Política de Privacidad de Broadsign Aviso de Privacidad para Residentes de California

Aviso de Privacidad para Residentes de California

lastUpdated : 31 de octubre de 2025

Este Aviso de privacidad para residentes de California (el “Aviso”) complementa la información de nuestra Política de privacidad y se aplica solo si usted reside en el estado de California (es decir, si usted es un “Consumidor de California”).

A los fines de este Aviso, los términos “Vender”, “Venta” o “Vendido” hacen referencia a la venta, el alquiler, la revelación, la divulgación, la difusión, la puesta a disposición, la transferencia o la comunicación oral, por escrito, por medio electrónico o de otras formas de Información personal a otra empresa o un tercero, a cambio de una contraprestación monetaria o de otro tipo.

“Compartir” o “Compartido” hacen referencia a compartir, alquilar, revelar, divulgar, difundir, poner a disposición, transferir o comunicar de forma oral, escrita, electrónica o de otro modo Información personal a un tercero para la publicidad conductual intercontextual, ya sea a cambio de una contraprestación monetaria o de otro tipo o no.

La “publicidad conductual intercontextual” consiste en dirigir la publicidad a un consumidor según la Información personal de ese consumidor obtenida a través de la actividad en distintas empresas o sitios web, aplicaciones o servicios de marcas particulares, además de la empresa o el sitio web, aplicación o servicio de la marca específica con la cual interactúa intencionalmente el consumidor. (En otras palabras, si le enviamos un anuncio basado únicamente en su interacción con nosotros o nuestros Servicios, no se trata de publicidad conductual intercontextual).

“Información personal sensible” hace referencia a Información personal que no está disponible públicamente y que revela uno o más de los siguientes elementos:

el número de Seguro Social, licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal o pasaporte de un cliente;

las credenciales de inicio de sesión de la cuenta de un cliente, su cuenta financiera o el número de tarjeta de crédito o débito, en combinación con cualquier código de acceso o seguridad, contraseña o credenciales para acceder a una cuenta requeridos;

la ubicación geográfica precisa de un cliente;

el origen étnico o racial de un cliente, sus creencias religiosas o filosóficas o su participación en un sindicato;

el contenido del correo postal, el correo electrónico y los mensajes de texto de un cliente, a menos que seamos el destinatario previsto de esos comunicados;

los datos genéticos o biométricos de un cliente;

los datos neuronales de un cliente;

información personal recopilada y analizada sobre la salud, la vida sexual o la orientación sexual de un cliente.

“Solicitud verificable” hace referencia a la información de identificación proporcionada por un cliente en relación con una solicitud que coincide con la Información personal del cliente que ya tenemos. La información de identificación que puede cargar para permitir a Broadsign verificar su Solicitud verificable puede incluir su nombre y apellido, determinada información relacionada con su empresa y demás información comercial que califique que nos proporcione, y la dirección de correo electrónico y el número de teléfono asociado con su cuenta.

1. Información que recopilamos

En los últimos doce (12) meses, Broadsign ha recopilado las siguientes categorías de Información personal de residentes de California:

identificadores (nombres, direcciones personales o comerciales, direcciones de correo electrónico y direcciones IP);

otra información que no es necesaria para usar nuestros Servicios, pero que usted decide brindarnos a través de un formulario en línea.

En los últimos doce (12) meses, Broadsign no ha recopilado Información personal sensible de residentes de California.

Broadsign obtiene esta Información personal de los siguientes tipos de fuentes:

Directamente de usted. Por ejemplo, a partir de formularios que usted completa o de productos y servicios que compra.

Indirectamente de usted. Por ejemplo, a través de información que envía su navegador web de forma automática o del análisis de datos relativos a sus acciones en nuestro sitio web.

2. Uso de Información personal

Broadsign puede usar, Compartir o revelar la Información personal que recopilamos con uno o más de los siguientes “Fines comerciales”:

para cumplir con el propósito por el cual proporcionó la información;

para brindar nuestro sitio web y nuestros servicios en línea, y mejorar nuestras operaciones en línea;

para facilitar la publicidad conductual intercontextual;

para responder solicitudes de las autoridades legales o según lo requiera la ley vigente, una orden judicial o las normas gubernamentales;

para responder a sus solicitudes en virtud de la Ley de Privacidad de los Consumidores de California (California Consumer Privacy Act, CCPA) de 2018 y sus enmiendas;

para realizar investigaciones y análisis para mejorar nuestros productos y servicios, y desarrollar productos o servicios nuevos;

para cualquier otro propósito que se le describa al recopilar su Información Personal;

con cualquier otro fin aceptable que figure en la CCPA.

A menos que le informemos lo contrario, no recopilaremos otras categorías de Información personal ni usaremos la Información personal que recopilamos para otros fines materialmente diferentes, no relacionados o incompatibles.

3. Conservación de Información personal

No conservamos ninguna categoría de su Información personal por más tiempo del razonablemente necesario para cumplir con uno o más de los Fines comerciales, y usted tiene derecho a solicitar que eliminemos su Información personal. Debido a la naturaleza de los Servicios, no es posible predecir el tiempo durante el cual planeamos conservar su Información personal. Por el contrario, usamos los siguientes criterios para determinar si sigue siendo razonablemente necesario conservar su Información personal con uno o más de los Fines comerciales revelados:

si existe o no un período de conservación exigido por la ley o las normas;

pendencia de un litigio real o una amenaza de litigio para el cual debemos conservar la información;

prácticas recomendadas generalmente aceptadas en nuestra industria;

pendencia de leyes aplicables sobre limitaciones de posibles reclamaciones legales.

Cuando determinemos que ya no es razonablemente necesario conservar su Información personal con uno o más de los Fines comerciales revelados en función de los criterios que anteceden, eliminaremos su Información personal.

4. Divulgación de Información personal

Broadsign puede divulgar Información personal a nuestros “proveedores de servicios”, nuestros “contratistas” o “terceros” (cada uno definido por la CCPA) con un Fin comercial. Cuando divulguemos Información personal con un Fin comercial, celebraremos un acuerdo con la parte receptora en el cual se describirá el propósito de compartir la Información personal y se le exigirá a la parte receptora que mantenga la confidencialidad de la Información personal. En el caso de divulgaciones a nuestros “proveedores de servicios”, estos últimos estarán obligados a no usar la Información personal con un fin distinto de la prestación de servicios de conformidad con el acuerdo que tienen con nosotros. En el caso de nuestros “contratistas”, estos están obligados a no usar la Información personal con un fin que no guarde relación con el fin comercial por el cual los hemos contratado.

Podemos divulgar su Información personal con las siguientes categorías de entidades: (i) “proveedores de servicios”, (ii) “contratistas” y (iii) nuestros socios comerciales de la industria “externos”.

En los últimos doce (12) meses, Broadsign no ha Vendido Información personal sobre sus clientes de California.

Compartimos Información personal con sujeción a su derecho a darse de baja del uso compartido. En los últimos doce (12) meses, Broadsign ha Compartido las siguientes categorías de Información personal sobre sus clientes de California:

Categoría de Información personal que se Comparte

Fin comercial del uso Compartido

Tipos de entidades con las cuales se Comparte

Sus identificadores (nombres, direcciones personales o comerciales, direcciones de correo electrónico y direcciones IP).

Facilitar la publicidad conductual intercontextual.

Socios comerciales de la industria externos, Proveedores de servicios y contratistas.

otra información que no es necesaria para usar nuestros Servicios, pero que usted decide brindarnos a través de un formulario en línea.

Facilitar la publicidad conductual intercontextual.

Socios comerciales de la industria externos, Proveedores de servicios y contratistas.

5. Sus derechos y elecciones

Si usted es un Cliente de California, puede solicitar información sobre nuestra recopilación, uso, divulgación y Venta de su Información personal en los últimos doce (12) meses, sin importar si se recopiló de manera electrónica o no. Si presenta una Solicitud verificable, le brindaremos información sobre lo siguiente:

las categorías de Información personal que hemos recopilado sobre usted; las categorías de fuentes a través de las cuales recopilamos su Información personal; nuestro Fin comercial para recopilar, Vender o Compartir su Información personal; las categorías de terceros a los que les revelamos esa Información personal y las piezas específicas de Información personal que recopilamos sobre usted;

si Vendimos, Compartimos o divulgamos su Información personal con un Fin comercial: las categorías de Información personal que Vendimos o Compartimos, y las categorías de receptores a los que se la Vendimos o Compartimos, y las categorías de Información personal que divulgamos con un Fin comercial, así como las categorías de receptores a los que se la divulgamos.

También tiene derecho a solicitar una copia de su Información personal y a solicitar que le transmitamos su Información personal a otra entidad. En la medida en que sea técnicamente posible, cumpliremos con su solicitud y proporcionaremos o transmitiremos su Información personal en un formato estructurado, de uso frecuente y legible a máquina. Tenga en cuenta que podemos rechazar una solicitud si es excesiva, repetitiva o carece de fundamento, según lo permite la CCPA.

También tiene derecho a solicitar que eliminemos su Información personal que recopilamos o mantenemos, presentando una Solicitud verificable. Podemos rechazar su solicitud de eliminación si nosotros, nuestros “proveedores de servicios” o “contratistas” necesitamos conservar su Información personal con los siguientes fines:

completar la transacción para la cual recopilamos su Información personal, cumplir con los términos de una garantía escrita o retirada de productos conforme a la ley federal, proporcionar los bienes o servicios que usted solicitó, tomar medidas razonablemente previstas por usted dentro del contexto de nuestra relación comercial continua con usted o cumplir, de otro modo, con el contrato que hemos celebrado con usted;

ayudar a garantizar la seguridad e integridad, en la medida en que el uso de su Información personal sea razonablemente necesario y proporcional a esos fines;

depurar productos para identificar y reparar errores que afectan la funcionalidad prevista existente;

ejercer la libertad de expresión, garantizar el derecho de otro cliente a hacer uso de su libertad de expresión o ejercer otro derecho contemplado en la ley;

cumplir con la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas de California (California Electronic Communications Privacy Act; artículos 1546 y subsiguientes del Código Penal de California [Cal. Penal Code]);

participar en investigaciones científicas, históricas o estadísticas públicas o revisadas por pares que se ajusten a todas las demás leyes de privacidad y ética aplicables, cuando la eliminación de información podría imposibilitar que se lleve a cabo dicha investigación o afectar gravemente la capacidad de llevarla a cabo, si previamente proporcionó un consentimiento informado;

permitir únicamente usos internos que se alineen razonablemente con las expectativas del consumidor, sobre la base de su relación con nosotros, y que sean compatibles con el contexto en el cual proporcionó la información;

cumplir con una obligación legal.

También tiene derecho a solicitar que corrijamos su Información personal que contiene errores, presentando una Solicitud verificable. Corregiremos toda Información personal con errores de conformidad con su solicitud y en la medida de lo posible, mediante esfuerzos comercialmente razonables. Si la Información personal es precisa, podemos rechazar su solicitud de corrección. También podemos eliminar su Información personal en lugar de corregirla, si dicha eliminación no lo afectaría de forma negativa. Si decide ejercer un derecho de privacidad contemplado en la CCPA, tiene derecho a no recibir un trato discriminatorio.

Puede presentar una Solicitud verificable de la información enumerada arriba o ejercer cualquiera de sus derechos que se enumeran en este Aviso, llamándonos al +1 877 399 1184 o al 514-399-1184, o completando un formulario en nuestro sitio web, disponible aquí . También puede presentar una Solicitud verificable en nombre de su hijo menor de edad.

Luego de que recibamos su Solicitud verificable le proporcionaremos, por escrito y de forma gratuita (a menos que su solicitud sea excesiva, repetitiva o manifiestamente injustificada), la información solicitada para el período de 12 meses anteriores a su solicitud (a menos que usted solicite específicamente una divulgación que exceda dicho período de 12 meses, en cuyo caso procesaremos su solicitud con respecto a la Información personal que hemos recopilado durante el período que especifique, siempre que: [a] la primera fecha a la que se aplique su solicitud sea el 1 de enero de 2022, y [b] procesar su solicitud no conlleve un esfuerzo excesivo). Puede optar por recibir esta información por correo postal o de forma electrónica. Intentaremos responder su Solicitud verificada dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haberla recibido, pero, si necesitamos más tiempo (hasta otros cuarenta y cinco [45] días) le informaremos el motivo y el período de extensión por escrito. Tenga en cuenta que no estamos obligados a cumplir con su solicitud de información más de dos veces por período de 12 meses. Si corresponde, en nuestra respuesta le explicaremos los motivos por los cuales no podemos cumplir con su solicitud.

Tiene derecho a ordenarnos que dejemos de Compartir su Información personal con terceros en cualquier momento. Puede darse de baja aquí . Sin embargo, si cambia de parecer, puede suscribirse al uso compartido de Información personal en cualquier momento haciendo clic aquí . Los consumidores que se suscriban al uso compartido de Información personal pueden darse de baja del uso compartido futuro en cualquier momento.

Broadsign no Vende ni Venderá su Información personal sin primero obtener su consentimiento.

Si decide ejercer cualquiera de los derechos que se enumeran en este Aviso:

No le denegaremos artículos o servicios.

No le cobraremos precios o tarifas diferentes por los artículos o servicios, ni siquiera por medio de descuentos u otros beneficios, o imponiendo multas.

No le ofreceremos un nivel o una calidad diferente de los artículos o servicios.

No le daremos a entender que podría recibir un precio o una tarifa diferente por los artículos o servicios, o artículos o servicios de un nivel o calidad diferente.

Sin embargo, tenga en cuenta que podría existir la necesidad funcional de contar con Información personal sobre usted para gestionar los Servicios y que es posible que no podamos brindarle parte o la totalidad de nuestros Servicios si nos ordena que eliminemos su Información personal.

