para una marca de licor podría no ser elegible para reproducirse en pantallas que estén dentro o cerca de escuelas u hospitales.

Grupos de pantallas sincronizadas

¿Quiere vender en varias pantallas y sincronizar su reproducción en una sola ubicación? Ahora es tan sencillo como seleccionar la opción de sincronización en Broadsign Direct y elegir qué pantallas incluir en el paquete. Broadsign Direct y Control se encargarán del resto.

Complemento de Salesforce

Nos emociona anunciar que pronto lanzaremos un complemento para integrar Broadsign Direct con Salesforce. Los usuarios podrán revisar la disponibilidad del inventario en tiempo real y automáticamente retener y reservar elementos del inventario desde Salesforce. Las propuestas se guardarán automáticamente en Salesforce como oportunidades, se realizará un seguimiento de toda la interacción histórica y los usuarios podrán descargar las oportunidades como un archivo en PDF; todo desde Salesforce.

En conjunto, este nuevo complemento eliminará muchas fricciones existentes para los usuarios de Salesforce, lo que les permitirá trabajar más rápido y finalizar más tareas.

Novedades en Broadsign Publish

Como usuario de Broadsign Publish, mire nuestras comunicaciones mejoradas, la productividad optimizada y las opciones más detalladas de gestión de mensajes.

Mejores notificaciones en Broadsign Publish o en su casilla de correo electrónico

Mantenerse al tanto del proceso de aprobación es importante, por lo que estamos agregando algunas opciones útiles para asegurarnos de que pueda recibir los mensajes importantes de la manera que usted desee.

Notificaciones por correo electrónico

Las personas encargadas de la aprobación ahora pueden recibir notificaciones por correo electrónico para lo siguiente:

A probaciones pendientes;

C omentarios realizados sobre un mensaje específico.

Además, se pueden personalizar los tipos de notificaciones que recibe por correo electrónico.

Centro de notificaciones

Ahora también puede leer las notificaciones pendientes en el nuevo centro de notificaciones dentro de Broadsign Publish, así como recibir notificaciones al instante cuando alguien escribe un comentario sobre uno de sus activos.

Funciones nuevas para una mejor productividad

Agregamos varias funciones nuevas a Publish a fin de permitirle dedicar menos tiempo al trabajo de rutina y más a lo que realmente importa.

Vínculos personalizados

¿Necesita que sus usuarios puedan acceder rápidamente a los documentos sobre pautas de la marca o políticas de la empresa? Publish ahora admite la creación de una pestaña de información personalizada que le permitirá colocar la información que su equipo necesita a sólo un clic de distancia.

Operaciones en lote

¿Desea realizar muchas actualizaciones dentro de Publish? Ya no tiene que hacerlas una a la vez. Con nuestra nueva función de operaciones en lote, el proceso de compartir, eliminar y reorganizar varios elementos se volvió mucho más rápido y sencillo.

Vaya más allá con las opciones de creación de mensajes

Realizamos algunos ajustes pequeños en la manera en que pueden crearse y distribuirse los mensajes, lo que hace más práctica la gestión de la red.

Sin fecha de finalización

Ya no debe programar una fecha de finalización tan lejana; en cambio, puede seleccionar la opción “sin fecha de finalización”. Esto hace que se programen de manera más flexible los mensajes de larga duración (por ejemplo, los relacionados con los horarios de atención).

Reproduzca mensajes en orden o de manera aleatoria

¿Desea reducir la repetitividad de sus mensajes y variar? Con la nueva función de aleatorización, ahora es posible reproducir su contenido que no está relacionado con los anuncios en un orden aleatorio.

Novedades en Ayuda Platform

Como usuario de Ayuda, puede revisar la última integración con Broadsign Reach, nuevos grupos de programación, mejores diseños y exportación en PowerPoint.

Integración de Broadsign Reach y Ayuda Splash

Nos complace anunciar que la integración entre Broadsign Reach y Ayuda Splash está completa. Esta integración le permite agregar sus activos digitales a nuestra creciente plataforma programática, lo que le brinda acceso a nuevas fuentes de demanda y a un nuevo tipo de ingresos.

Grupos de programación

Mejore el proceso para reservar campañas complejas con nuestra nueva función de grupos de programación. Con ella, podrá definir subconjuntos específicos de frentes, en función de las ubicaciones y los programas del mercado, y usarlos para dirigir el contenido. Considere estos grupos como filtros avanzados que pueden ahorrarle mucho trabajo de programación repetitiva.

Gestión dinámica del diseño

¿Necesita cambiar las ubicaciones o los detalles de los frentes dentro de una determinada ubicación? Con nuestra nueva gestión dinámica del diseño, ahora puede arrastrar, soltar y editar frentes para reflejar sus ubicaciones, estados y detalles más recientes, todo dentro de Splash.

Exportación de contrato de venta a PowerPoint

¿Quiere crear rápidamente presentaciones atractivas? Juice ahora admite la exportación de propuestas de ventas directamente al formato en PowerPoint.

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Acompáñenos en nuestro seminario web el jueves 19 de marzo para ver nuestra plataforma en acción, obtener más información sobre los beneficios para su red y hacerle preguntas a nuestro equipo de especialistas de producto.