Conozca a Manuel Ameneiros, Director de Ventas y Servicios de Medios de Publicidad Exterior para América Latina

Los anuncios de publicidad exterior están ganando fuerza en Latinoamérica a raíz de la expansión de la infraestructura digital, constante innovación y creciente demanda de marcas que buscan alcanzar al público con gran impacto. A medida que el mercado evoluciona, hay una oportunidad concreta de lograr que haya más eficiencia, crecimiento y flexibilidad en la forma en la que se planea y se negocia con publicidad exterior en la región.

Para respaldar esta nueva fase de crecimiento, Broadsign ha nombrado a Manuel Ameneiros como director de ventas y servicios de medios de Broadsign en Latinoamérica. Desde Ciudad de México, se concentrará en lograr crecimiento sostenible en la región mientras construye bases comerciales sólidas y expansibles. Esto incluye gestionar las relaciones estratégicas con agencias, anunciantes y dueños de medios y avanzar en educar al mercado a medida que la implementación de la publicidad exterior digital programática sigue evolucionando.

Manuel cuenta con más de una década de experiencia en el sector publicitario, donde ha desempeñado funciones en marcas, agencias y empresas de tecnología publicitaria en toda Latinoamérica. Recientemente, trabajó como director comercial en OLA Media, donde se concentró en incrementar los ingresos y conseguir la expansión del mercado. Anteriormente, ocupó diversos cargos en marcas, agencias y compañías de tecnología publicitaria, incluyendo Retargetly y Boletia, donde adquirió habilidades en el mercadeo basado en datos, la implementación programática y las estrategias de comercialización.

Conversamos con Manuel para conocer más sobre su experiencia, qué lo atrajo a Broadsign y su perspectiva en las oportunidades venideras en Latinoamérica.

Bienvenido a Broadsign. ¿Qué lo trajo al equipo y qué es lo que más le emociona de su nuevo cargo como director de ventas y servicios de medios de Broadsign en Latinoamérica?

Siempre me ha interesado la intersección entre medios, tecnología y datos y eso es justo lo que hace que esta oportunidad sea tan emocionante para mí. Broadsign ha construido una reputación sólida como una de las compañías que han ayudado a modernizar la publicidad exterior al proporcionarle a los dueños de medios y a los anunciantes las herramientas para planear, negociar y crecer de forma más inteligente. Lo que más me emociona de unirme al equipo es tener la oportunidad de ayudar a incrementar el impulso en Latinoamérica, una región donde los mercados evolucionan rápido y dónde la innovación se aprecia genuinamente.

¿Cómo describiría el estado actual del mercado de la publicidad exterior en Latinoamérica y dónde ve las mejores oportunidades de crecimiento?

El mercado de la publicidad exterior en Latinoamérica está en una fase dinámica. Se sigue beneficiando de la gran visibilidad y alcance, en particular en las áreas urbanas, pero también está evolucionando rápidamente a medida que se expande la infraestructura digital y los anunciantes exigen más responsabilidad y flexibilidad en sus campañas.

Tras trabajar tanto en el ámbito de la tecnología publicitaria como en el de la publicidad exterior, he visto de primera mano cómo el enfoque está cambiando del inventario fijo y el amplio alcance a la planeación más basada en datos, la segmentación de público y la integración con canales digitales.

La oportunidad más grande es acelerar esta transición. Todavía hay una brecha entre el potencial de la publicidad exterior digital y la forma en la que se compra y vende en muchos mercados. La siguiente etapa de crecimiento vendrá principalmente de cerrar esa brecha por medio de un mejor uso de los datos, la automatización y las transacciones programáticas.

La publicidad exterior digital programática está ganando fuerza en todo el mundo. ¿Cómo está evolucionando en Latinoamérica y qué se necesita para acelerar la implementación en la región?

La publicidad exterior digital programática en Latinoamérica está pasando de una fase de implementación temprana a una fase de crecimiento. Los compradores buscan una mayor flexibilidad, una activación más precisa y conexiones más sencillas entre la publicidad exterior y las campañas omnicanal más amplias. Por su parte, los dueños de medios empiezan a reconocer que la programática puede ayudar a abrir el inventario a nuevas fuentes de demanda, mejorar la tasa de ocupación y facilitar las transacciones con los activos digitales.

Para acelerar más la implementación, la región necesita progreso continúo en ciertas áreas: más inventario digital, más educación para los compradores y vendedores y mejores herramientas para focalizar y medir.

¿Qué papel cree que tendrá Broadsign en el futuro de la publicidad exterior en Latinoamérica y qué es lo que más le emociona construir o lograr en la región durante los próximos años?

Veo a Broadsign como un facilitador clave de la siguiente fase de crecimiento de la publicidad exterior en Latinoamérica. La compañía está posicionada de forma excepcional porque opera en todo el ecosistema: un sistema de gestión de contenidos (CMS), una plataforma de oferta (SSP) y una plataforma de demanda (DSP). Lo anterior permite respaldar tanto a los dueños como a los compradores de forma integral.

En el caso de los dueños de los medios, Broadsign puede ayudarlos a modernizar las operaciones, incrementar la eficiencia y abrir nuevas fuentes de ingresos. En el caso de los anunciantes y las agencias, simplifica el acceso a la publicidad exterior y facilita su integración con estrategias multicanal.

Lo que más me emociona es la oportunidad de ayudar a construir un ecosistema de publicidad exterior mejor conectado, más expandible y basado en el desempeño en Latinoamérica. En la práctica, eso implica expandir la implementación programática, fortalecer las relaciones con agencias y anunciantes clave y ayudar a los dueños de medios a obtener más valor de su inventario. También se trata de hacer que la publicidad exterior digital sea una parte constante de las estrategias de medios en lugar de ser un canal complementario.

Desde una perspectiva de mercadotecnia, Brasil y México son cruciales debido a su tamaño y nivel de sofisticación, pero también creo que Colombia, Chile y Argentina tienen mucho potencial, igual que los segmentos emergentes como la movilidad y los medios minoristas, con los cuales he estado muy involucrado en los últimos años.