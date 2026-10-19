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Broadsign Platform Overview
Manage your OOH business with our automated software, intelligent campaign tools, network operations and programmatic advertising - all in one platform.
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Launch a Programmatic DOOH Campaign
Extend your omnichannel reach by delivering contextual, targeted messaging with programmatic DOOH.
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Launch an In-Store Advertising Network
Integrate in-store advertising into your retail media network to create a connected omnichannel journey.
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Eskimi and Broadsign partner to expand global programmatic DOOH access across 78 countries
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Media Owners
Broadsign Platform Overview
Platform Features
DOOH Ad Server
Content & Network Management
Static Campaigns
Programmatic Supply-Side Platform
Local Signage Messaging
Our Plans
Sell 10% more campaigns
Media Buyers
Launch a Programmatic DOOH Campaign
How to get started
DSP Partners
OutMoove DSP
Inventory Catalog
Learn
Measurement & Attribution
Case Studies
Retailers
Launch an In-Store Advertising Network
Insights & Guides
Retail Media: In-Store Report 2025
Scaling In-Store Signage Networks
Unlocking New Retail Revenue
Monetizing Contextual Retail Media
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Resources
Customer Spotlights
Upcoming Events
EBooks and Webinars
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Product Documentation
Platform Documentation
Content & Network Management
Broadsign Control
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Broadsign Direct
Broadsign Ayuda
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Broadsign Reach
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