Aperçu de la plateforme Broadsign
Ad ServerGestion du contenu et du réseauCampagnes et gestion statiquesPlateforme SSP programmatique mondialeAffichage numérique de messages locaux
Nos forfaits
Lancez une campagne DOOH programmatique
Partenaires DSPDSP OutMooveCatalogue des stocks
Mesures et attribution
Lancer un réseau publicitaire en magasin
Retail Media : Rapport sur le magasin 2025Mise à l'échelle des réseaux d'affichage en magasinDébloquer de nouvelles sources de revenus de retailMaximiser les médias contextuels en magasin
Blog RetailÉvénements à venir
Livres électroniques et webinairesBlogue
Plateforme BroadsignGestion du contenu et du réseauBroadsign ControlCampagnes garantiesBroadsign DirectOpérations statiquesBroadsign AyudaCampagnes programmatiquesBroadsign ReachAffichage numérique de messages locauxBroadsign Publish
English
Remplissez le formulaire pour entrer en contact avec un membre de notre équipe

L'achat d'inventaire DOOH est simple, rapide et efficace. Passez de la création de la campagne à l'écran en direct en quelques minutes. Laissez-nous vous montrer comment!

Nos clients témoignent

Justine Laurier
Gestionnaire de campagnes numériques

Pour une gestionnaire de campagnes qui a évolué dans le monde numérique, c'est formidable de savoir que nous pouvons essayer la publicité extérieure comme nous lancerions une campagne Facebook, par exemple. Lorsqu'il s'agit de choisir un public et d'acheter des stocks, nous sommes en terrain connu. Cela ouvre tellement de portes inattendues!

Alexandre Cholette
Gestionnaire de placement média

Ce qui auparavant prenait des heures à planifier et à exécuter se fait en quelques minutes avec Broadsign. La facilité d'utilisation, qui imite les plateformes d'achat de publicité en ligne, et les fonctionnalités puissantes de ciblage et de programmation de l'affichage extérieur numérique ont changé la donne pour nous.

Marcie Cerillo
Spécialiste de la stratégie de marque

La disponibilité des données au niveau de l'écran nous permet d'adapter chaque campagne pour un effet maximal. On peut facilement intégrer n'importe quel membre de l'équipe à la plateforme d'achat de Broadsign, lancer rapidement une nouvelle campagne ou modifier une campagne en cours, sans oublier que le soutien et le service de l'équipe sont tout simplement incroyables.

Ryan Popowich
Directeur du marketing et des promotions

La plateforme Broadsign nous permet d'afficher nos campagnes d'affichage extérieur numérique comme nous le voulons et quand nous le voulons. Notre seul regret est de ne pas l'avoir essayée plus tôt!

Aline Dubois
Copropriétaire

La plateforme Broadsign est vraiment facile à utiliser. En tant que petite entreprise, nous ne pensions pas que les panneaux publicitaires seraient si conviviaux et accessibles.

Peter Caira
Propriétaire

Broadsign nous a semblé le choix évident pour rejoindre les gens de notre communauté. Nous savons exactement qui nous ciblons, en mettant l'accent sur les quartiers et les édifices qui nous intéressent. Les gens qui ont vu les publicités nous en ont parlé. Nos publicités ont généré une hausse de 12,8 % de l'achalandage piétonnier par rapport à l'an dernier.

Keri Thomas
Superviseur des médias

Pour mettre en œuvre une campagne de cette ampleur, nous avions besoin d'une DSP à la fois facile à utiliser et transparente. Broadsign a dépassé nos attentes grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à sa capacité de simplifier le flux de travail propre à l'affichage extérieur numérique. De plus, la collaboration avec l'équipe d'experts de l'affichage numérique extérieur programmatique de Broadsign s'est traduite par une mise en œuvre fluide du début à la fin.

Accédez à des stocks d'affichage extérieur numérique de premier choix avec une transparence complète au niveau de l'écran

Vous savez exactement ce que vous achetez en réservant des écrans pour vos campagnes. Configurez les paramètres de votre campagne et choisissez les types d'écran en fonction de points de données comme le public, l'environnement et la proximité de points d'intérêt. Broadsign offre une visibilité totale des données au niveau de l'écran, ce qui vous aide à maximiser le rendement de vos campagnes avec les meilleurs stocks qui soient.

Parcourez nos stocks

Activez des campagnes ciblées et flexibles au bon prix

Optimisez vos dépenses publicitaires en activant des stocks au prix le plus près possible de la valeur du marché. L'algorithme « Smart Bidding » de Broadsign vous garantit que nous diffusons vos impressions ciblées de la manière la plus rentable et la plus conviviale possible pour vous.

Rejoignez les segments de public idéaux au bon moment et au bon endroit

Ciblez votre public en temps réel, peu importe où il se trouve, avec des publicités extérieures numériques qui captent l'attention. Broadsign utilise des données mobiles dynamiques afin que vous puissiez facilement cibler les lieux où se trouve la concentration la plus élevée des segments de public que vous convoitez.

En savoir plus

Ce qui nous a occupés dernièrement

26 novembre 2025

Broadsign annonce l’acquisition de Place Exchange

En savoir plus

25 août 2025

Comment les campagnes d’affichage numérique de Québecor atteignent...

En savoir plus

24 janvier 2025

Qu’est-ce que le DOOH (digital out-of-home)? Définition, exemples...

En savoir plus

Lire plus de billets

Pleins feux sur des campagnes formidables

Comment la campagne DOOH de Samsonite a amélioré les KPIs de la marque en étandant la portée de ses publicités vidéo

Géolocalisation

Principales villes américaines (New-York, Los Angeles, Seattle, Miami, Minneapolis, Austin)

Types de lieux

Les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les dépanneurs, les restaurants et les bars, et les immeubles résidentiels

Démographie

La génération Z et la jeune génération Y, les influenceurs de conscience, les acheteurs de billets d'avion et de séjours à l'hôtel

Stratégie

Les publicités DOOH ont été diffusées parallèlement à d'autres sur des médias sociaux comme TikTok et YouTube
+14,5 M impressions
1016 lieux
1292 écrans
Lire l'étude de cas

Pleins feux sur des campagnes formidables

Desjardins Assurances stimule la notoriété de sa marque grâce au DOOH

Géolocalisation

Grandes villes de l'Ontario, CA

Types de lieux

Immeubles de bureaux, banques, gares de transport en commun

Démographie

Propriétaires d'assurance adultes

Stratégie

Ciblage d'audience et de géolocalisation utilisé pour diffuser des annonces dans les lieux présentant la plus forte concentration d'audiences souhaitées
+16,5 M impressions
Lire l'étude de cas

Pleins feux sur des campagnes formidables

GlobalTV constate une multiplication par 10 de l'intention de visionnage avec la campagne pDOOH

Géolocalisation

Toronto + GTA, Vancouver + Lower Mainland

Types de lieux

Gares, cinémas, centres commerciaux, abribus, panneaux publicitaires

Démographie

Canadiens âgés de 25 à 54 ans, streamers et téléspectateurs du câble

Stratégie

Créations similaires utilisées pour étendre la portée de la campagne sur les canaux numériques
+11,5 M impressions
704 lieux
1048 écrans
Lire l'étude de cas

Pleins feux sur des campagnes formidables

HP utilise le DOOH pour augmenter de +27% la considération d'achat de sa nouvelle imprimante en Afrique du Sud

Géolocalisation

Villes d'Afrique du Sud

Types de lieux

Billboards, Urban Panels, Retail

Démographie

Parents âgés de 25 à 54 ans
+3,7 M impressions
1016 lieux
1292 écrans
Lire l'étude de cas

Pleins feux sur des campagnes formidables

IG Wealth Management améliore les mesures de l'entonnoir de marque avec le DOOH programmatique

Démographie

Adultes âgés de 35 à 65 ans, Professionnels d'entreprise, Personnes à revenu élevé

Stratégie

Capacités programmatiques telles que le ciblage unique d'audience et de lieux utilisés pour atteindre les données démographiques souhaitées.
+20 M impressions
704 lieux
1048 écrans
Lire l'étude de cas

Pleins feux sur des campagnes formidables

Pourquoi la campagne programmatique de Samsung a séduit le Texas

Géolocalisation

Dallas et Fort Worth, Texas

Types de lieux

Panneaux d'affichage, Immeubles de bureaux, Centres commerciaux, Épicerie

Démographie

18-24 ans, passionnés de technologie et de gadgets
+20 M impressions
704 lieux
1048 écrans
Lire l'étude de cas

Lancez-vous avec Broadsign

Notre équipe d'experts est là pour vous aider à créer, à mettre en œuvre et à gérer vos campagnes. Après tout, notre plateforme a été créée pour l'affichage extérieur par des spécialistes de l'affichage extérieur.

Broadsign annonce l'acquisition de Place Exchange

En savoir plus