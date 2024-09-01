Política de Privacidad de Broadsign

lastUpdated : 31 de octubre de 2025

Gracias por usar Broadsign International Holding Company y sus subsidiarias o entidades afiliadas (en conjunto, “Broadsign”, “nosotros” o “nuestro/a”). En Broadsign, reconocemos que la privacidad es importante y nos comprometemos a proteger su privacidad. Por ese motivo, hemos adoptado esta Política de privacidad para explicar nuestras prácticas de recopilación, uso y divulgación de datos para el sitio web de Broadsign (incluidas sus interacciones con el sitio https://broadsign.com/), de participación en eventos que organizamos o patrocinamos, de comunicación con nuestros equipos de ventas y marketing, y cualquier otro servicio que proporcione Broadsign y se relacione con esta Política de privacidad o haga referencia a ella (en conjunto, los “Servicios”).

Esta Política de privacidad se aplica a la información que Broadsign recopila a través de los Servicios, así como a otra información que terceros nos proporcionen en línea o de otro modo, cuando asociamos esa información con consumidores o usuarios de los Servicios; sin embargo, no se aplica a la información recopilada de nuestros empleados, contratistas o proveedores. Toda Información personal recopilada de nuestros clientes en relación con su uso de los productos o servicios de Broadsign se regirá por el acuerdo pertinente celebrado entre Broadsign y el cliente. Tampoco se aplica a la información que nos pida que compartamos con terceros o a la información recopilada por terceros cuyo software o servicios están incluidos en los Servicios (que se describen en detalle a continuación).

Esta Política de privacidad describe, entre otras cosas, lo siguiente:

información personal y de otro tipo que recopilemos sobre usted;

el modo en que usamos su información;

cómo compartimos su información con terceros;

sus elecciones respecto de la información personal que recopilamos sobre usted.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre esta Política de privacidad o el modo en que Broadsign procesa la Información personal (según se define a continuación), no dude en escribirnos a privacy@broadsign.com o a la siguiente dirección:

Broadsign International, Inc. 700, boulevard René-Lévesque Ouest, Suite #1200, 12e étage Montréal, Québec Canada, H3B 1X8

1. Consentimiento

Al usar nuestros Servicios o acceder a ellos, presta consentimiento respecto de esta Política de privacidad. Si no está de acuerdo con esta Política de privacidad, no acceda a los Servicios ni los utilice.

2. Recopilación de su Información personal y de otro tipo

Cuando se registra para crear una cuenta de Broadsign o para acceder a otro servicio o promoción de Broadsign que requiere registro, o utiliza nuestros Servicios, es posible que recopilemos Información personal. El término “Información personal” hace referencia a la información que permite identificar a una persona o que se puede vincular razonablemente con ella, como los siguientes tipos de información:

nombres;

direcciones personales o comerciales;

direcciones de correo electrónico;

números de teléfono;

información específica relacionada con su empresa, como el nombre, la industria o el sector, el tamaño de la empresa (por ejemplo, rango de ingresos anuales o cantidad de empleados) y demás información que califique que usted nos proporcione;

puesto laboral;

información incluida en imágenes, fotografías o perfiles que usted nos envíe.

Podemos combinar la información que proporcione a través de su cuenta con otra información que brinde voluntariamente a través de otros servicios de Broadsign para ofrecerle una mejor experiencia y mejorar la calidad de nuestros servicios.

Nuestros Servicios podrían vincularse con plataformas de publicidad digital, como Meta (anteriormente Facebook), Google, Reddit, Paved, X y LinkedIn. Cuando vincule una cuenta de publicidad digital con nuestros Servicios, podremos recopilar información sobre esa cuenta de publicidad digital y compartir datos (como direcciones de correo electrónico) con esa cuenta, tal y como se describe en el proceso de conexión. Esa información recopilada puede incluir, entre otras cosas, su nombre, dirección de correo electrónico, información demográfica de su perfil, listas de amigos, publicaciones u otro contenido, y su imagen de perfil. Usted reconoce y acepta que Broadsign no es responsable de la recopilación de datos o prácticas de uso de las plataformas de publicidad digitales vinculadas. Debe leer la política de privacidad de cada plataforma de publicidad digital antes de vincular esa cuenta de publicidad digital.

También usamos tecnología de proveedores de servicios externos, como Hotjar Ltd. y VWO, para recopilar datos de la experiencia del usuario, que reproduce sus interacciones con los Servicios, incluidos los movimientos del mouse, el desplazamiento en la página, las pulsaciones de la pantalla y otras acciones que lleve a cabo mientras usa los Servicios. Podemos remplazar estos proveedores de servicios externos sin informarle al respecto. Los datos reproducidos pueden incluir datos técnicos y de uso, así como representaciones visuales de acciones que lleva a cabo al usar los Servicios. Nuestro uso de estos datos se limita a ayudarnos a entender el modo en que los usuarios interactúan con nuestros Servicios y a diseñar una mejor experiencia de usuario para usted.

Puede optar por no brindar Información personal (con sujeción a los controles que ofrece el sistema operativo de su dispositivo personal, como celular, computadora portátil o computadora de escritorio), pero esto podría impedirle recibir determinadas funciones de los Servicios.

También recopilamos Información no personal relacionada con los Servicios; es decir, información que no identifica de manera personal a ninguna persona. La Información no personal que recopilamos incluye el modo en que interactúa con los Servicios, información generalmente recopilada o “registrada” por sitios web de Internet o servicios de Internet cuando los usuarios los utilizan o acceden a ellos, e información sobre su navegador web o el dispositivo que usa para acceder a los Servicios o utilizarlos.

Estos son ejemplos de la Información no personal que recopilamos:

las páginas de nuestro sitio web que visualiza durante una visita;

la información, el contenido o las publicidades que visualiza o con los cuales interactúa al usar los Servicios;

las preferencias de idioma;

la ciudad y el estado en los que se encuentra (pero no su ubicación geográfica precisa).

Identificadores únicos que no guardan relación ni pueden relacionarse de manera razonable con su identidad.

No usaremos Información no personal para intentar identificarlo y, si asociamos Información no personal con información que lo identifica personalmente, la trataremos como Información personal. Como se explica más adelante, en ocasiones usamos cookies y otras tecnologías de recopilación de información automática para recopilar Información personal e Información no personal.

La información recopilada por los Servicios podría ser recopilada por nosotros o uno de los terceros a los que recurrimos para brindar los Servicios (según se explica más adelante).

Cuando envía correos electrónicos u otros comunicados a Broadsign, podemos conservarlos para procesar sus consultas, responder a sus solicitudes y mejorar nuestros Servicios.

3. Uso de su información

Podemos usar la información que recopilamos a los fines que se describen en esta Política de privacidad, que pueden incluir lo siguiente:

mantener operaciones comerciales generales y administrar Broadsign y sus subsidiarias o entidades afiliadas;

brindar servicios a clientes de Broadsign;

ofrecer administración y gestión continuas de los servicios para clientes;

desarrollar y mejorar las operaciones, los productos y servicios en línea de Broadsign;

ayudarnos a brindar, mantener y proteger los Servicios;

establecer, mantener y proteger cuentas para usar los Servicios;

procesar transacciones;

comunicarnos con usted; por ejemplo, para brindarle comunicados relacionados con su cuenta o transacciones, comunicados publicitarios, novedades sobre productos o la empresa, invitaciones a eventos u otros boletines de noticias, feeds RSS y otros comunicados relacionados con los Servicios;

enviar o mostrar ofertas y demás contenido adaptado a sus intereses o preferencias;

realizar investigaciones y análisis para mejorar nuestros productos y servicios, y desarrollar productos o servicios nuevos;

administrar y mantener los sistemas que brindan los Servicios.

No recopilaremos ni usaremos su Información personal con fines distintos de los que se describen en esta Política de privacidad, a menos que hayamos obtenido su consentimiento previo.

Puede negarse a proporcionar Información personal a cualquiera de nuestros Servicios, en cuyo caso Broadsign no podrá brindarle esos Servicios.

4. Niños

Los Servicios están diseñados para un público general y no están destinados a niños menores de 13 años. No recopilamos deliberadamente Información personal de niños menores de 13 años. Si tomamos conocimiento de que hemos recopilado Información personal de un niño menor de 13 años sin el consentimiento verificable de los padres de manera inadvertida, la eliminaremos rápidamente. Si cree que hemos recopilado información de un niño menor de 13 años, escríbanos a privacy@broadsign.com o en :

Broadsign International, Inc. 700, boulevard René-Lévesque Ouest, Suite #1200, 12e étage Montréal, Québec Canada, H3B 1X8

5. Seguridad de la información

Utilizamos medidas de seguridad de la información razonables para proteger su Información personal frente al acceso, la modificación o la destrucción no autorizados. Por ejemplo, usamos capa de puertos seguros (Secure Socket Layer, SSL), seguridad de la capa de transporte (Transport Layer Security, TLS) o tecnologías de cifrado similares al transmitir datos sensibles por Internet, y usamos firewalls para ayudar a prevenir el acceso externo a nuestra red. Sin embargo, ninguna transmisión de datos por Internet y ningún método de almacenamiento de datos es 100 % seguro. Por lo tanto, si bien nos esforzamos por usar medios comercialmente aceptables para proteger su Información personal, no podemos garantizar su seguridad.

6. Divulgación de su información

Broadsign puede divulgar su Información personal a terceros, como se describe a continuación, en las siguientes circunstancias limitadas:

Proveedores de servicios : Podemos divulgar Información personal a Proveedores de servicios a fin de brindar los Servicios, o cuando usted nos autoriza o indica que lo hagamos; por ejemplo, cuando usa los Servicios para cargar contenido o información del perfil. Cuando hablamos de “Proveedores de servicios” nos referimos a empresas, agentes, contratistas, proveedores de servicios u otras personas contratadas para realizar funciones en nuestro nombre (por ejemplo, procesar pagos, proporcionar almacenamiento de datos, alojar nuestro sitio web, publicitar nuestros productos y servicios, y realizar auditorías). Cuando recurrimos a un Proveedor de servicios, le exigimos que use y divulgue la Información personal que le proporcionamos solo para brindarnos los servicios o según lo requiera la ley vigente.

: Podemos divulgar Información personal a Proveedores de servicios a fin de brindar los Servicios, o cuando usted nos autoriza o indica que lo hagamos; por ejemplo, cuando usa los Servicios para cargar contenido o información del perfil. Cuando hablamos de “Proveedores de servicios” nos referimos a empresas, agentes, contratistas, proveedores de servicios u otras personas contratadas para realizar funciones en nuestro nombre (por ejemplo, procesar pagos, proporcionar almacenamiento de datos, alojar nuestro sitio web, publicitar nuestros productos y servicios, y realizar auditorías). Cuando recurrimos a un Proveedor de servicios, le exigimos que use y divulgue la Información personal que le proporcionamos solo para brindarnos los servicios o según lo requiera la ley vigente. Proveedores de herramientas en línea y tecnologías de seguimiento: También podemos divulgar Información personal e Información no personal a proveedores de herramientas en línea. Cuando hablamos de “Proveedores de herramientas en línea” hacemos referencia a un licenciante de software que incluimos o usamos con los Servicios, incluida una interfaz de programación de aplicaciones (“API”) o un kit de desarrollo de software (“SDK”), que nos brinda una función o un servicio especializado y que requiere la transmisión de Información personal o Información no personal al proveedor de la herramienta en línea.

Aquí se usa el término “Tecnologías de seguimiento” para hacer referencia, de manera conjunta, a los proveedores de herramientas en línea, las cookies, monitores de acceso a la página, píxeles, etiquetas y tecnologías de terceros similares. Las Tecnologías de seguimiento pueden tener derecho a usar Información personal e Información no personal sobre usted para sus propios fines comerciales. El uso y la divulgación de Información personal e Información no personal por parte de Tecnologías de seguimiento de terceros se describe en sus respectivas políticas de privacidad. Consulte la sección 7 a continuación para conocer algunas de las Tecnologías de seguimiento clave que usamos.

Socios comerciales : Podemos colaborar con socios comerciales de la industria u otras empresas relacionadas para brindarle ofertas especiales o llevar a cabo campañas de marketing conjuntas o iniciativas relacionadas. Si canjea una oferta o responde a ella, podemos darle su Información personal al socio comercial de la industria o la empresa relacionada, como su nombre, dirección de correo electrónico, nombre de empresa y cargo. Si responde preguntas o completa encuestas de un socio, podremos compartir información con ese socio. La política de privacidad del socio comercial de la industria o de la empresa relacionada regirá el uso de su información, lo que puede incluir que le publicitemos otros productos o servicios. Antes de brindar información a la entidad en cuestión, debería leer la política de privacidad de cada socio comercial de la industria o empresa relacionada.

: Podemos colaborar con socios comerciales de la industria u otras empresas relacionadas para brindarle ofertas especiales o llevar a cabo campañas de marketing conjuntas o iniciativas relacionadas. Si canjea una oferta o responde a ella, podemos darle su Información personal al socio comercial de la industria o la empresa relacionada, como su nombre, dirección de correo electrónico, nombre de empresa y cargo. Si responde preguntas o completa encuestas de un socio, podremos compartir información con ese socio. La política de privacidad del socio comercial de la industria o de la empresa relacionada regirá el uso de su información, lo que puede incluir que le publicitemos otros productos o servicios. Antes de brindar información a la entidad en cuestión, debería leer la política de privacidad de cada socio comercial de la industria o empresa relacionada. Empresas afiliadas : Podemos compartir información con nuestras subsidiarias, empresas afiliadas u otras empresas o personas de confianza, para que procesen información personal en nuestro nombre. Les exigimos a estas partes que se comprometan a procesar la información de acuerdo con nuestras instrucciones y respetando esta Política de privacidad y otras medidas de seguridad y confidencialidad apropiadas.

: Podemos compartir información con nuestras subsidiarias, empresas afiliadas u otras empresas o personas de confianza, para que procesen información personal en nuestro nombre. Les exigimos a estas partes que se comprometan a procesar la información de acuerdo con nuestras instrucciones y respetando esta Política de privacidad y otras medidas de seguridad y confidencialidad apropiadas. Cumplimiento : Podemos divulgar su Información personal a terceros cuando consideremos, de buena fe y a nuestro exclusivo criterio, que la divulgación de dicha información es razonablemente necesaria para (a) cumplir con los requisitos legales o normativos o una solicitud gubernamental exigible; (b) cumplir con los términos y condiciones de los Servicios, incluida la investigación de posibles infracciones; (c) detectar, prevenir o abordar de otra manera el fraude o problemas de seguridad o técnicos; (d) proteger los derechos, los bienes o la seguridad de Broadsign, sus usuarios y terceros; (e) prevenir un delito o proteger la seguridad nacional; o (f) presentar reclamos de seguro, cooperar con investigaciones del seguro y llevar a cabo actividades de subrogación de seguros.

: Podemos divulgar su Información personal a terceros cuando consideremos, de buena fe y a nuestro exclusivo criterio, que la divulgación de dicha información es razonablemente necesaria para (a) cumplir con los requisitos legales o normativos o una solicitud gubernamental exigible; (b) cumplir con los términos y condiciones de los Servicios, incluida la investigación de posibles infracciones; (c) detectar, prevenir o abordar de otra manera el fraude o problemas de seguridad o técnicos; (d) proteger los derechos, los bienes o la seguridad de Broadsign, sus usuarios y terceros; (e) prevenir un delito o proteger la seguridad nacional; o (f) presentar reclamos de seguro, cooperar con investigaciones del seguro y llevar a cabo actividades de subrogación de seguros. Transferencias comerciales : Nos reservamos el derecho a transferir información (incluida su Información personal) a un tercero en caso de venta, fusión, transferencia de la totalidad o de casi todos los activos de nuestra empresa en relación con los Servicios, o en el improbable caso de quiebra, liquidación o administración judicial de nuestra empresa. Haremos esfuerzos comercialmente razonables para informarle sobre dicha transferencia; por ejemplo, por correo electrónico o a través de un aviso en nuestro sitio web.

: Nos reservamos el derecho a transferir información (incluida su Información personal) a un tercero en caso de venta, fusión, transferencia de la totalidad o de casi todos los activos de nuestra empresa en relación con los Servicios, o en el improbable caso de quiebra, liquidación o administración judicial de nuestra empresa. Haremos esfuerzos comercialmente razonables para informarle sobre dicha transferencia; por ejemplo, por correo electrónico o a través de un aviso en nuestro sitio web. Datos combinados: Podemos divulgar Información no personal combinada con información de otros usuarios, nuestros clientes, socios comerciales, comerciantes, publicistas, inversores, posibles compradores y demás terceros si consideramos, a nuestro exclusivo criterio, que dicha divulgación persigue razones comerciales o justificaciones sensatas.

Comuníquese con nosotros a la dirección que figura a continuación si tiene otras preguntas sobre la gestión o el uso de Información personal.

7. Cookies y tecnologías de recopilación automática de información

Cada vez que usa los Servicios (por ejemplo, cuando accede a la página web del Servicio o navega a una ubicación específica de la aplicación móvil del Servicio), recopilamos Información personal e Información no personal (como se describe en la Sección 2). Por ejemplo, para mejorar nuestros Servicios, recopilamos las partes de los Servicios o las funciones que usa y el modo y el momento en que las usa, las plataformas de redes sociales que usa para conectarse a los Servicios y lo que publica en redes sociales a través de la aplicación del Servicio, y cuándo y cómo lo hace. Además, podemos usar el identificador único de su dispositivo (UDID) u otros identificadores únicos para recopilar y analizar estos datos.

Con este fin, podemos usar una variedad de tecnologías, como cookies, el almacenamiento local del navegador y “monitores de acceso a la página”, “píxeles” o “etiquetas”. Una “Cookie” es una pequeña cantidad de datos que un operador de un sitio web o un tercero cuyo contenido está incluido en ese sitio web puede almacenar en su navegador web y al cual el operador del sitio web o, según corresponda, el tercero, puede acceder cuando usted visita el sitio web. Un monitor de acceso a la página, un píxel o una etiqueta es una pequeña imagen, por lo general, transparente, que se coloca en una página web y le permite al operador de la imagen, que puede ser el operador del sitio web que usted visita o un tercero, leer o escribir una Cookie.

Su sistema operativo y navegador web podrían permitirle borrar la información almacenada en Cookies y el almacenamiento local del navegador. Sin embargo, si lo hace, se le podría pedir que inicie sesión en los Servicios de nuevo, y podría perder algunas preferencias o ajustes. También puede configurar su navegador para rechazar todo el almacenamiento del sitio web o para indicar cuándo está permitido, pero algunas funciones de nuestros Servicios tal vez no funcionen bien sin dicho almacenamiento. Podemos usar Cookies para mantener su sesión iniciada, guardar sus preferencias para los Servicios y recopilar información sobre el modo en que usa nuestros Servicios.

Puede obtener más información sobre la administración de Cookies aquí. Para aprender a gestionar los ajustes de privacidad y almacenamiento de su navegador, consulte la documentación del usuario final de su navegador.

Las Tecnologías de seguimiento pueden recopilar información de forma automática, en cuyo caso la Información personal y la Información no personal que reciban estarán sujetas a la política de privacidad de la Tecnología de seguimiento. Algunas Tecnologías de seguimiento pueden permitirle rechazar determinadas recopilaciones o usos de su información. Podemos reemplazar cualquiera de estas Tecnologías de seguimiento sin avisarle. Para obtener más información sobre las prácticas de privacidad de las Tecnologías de seguimiento que Broadsign usa actualmente (o que nos reservamos el derecho a usar), ingrese aquí:

8. Transparencia y elección; señales de no realizar seguimiento

Puede solicitar acceso a su Información personal enviando un correo electrónico a privacy@broadsign.com. Intentaremos localizar y proporcionarle su Información personal, y le daremos la oportunidad de corregir estos datos si no son correctos, o de eliminarlos, si lo solicita. Sin embargo, en cualquiera de los casos, podríamos necesitar conservarlos por motivos legales o fines comerciales legítimos. También podrá eliminar todo el contenido que publique en los Servicios mediante las opciones de eliminación dentro de los Servicios. Sin embargo, nosotros no podemos controlar la información que ya haya compartido con otros usuarios o puesto a disposición de terceros a través de los Servicios y tampoco puede hacerlo usted.

Si necesita más ayuda para eliminar el contenido que haya publicado a través de los Servicios, puede enviarnos un correo electrónico aprivacy@broadsign.com. Es posible que la eliminación de su contenido publicado no garantice la eliminación absoluta de nuestros sistemas informáticos.

Les pedimos a los usuarios individuales que se identifiquen y que especifiquen a qué información quieren acceder o qué información quieren corregir o eliminar antes de procesar dichas solicitudes, y podemos negarnos a procesar las solicitudes que sean irrazonablemente repetitivas o sistemáticas, que requieran un esfuerzo técnico excesivo, que pongan en riesgo la privacidad de los demás, que sean extremadamente inviables (por ejemplo, solicitudes de información alojada en copias de seguridad) o que se relacionen con información que no guarda relación con su Información personal. En cualquier caso, cuando brindemos acceso a información y la posibilidad de corregirla, ofreceremos este servicio sin costo, excepto en el caso en que requiera un esfuerzo excesivo. Asimismo, podríamos solicitarle que verifique su identidad de un modo que consideremos satisfactorio antes de brindarle acceso a la Información personal.

Tenga en cuenta que, si nos pide que eliminemos su Información personal, es posible que ya no pueda seguir usando los Servicios. Además, incluso si solicita que eliminemos su Información personal, podríamos necesitar conservar determinada información por un plazo limitado para satisfacer nuestros requisitos legales, de auditoría y de resolución de disputas.

Podríamos usar proveedores de servicios externos que recopilan información con fines de publicidad basada en intereses (publicidades adaptadas a sus posibles intereses, en función de las categorías en las que ha demostrado interés). Para obtener más información sobre estos terceros y las opciones que ofrecen a los usuarios, visite la página de opciones de la Network Advertising Initiative o la página de opciones de la Digital Advertising Alliance. Si está leyendo esta Política de privacidad desde un dispositivo móvil, puede obtener más información sobre el programa de opciones móviles de la DAA aquí.

Promovemos el desarrollo y la implementación de una función estándar de navegador de “no hacer seguimiento” que permite a los clientes controlar la recopilación y el uso de información sobre sus actividades de navegación web. Una vez que se lance una función estandarizada de “no hacer seguimiento”, nos ceñiremos a los ajustes pertinentes del navegador.

Puede darse de baja de nuestros correos electrónicos publicitarios haciendo clic en el enlace “Cancelar suscripción” que figura en los correos electrónicos. Tenga en cuenta que usamos varios Proveedores de servicios para enviar correos electrónicos publicitarios y, si cancela su suscripción a través de un correo electrónico específico, su solicitud solo afectará a la correspondencia de ese Proveedor de servicio particular y no se aplicará de forma automática a todos los correos electrónicos publicitarios que se envíen en el futuro a través de otros Proveedores de servicios nuestros. Por lo tanto, podría seguir recibiendo correos electrónicos publicitarios de otros Proveedores de servicios, a menos que cancele su suscripción a cada uno de forma individual o se comunique directamente con nosotros escribiendo a privacy@broadsign.compara que sus preferencias se actualicen en todos los sistemas. Además, tenga en cuenta que procesar su solicitud de cancelación de la suscripción podría llevar hasta diez (10) días hábiles. Además, incluso si se da de baja de los correos electrónicos publicitarios, podríamos seguir enviándole determinados correos electrónicos relacionados con la cuenta, como avisos sobre su cuenta y confirmaciones de transacciones que haya solicitado.

9. Residentes de determinados estados de los Estados Unidos

Tal vez esté al tanto de que determinados estados de los Estados Unidos promulgaron leyes de privacidad obligatorias que conceden a sus residentes determinados derechos respecto de su información personal. A la fecha de la última actualización de esta Política de privacidad, esos estados eran California, Virginia, Colorado, Connecticut, Utah, Oregón, Texas, Montana, Delaware, Iowa, Nebraska, Nuevo Hampshire y Nueva Jersey.

Si vive en el estado de California, haga clic aquí para obtener más información sobre sus derechos de privacidad. Nuestros Servicios actualmente no están sujetos a las leyes en Virginia, Colorado, Connecticut, Utah, Oregón, Texas, Montana, Delaware, Iowa, Nebraska, Nuevo Hampshire y Nueva Jersey. Sin embargo, ofrecemos notificaciones y transparencia respecto de nuestra recopilación y uso de Información personal, según se describe en esta Política de privacidad.

10. Residentes de Nevada

No vendemos su Información personal. Sin embargo, puede escribirnos a privacy@broadsign.com para hacer preguntas.

11. Residentes de Canadá

Si tiene una objeción respecto del uso de su Información personal que se describe en esta Política de privacidad, puede presentar un reclamo enviando un correo electrónico a privacy@broadsign.com. Intentaremos resolver su objeción o reclamo, pero debe entender que, si objeta nuestro procesamiento de la Información personal necesaria para que prestemos los Servicios, determinadas funciones de los Servicios dejarán de estar a su disposición. Nada en esta Política de privacidad menoscaba sus derechos a presentar un reclamo ante la Oficina del Encargado de Privacidad de Canadá u otra autoridad de protección de datos pertinente. Además, mantenemos la responsabilidad respecto de la Información personal que poseemos o custodiamos, incluida la información que transferimos a terceros para que la procesen. Cuando contratamos a Proveedores de servicios para que administren Información personal en nuestro nombre, nos aseguramos, a través de nuestros acuerdos y prácticas, de que dichos Proveedores de servicios brinden un nivel de protección de la Información personal comparable al que nosotros ofrecemos.

12. Sitios web de terceros

Tenga en cuenta que los Servicios pueden incluir enlaces a sitios, servicios o aplicaciones de terceros, o combinarse con ellos. No somos responsables de las políticas o prácticas de privacidad o seguridad o del contenido de dichos terceros. En consecuencia, le recomendamos que consulte las políticas de privacidad y seguridad y los términos de servicio de dichos terceros, para que entienda cómo recopilan, usan, comparten o protegen su información.

13. Cambios en esta Política de privacidad

Podemos modificar o actualizar esta Política de privacidad de forma periódica, con o sin aviso previo, publicando la política actualizada en esta página. Siempre puede verificar la fecha de “última actualización” que figura en la parte superior de este documento para saber cuándo fue la última vez que se modificó la Política de privacidad. Si realizamos cambios materiales en esta Política de privacidad, se lo informaremos a través de medios razonables, como por correo electrónico o publicando un aviso de los cambios en nuestro sitio web, o a través de la aplicación móvil de los Servicios, antes de implementar los cambios. Le recomendamos que consulte esta Política de privacidad de manera ocasional. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, DEBE DEJAR DE USAR LOS SERVICIOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE DICHOS CAMBIOS (QUE ES LA FECHA DE “ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN” DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD).

14. Cómo comunicarse con nosotros

Si tiene preguntas o inquietudes respecto de esta Política de privacidad o el modo en que Broadsign procesa la Información personal, no dude en escribirnos a privacy@broadsign.com o a la siguiente dirección: