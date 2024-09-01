Política de Privacidad de Broadsign Aviso de Privacidad para Residentes Europeos

Aviso de Privacidad para Residentes Europeos

lastUpdated : 31 de octubre de 2025

Si vive en un país que se encuentra en el Espacio Económico Europeo o en Suiza (“Residente europeo”), o en el Reino Unido (“Residente del Reino Unido”), la información que recopilemos de usted podría estar sujeta a la Regla (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 sobre la protección de personas naturales frente al procesamiento de datos personales y sobre el movimiento libre de dichos datos, y a la derogación de la Directiva 95/46/CE (el “RGPD de la UE”) y la Regla 2016/679 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 sobre la protección de personas naturales frente al procesamiento de datos personales y sobre el movimiento libre de dichos datos (Reglamento General de Protección de Datos) , implementadas por la Ley de Protección de Datos del Reino Unido (UK Data Protection Act) de 2018, y que forma parte de la ley de Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte en virtud del artículo 3 de la Ley de (Salida de) la Unión Europea de 2018 (el “RGPD del Reino Unido”) o las leyes equivalentes del Reino Unido y Suiza (en conjunto, “Leyes de protección de datos”), y la siguiente información adicional se proporciona para su beneficio. A los fines de este Aviso de privacidad para residentes europeos, además del significado que se establece en la Política de privacidad, “Información personal” también incluirá los “datos personales”, según se definen en el RGPD de la UE y el RGPD del Reino Unido, y los “datos personales” o tecnologías similares según se definen en otras Leyes de Protección de Datos.

El controlador de la Información personal recopilada a través de los servicios es:

Broadsign International, Inc. 700, boulevard René-Lévesque Ouest, Suite #1200, 12e étage Montréal, Québec Canada, H3B 1X8

Si usa los Servicios, reconoce que su Información personal se procesará de conformidad con los motivos legales que se describen a continuación, y presta consentimiento específico para que su Información personal recopilada a través de los Servicios sea transferida, utilizada y almacenada en los Estados Unidos u otros países que no tienen leyes de privacidad locales equivalentes a las Leyes de Protección de Datos. Usted reconoce y acepta que las leyes locales de dichos países podrían diferir significativamente de las Leyes de Protección de Datos y ofrecer un menor grado de protección de su Información personal (incluso en relación con la capacidad de agencias gubernamentales y de autoridad legal para acceder a su Información personal en determinadas condiciones).

1. Información personal

Si utiliza los Servicios, podremos recopilar determinadas categorías de Información personal, según se describe en la Sección 2 de la Política de privacidad.

2. Sus derechos

Usted tiene los siguientes derechos en virtud de las Leyes de Protección de Datos:

Tiene derecho a saber por qué recopilamos su Información personal, cómo y por qué la procesamos, y cuáles son nuestros fundamentos legales para procesarla.

Derecho de acceso: tiene derecho a acceder a su Información personal.

Derecho a la rectificación y eliminación: tiene derecho a complementar o corregir la Información personal que hemos recopilado sobre usted o a ordenarnos que eliminemos su Información personal.

Si nos da su consentimiento para que procesemos su Información personal, tiene derecho a revocarlo.

Derecho a la portabilidad de los datos: tiene derecho a solicitar que transfiramos toda su Información personal a otro controlador en un formato razonablemente comprensible.

Derecho de objeción: puede objetar nuestro procesamiento de su Información personal. Haremos esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con su objeción, a menos que existan motivos legalmente permisibles por los cuales podamos procesar su Información personal o debamos seguir procesándola.

3. Motivos legales para el procesamiento

De acuerdo con la ley europea, las empresas deben tener motivos legales para procesar datos. Usted tiene derechos particulares a su disposición dependiendo del motivo legal que usemos, y los hemos explicado arriba. Siempre tendrá derecho a solicitar acceso a sus datos, o la rectificación o eliminación de estos últimos, de conformidad con las Leyes de Protección de Datos pertinentes. Para hacer uso de sus derechos, envíenos un correo electrónico a privacy@broadsign.com.

De conformidad con un contrato con usted:

Podemos procesar sus datos según sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones en virtud del contrato. Describimos los servicios contractuales que requieren este procesamiento de datos a lo largo de nuestra Política de privacidad. Los principales usos de sus datos necesarios para brindar nuestros servicios contractuales se describen en la sección “Uso de su información” de la Política de privacidad.

Usaremos la Información personal que tenemos para brindar los Servicios y según se describe en nuestra Política de privacidad. Si decide no proporcionar determinados datos, la calidad de su experiencia al usar los Servicios podría verse negativamente afectada.

Cuando procesamos los datos que nos proporciona de la forma necesaria para cumplir con nuestras obligaciones contractuales, tiene derecho a recibir una copia portátil de ellos (es decir, a recibir una copia de sus datos en un formato estructurado, de uso frecuente y legible a máquina), de conformidad con las Leyes de Protección de Datos. Para hacer uso de sus derechos, envíenos un correo electrónico aprivacy@broadsign.com.

Estos son otros motivos legales en los que nos basamos en determinados casos para procesar sus datos:

Su consentimiento:

Podemos procesar su Información personal basándonos en el motivo legal del consentimiento.

Cuando procesamos los datos que nos brinda basándonos en su consentimiento, tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento y a recibir una copia portátil de los datos que nos proporcione, de conformidad con las Leyes de Protección de Datos pertinentes. Para hacer uso de sus derechos, envíenos un correo electrónico a privacy@broadsign.com.

Intereses legítimos:

Podremos procesar su Información personal cuando sus intereses o derechos y libertades fundamentales no pesen más que nuestros intereses legítimos o los de un tercero.

Nuestros intereses legítimos para procesar la Información personal son los siguientes:

ayudarnos a brindar, mantener y proteger los Servicios;

establecer, mantener y proteger cuentas para usar los Servicios;

mejorar nuestras operaciones en línea;

procesar transacciones;

brindar servicio al cliente;

comunicarnos con usted; por ejemplo, para brindarle comunicados relacionados con su cuenta o transacciones, u otros boletines de noticias, feeds RSS y otros comunicados relacionados con los Servicios;

enviar o mostrar ofertas y demás contenido adaptado a sus intereses o preferencias;

realizar investigaciones y análisis para mejorar nuestros productos y servicios, y desarrollar productos o servicios nuevos;

administrar y mantener los sistemas que brindan los Servicios;

prevenir y abordar el fraude, el uso no autorizado de los Servicios, las infracciones de nuestros términos y políticas u otras actividades perjudiciales o ilegales; para protegernos (lo que incluye nuestros derechos, bienes o productos) y proteger a nuestros usuarios o terceros, incluso como parte de investigaciones o indagaciones normativas; o para prevenir la muerte o un daño físico inminente;

administrar nuestras operaciones cotidianas y la planificación, lo que incluye la ejecución de transacciones corporativas estratégicas, como las fusiones.

Tiene derecho a oponerse a dicho procesamiento o a solicitar su restricción. Para ejercer sus derechos, envíenos un correo electrónico aprivacy@broadsign.com.

Al evaluar una objeción a nuestro procesamiento en virtud de los intereses legítimos de Broadsign, tendremos en cuenta varios factores, a saber: las expectativas razonables de nuestros usuarios; los beneficios y riesgos para usted, nosotros, otros usuarios o terceros; y otros medios disponibles para lograr el mismo propósito que sean menos invasivos o no requieran un esfuerzo excesivo. Su objeción será respetada y dejaremos de procesar su información, a menos que el procesamiento se base en motivos legítimos convincentes o que sea necesario por razones legales.

Cumplimiento de una obligación legal:

Necesitamos procesar su Información personal cuando la ley vigente lo exige; por ejemplo, si existe una solicitud legal válida para obtener determinados datos.

4. Divulgaciones de su información

“Procesadores” hace referencia a nuestros Proveedores de servicios y sus proveedores de servicios respectivos.

También podemos divulgar su Información personal (así como los Datos de uso, sin las mismas restricciones que se aplican a su Información personal) a nuestros Procesadores contratados para llevar a cabo determinadas funciones en nuestro nombre (por ejemplo, procesamiento de pagos, provisión de almacenamiento de datos, alojamiento de nuestro sitio web, comercialización de nuestros productos y servicios, realización de auditorías y realización de análisis web). A continuación, se incluye una lista de nuestros Procesadores y una descripción de los servicios que llevan a cabo para nosotros. Celebramos contratos de procesamiento de datos que reglamentan el uso que nuestros Procesadores hacen de su Información personal, pero dicho uso también podría estar sujeto a las políticas de privacidad de los Procesadores. Haga clic aquí para acceder a los enlaces a las políticas de privacidad de nuestros Procesadores.

5. Conservación de su información

No conservamos ninguna categoría de su Información personal por más tiempo del razonablemente necesario para cumplir con uno o más de los motivos legales para el procesamiento que anteceden, y usted tiene derecho a solicitar que eliminemos su Información personal. Debido a la naturaleza de los Servicios, no es posible predecir el tiempo durante el cual planeamos conservar su Información personal. Por el contrario, usamos los siguientes criterios para determinar si sigue siendo razonablemente necesario conservar su Información personal con uno o más de los motivos legales para el procesamiento revelados:

Cuando determinemos que ya no es razonablemente necesario conservar su Información personal para uno o más de los motivos legales para el procesamiento revelados en función de los criterios que anteceden, eliminaremos su Información personal.

6. Preguntas y reclamos

Si tiene preguntas o reclamos respecto del uso que hacemos de su Información personal, escríbanos a privacy@broadsign.com. También tiene derecho a presentar un reclamo ante la autoridad de protección de datos pertinente.

