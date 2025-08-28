Cómo Signmaster está liderando la innovación en la publicidad exterior digital en República Dominicana

Signmaster es una de las compañías líderes en publicidad exterior digital (DOOH) en República Dominicana y su presencia en grandes ciudades y centros turísticos ha crecido rápidamente. Su misión es conectar a las marcas con el público de forma estratégica y creativa, por medio de publicidad exterior innovadora, sostenible y a la vanguardia tecnológica.

Por medio de su asociación con Broadsign, la compañía ha optimizado las operaciones y ha adoptado soluciones programáticas escalables, ambos avances han sido fundamentales para su transformación y crecimiento continuo.

Una red de DOOH creada para impactar

Desde su fundación en 2010, Signmaster ha expandido de forma continua su presencia en toda República Dominicana. En 2021, al fusionarse con otra empresa importante del sector, su auge tomó más fuerza y Signmaster consolidó todavía más su posición de liderazgo en el ámbito de DOOH.

Hoy en día, la compañía opera una red de más de 250 pantallas digitales en ubicaciones de alto tráfico y alta visibilidad en todo el país, como las siguientes:

Santo Domingo, la capital y el centro de la actividad comercial

Santiago, un centro clave de naturaleza residencial y de negocios

Bávaro y Punta Cana, dos de los destinos más visitados del Caribe

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que ofrece acceso tanto al público local como al internacional

Las pantallas están posicionadas de forma estratégica en avenidas concurridas, corredores de venta minorista, áreas residenciales y puntos de tránsito clave, lo que garantiza que las marcas lleguen a un público variado a lo largo del día. Signmaster, que tiene más de 102 millones de impresiones al mes, proporciona una de las redes DOOH más escalables y con mayor impacto de la región, en la que presentan campañas publicitarias, mensajes de servicio público y actualizaciones en tiempo real como el estado del clima o del tráfico. También es compatible con campañas programáticas, contenido interactivo e incluso campañas tradicionales con medios impresos, lo que le permite a las marcas la flexibilidad de ajustar sus mensajes de modo que tengan mayor impacto.

Expandir las posibilidades de las creatividades con pantallas 3D e innovación programática

Signmaster sigue desafiando los límites de la DOOH al invertir en formatos de creatividades y soluciones publicitarias más inteligentes. La compañía planea lanzar 10 nuevas pantallas digitales 3D para final de año y la primera será una instalación espectacular en los hoteles Aloft y Marriot en Santo Domingo. Este lanzamiento, que toma como modelo la icónica valla publicitaria en 3D de Los Ángeles, es parte de una iniciativa para entregar experiencias de marca inmersivas en ambientes de alto tráfico y de primera calidad para que los anunciantes llamen la atención con una narración de alto impacto, diseñada para cautivar al público en tiempo real.

De cara al futuro, Signmaster también está explorando la proyección en edificios como formato de última generación que convertiría las estructuras físicas en lienzos interactivos y ampliaría la DOOH más allá de la pantalla. Todos los formatos nuevos, incluyendo el 3D y los exhibidores con proyectores, se ejecutarán en la plataforma Broadsign, lo que hará posible contar con un control centralizado, una programación flexible y una integración perfecta.

Para responder a las cambiantes necesidades de los anunciantes, Signmaster está potenciando sus capacidades programáticas y de datos. Por medio de un proveedor externo de confianza, ofrece detalles transparentes sobre el público que ayudan a las marcas a entender mejor el alcance y el desempeño, lo cual es crucial en una región en la que la DOOH programática es todavía incipiente. Al ser uno de los pocos proveedores que permiten las compras programáticas en República Dominicana, Signmaster lidera el cambio hacia unos medios automatizados y basados en datos por medio de la educación del mercado y de la simplificación del proceso de compra.

Los anunciantes también se benefician del apoyo de principio a fin que incluye orientación técnica, recomendaciones para las creatividades, informes sobre el desempeño y pruebas sobre el posicionamiento, todo con el fin de garantizar una experiencia de compra escalable, sensata y sin contratiempos.

Impulsar el desempeño y escalar con Broadsign

A medida que la red de Signmaster ha crecido, también lo ha hecho su necesidad de contar con una plataforma confiable y flexible para gestionar las operaciones y permitir compras más inteligentes y eficientes. Desde que empezó su alianza con Broadsign en 2023, la compañía ha optimizado la forma en la que programa, gestiona y monetiza su inventario.

Hoy en día la totalidad de su inventario se ejecuta en la plataforma Broadsign. El sistema proporciona la escalabilidad y la automatización necesaria para seguirle el ritmo a su rápido crecimiento y le permite al equipo programar campañas de forma efectiva, centralizar el manejo de las pantallas y permitir transacciones programáticas seguras y flexibles. También es compatible con formatos de creatividades como experiencias 3D inmersivas o campañas con integración de datos.

Broadsign impulsa más que la entrega de contenido, también respalda el amplio ecosistema tecnológico de Signmaster al habilitar la analítica del público, el contenido en tiempo real como el clima o el tráfico y la integración programática perfecta. Esto le ha permitido a la compañía optimizar las operaciones al tiempo que consigue nuevas oportunidades para la ejecución de las creatividades, el desempeño medible y las ventas automáticas, lo que constituye la base para el crecimiento continuo y el liderazgo en el mercado dominicano de la DOOH.

«Escogimos a Broadsign por su solidez, automatización y escalabilidad. Nos permite programar campañas eficientes, centralizar el control de toda la red y habilitar las ventas programáticas de una manera segura y flexible», afirma Yesica Abreu. «También nos ha ayudado a mejorar la gestión de incidentes y la eficiencia operacional, gracias a su apoyo atento y su comunicación constante».

¿Quieres hacer crecer tu red de publicidad exterior? ¡Ponte en contacto con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte a hacerlo realidad!