Comment l’agence programmatique Fidelitix amplifie les campagnes de ses clients grâce à l’affichage numérique

La publicité programmatique n’est pas un concept nouveau pour l’agence montréalaise Fidelitix. Fondée en 2015, Fidelitix travaille avec des marques et des annonceurs pour gérer tous les aspects de leur stratégie de publicité numérique. Membre de 360.Agency, l’entreprise exploite la publicité programmatique et l’intelligence des données pour créer des campagnes efficaces qui atteignent les publics avec le bon message au bon moment.

Pour réduire l’écart entre la publicité en ligne et hors ligne, Fidelitix a commencé à introduire l’affichage numérique dans ses offres programmatiques. Nous avons rencontré Cynthia Bélanger, directrice du développement de produits chez Fidelitix, pour en savoir plus sur l’expansion de l’affichage numérique et sur le rôle que joue Broadsign Ads (anciennement Campsite) dans les stratégies médias de leurs clients.

Pourquoi s’étendre à l’affichage numérique?

En tant qu’agence qui se concentre sur les données et les progrès technologiques, l’expansion dans le monde de l’affichage dynamique programmatique était une étape naturelle pour continuer à répondre aux besoins des clients. Avec plus en plus de marques et d’agences qui adoptent des stratégies de marketing omnicanal pour atteindre les consommateurs, Fidelitix a commencé à intégrer l’affichage numérique programmatique dans les campagnes cross-média de ses clients.

L’affichage en général est un domaine nouveau pour de nombreux clients de l’agence, dont beaucoup sont de petites marques, des agences et des concessionnaires automobiles. Plus familiers avec la publicité numérique, les journaux et à la radio, de nombreux clients de Fidelitix pensaient que l’affichage était hors de portée. Selon Cynthia, ces marques et agences associent généralement l’affichage à d’énormes investissements, ce qui n’est pas nécessairement vrai avec la publicité programmatique. Comme l’explique Cynthia, démontrer comment les campagnes des clients peuvent être optimisées grâce à l’affichage numérique est un facteur clé pour amener les clients à adopter ce média. “L’affichage numérique est une extension si facile de n’importe quelle campagne que vous menez”, dit-elle, et les avantages à transmettre sont nombreux.

L’affichage dynamique offre une énorme visibilité grâce à sa capacité de d’augmenter le rappel des marques ainsi qu’une très grande portée. De nombreux clients de l’agence utilisent ce média pour optimiser les parcours de type “full-funnel”. Pour d’autres, comme la clientèle de concessionnaires automobiles de Fidelitix, l’affichage numérique est un moyen de promouvoir les ventes, souvent en conjonction avec des campagnes numériques. Cynthia donne l’exemple d’une marque qui diffuse des publicités via Spotify: un consommateur potentiel pourrait écouter un podcast via son appareil mobile et recevoir des publicités Spotify. Grâce aux capacités de géofencing mobile, ce même consommateur peut ensuite être reciblé avec des publicités numériques extérieures de la même marque au cours de la journée.

L’intégration de l’affichage numérique dans une campagne omnicanale présente également des avantages financiers. En termes de CPM, l’affichage numérique est un média rentable, un avantage pour les clients qui planifient leurs budgets publicitaires sur une base mensuelle. Il est également plus facile pour les petits annonceurs d’adapter leurs publicités utilisées en ligne au format de l’affichage numérique, ce qui permet aux clients disposant de budgets et de ressources limités de créer plusieurs publicités pour chaque canal.

La puissance de la publicité programmatique

Grâce à l’affichage dynamique programmatique, les clients de Fidelitix peuvent optimiser et étendre la portée de toute campagne numérique rapidement et efficacement. Comme nous l’explique Cynthia, l’affichage numérique programmatique permet à de nombreux annonceurs d’accéder à l’inventaire d’affichage à des coûts plus raisonnables par rapport à d’autres formes de publicité comme la radio, la télévision et la presse écrite. Les marques et les agences utilisent des fonctionnalités programmatiques telles que le géofencing mobile pour lancer des campagnes d’affichage dans certaines zones ciblées, et l’ajout d’un autre type de média comme le PDOOH leur permet d’atteindre des audiences avec des capacités de ciblage plus contextuelles. En fait, un concessionnaire automobile travaillant avec Fidelitix a créé une campagne très contextuelle utilisant un ciblage basé sur l’emplacement pour atteindre les audiences autour des emplacements DMV.

“Nos clients adorent la façon dont ils peuvent être contextuels avec l’affichage numérique. C’est très amusant de trouver ces idées avec eux”, déclare Cynthia. “Ils apprécient également le caractère tangible de l’affichage numérique par rapport aux impressions en ligne. Il y a quelque chose d’unique et d’excitant à voir sa marque sur un panneau d’affichage.”

Pour les concessionnaires automobiles, l’affichage dynamique présente une opportunité de se démarquer alors que le trafic reprend et que les consommateurs passent plus de temps dans leur voiture.

“L’affichage numérique est un excellent moyen d’augmenter la visibilité des marques tout en améliorant les possibilités de narration des concessionnaires automobiles. Les concessionnaires doivent s’impliquer dans les communautés pour réussir, et l’affichage numérique est un excellent moyen de transmettre le message et participer activement à faire rayonner la communauté. C’est également un excellent moyen d’impliquer notre client dans la création et le message de chaque campagne diffusée sur grand écran.” Mike Chalut, directeur des médias chez 360.Agency

L’expérience avec Broadsign Ads

L’objectif de Fidelitix est de rendre la publicité programmatique accessible aux clients qui la trouveraient normalement intimidante ou moins accessible. En tant qu’agence numérique programmatique, l’introduction des clients dans le monde de l’affichage numérique programmatique est simple et directe grâce à Campsite. Pour Cynthia, utilisatrice de Broadsign Ads chez Fidelitix, trouver de nouvelles technologies pour aider les clients à faire passer leur message est une priorité. Broadsign Ads contribue au processus de planification des campagnes des clients, au téléchargement des publicités et à l’élaboration de propositions pour les marques et les agences.

Premièrement, Cynthia crée la proposition de campagne et partage le lien directement avec le client ou l’annonceur. Le client peut ensuite la personnaliser et l’adapter à ses besoins, par exemple en sélectionnant des emplacements et des panneaux d’affichage spécifiques. “Nous apprécions vraiment la façon dont l’outil vous permet d’enregistrer des propositions pour vos campagnes et de partager le lien avec les clients”, dit-elle. “Les clients peuvent regarder tout ce que vous avez inclus dans leur stratégie et choisir ce qu’ils veulent en termes d’emplacement tout en ignorant les écrans qui ne sont pas dans une zone de marché primaire.” Une fois que le client est satisfait et qu’il a approuvé la proposition, l’utilisateur peut directement convertir la proposition en une campagne, télécharger leurs publicités et lancer la campagne en quelques minutes.

Les propositions de campagne peuvent être partagées directement avec le client pour communiquer les détails de la campagne

Fidelitix collabore également avec ses clients pour élaborer des stratégies telles que la répartition journalière et la planification budgétaire, en adaptant les campagnes en fonction de l’heure de la journée ou d’autres déclencheurs. Par exemple, une marque peut décider de maximiser son budget en lançant une campagne seulement pendant les heures de pointe du matin et de l’après-midi. Avec Broadsign Ads, l’utilisateur choisises paramètres et peut instantanément lancer des campagnes flexibles et personnalisées. L’agence mène en parallèle des stratégies en ligne et hors ligne, en utilisant DV360 pour la publicité d’affichage numérique et Broadsign Ads pour mener des campagnes d’affichage numérique avec les mêmes publicités qui ont été adaptés pour le canal.

En termes de facilité d’utilisation, Cynthia et l’équipe de Fidelitix apprécient le fait que Broadsign Ads soit une plateforme libre-service spécialement conçue pour l’affichage numérique. De la planification à l’exécution de la campagne, le processus est sans faille et très similaire aux plateformes publicitaires en ligne.

“Nous aimons le fait que nous puissions nous connecter à Broadsign Ads, définir des paramètres, modifier des campagnes et jouer avec la plateforme de manière complètement autonome tout en ayant le support de Broadsign Ads disponible si nous avons des questions. C’est complètement indépendant et facile à utiliser.” Cynthia Belanger, directrice du développement des produits chez Fidelitix.

Lancer des campagnes d’affichage créatives et contextuelles avec Broadsign Ads.

