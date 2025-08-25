Comment les campagnes d’affichage numérique de Québecor atteignent 99,9 % de leur cible grâce à la plateforme Broadsign

La publicité est présente dans presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Que vous soyez chez vous sur votre téléphone ou dans la rue, les publicités sont partout. Avec des audiences exposées à un volume de messages aussi élevé, il n’a jamais été plus important de se démarquer.

Au cœur de toute campagne réussie se trouvent deux éléments clés : du contenu personnalisé qui s’adresse directement à l’audience cible et un canal qui permet de les atteindre efficacement. Les messages personnalisés jouent un rôle crucial dans l’établissement de liens significatifs entre les marques et les consommateurs. Selon le rapport « Next in Personalization 2021 » de McKinsey, 71 % des consommateurs s’attendent désormais à une expérience personnalisée, et 76 % sont plus enclins à acheter auprès de marques qui leur offrent cette personnalisation.

Quand il s’agit d’atteindre les consommateurs là où ils se trouvent, peu de canaux sont plus efficaces que l’affichage extérieur ou intérieur (OOH). En interagissant avec le public dans le monde réel, par exemple pendant les trajets quotidiens, les achats ou lors d’un événement en direct, ce média diffuse des messages qui incitent les consommateurs à passer à l’action. En ce qui concerne l’efficacité du contenu personnalisé dans la publicité OOH, l’étude conjointe de Leger et COMMB montre que 51 % des personnes sondées déclarent apprécier les publicités OOH personnalisées.

Un propriétaire de médias qui permet aux annonceurs de diffuser facilement du contenu personnalisé directement auprès des audiences souhaitées est Québecor Affichage. Avec un inventaire combiné de plus de 17 000 faces statiques et numériques (DOOH) sur tous les principaux marchés canadiens, Québecor Affichage s’est imposé comme un acteur de premier plan dans l’affichage au Canada. Grâce à sa portée nationale inégalée, à sa forte présence locale, à ses capacités de ciblage avancées et à son inventaire haut de gamme, Québecor Affichage permet aux annonceurs d’atteindre facilement une grande variété d’audiences à travers un vaste ensemble de points d’intérêt.

Pourquoi les annonceurs préfèrent le réseau de Québecor Affichage

Affichage flexibles offrant une grande couverture et un impact hyperlocal

Québecor Affichage offre aux annonceurs une vaste gamme d’écrans DOOH à fort impact, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Son inventaire extérieur comprend des panneaux d’affichage statiques grand format, des abribus statiques et numériques, des écrans numériques sur les pompes à essence, des panneaux statiques mobiles sur les autobus, des écrans numériques mobiles sur les taxis et des vitrines dans les pharmacies et les dépanneurs.

En fait, le propriétaire canadien de médias exploite le plus vaste réseau de mobilier urbain au Québec, où se trouve son siège social. Ce réseau comprend 150 écrans numériques dans les abribus de grandes villes comme Montréal, Sherbrooke, Laval, la Rive-Sud et Lévis, offrant une présence communautaire ciblée et stratégique à grande échelle.

L’une des offres uniques de Québecor Affichage est son réseau Station vidéo express, disponible partout au Québec et en Ontario. Ce réseau comprend des écrans numériques avec audio installés dans les stations-service, permettant aux annonceurs de diffuser des publicités vidéo de 15 à 30 secondes dans un environnement où les clients passent en moyenne 4 minutes et sont peu distraits. La Station vidéo express offre une occasion rare d’obtenir une grande visibilité tout en favorisant des interactions individuelles très engageantes avec le public et ce dans une environnement exempt de bruit publicitaire.

Une autre offre distinctive est la flotte de 50 écrans numériques mobiles sur les taxis. Parcourant 77 000 km par semaine et générant plus d’un million d’impressions hebdomadaires, ces écrans LCD double face offrent aux annonceurs une portée étendue dans les zones où les panneaux d’affichage sont peu nombreux. Disponible de manière programmatique, cet inventaire mobile offre aux annonceurs la flexibilité nécessaire pour lancer rapidement des campagnes contextuelles, diffusant des messages dynamiques dans les zones à forte circulation.

Influencer les décisions à l’intérieur grâce à des écrans à fort impact dans les zones à forte fréquentation

Québecor Affichage maintient également une forte présence dans des environnements intérieurs stratégiques grâce à ses réseaux Destination commerciale, Destination sportive et Destination express. Ces réseaux sont conçus pour rejoindre les consommateurs au moment clé et décisif, afin d’influencer leurs décisions d’achat, là où le consommateur est le plus réceptif. Ses écrans intérieurs sont présents dans les centres commerciaux, les salles de sport, les dépanneurs et les pharmacies.

Le répertoire d’affichage intérieur grand format comprend l’aéroport Pearson de Toronto, qui dispose de huit écrans de 65 pouces synchronisés grâce à la technologie de Broadsign, et ne peut être achetée que par le biais d’un PMP. Québecor Affichage dispose également d’un réseau haut de gamme d’affichage numériques grand format au Palais des congrès de Montréal, idéal pour atteindre les participants lors d’événements et de conférences majeurs.

De plus, les écrans intérieurs de Québecor Affichage ont le même ratio que ses écrans extérieurs, ce qui facilite la création d’une expérience homogène dans les environnements intérieurs et extérieurs, permettant ainsi de diffuser un message cohérent et uniforme. Québecor est également le seul réseau d’affichage intérieur pan-canadien qui offre du contenu aux consommateurs, nouvelles nationales, météo et ainsi que du contenu adapté à chacun de ses environnements.

Quelques campagnes emblématiques diffusées sur le réseau de Québecor

Au-delà d’offrir des solutions efficaces aux annonceurs, Québecor Affichage a également mis à profit son réseau pour montrer comment l’affichage extérieur peut avoir un impact social significatif. À l’occasion du Jour de la Terre, le 22 avril 2025, l’entreprise a lancé une campagne écologique visant à promouvoir les transports durables. Avec des messages tels que « Chaque trajet en commun est un pas vers un avenir commun. » et « Le taxi électrique, pour rouler vers un avenir commun. », la campagne a été diffusée sur les abribus numériques et les écrans numériques mobiles, sensibilisant ainsi le public à l’environnement tout en soulignant la flexibilité des formats de Québecor pour diffuser des messages pertinents et adaptés au contexte.

Une autre campagne remarquable a été celle de Molson, intitulée « Sponsor the Parents », qui rendait un hommage à Équipe Canada aux Jeux olympiques et aux parents qui encourageaient les athlètes en coulisses. Diffusée sur les réseaux intérieurs de Québecor Affichage situés près des villes natales des athlètes, la campagne combinait habilement sentiment, pertinence et ciblage géographique. Elle a démontré non seulement la puissance de la portée du réseau de Québecor, mais aussi comment l’affichage peut créer des liens authentiques et personnels à l’échelle nationale.

Pourquoi Québecor a choisi la plateforme Broadsign

Fiabilité et stabilité accrues du réseau

Québecor Affichage a choisi de gérer son réseau avec la plateforme Broadsign en raison de la longue expérience et de la reconnaissance de l’entreprise comme l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’affichage du secteur. Depuis l’adoption de la plateforme Broadsign en juin 2020, l’entreprise a constaté une plus grande stabilité du réseau grâce aux capacités de surveillance du réseau de la plateforme, qui lui ont permis d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes de systèmes, réduisant ainsi les temps d’arrêt potentiels.

Parmi les fonctionnalités préférées de Québecor Affichage, on retrouve les capacités de diffusion de campagnes, de gestion des inventaires et de reporting de Broadsign qui, lorsqu’elles sont utilisées conjointement, offrent des informations en temps réel sur la manière d’optimiser les performances du réseau. De plus, la fonctionnalité multi-cadres de Broadsign s’est avérée particulièrement utile pour ses abribus numériques, permettant la diffusion de contenus dynamiques, tels que les horaires de transport en direct, parallèlement aux publicités.

Des outils de vente flexibles qui permettent de livrer des campagnes avec une précision de 99,9 %.

L’avantage majeur de la plateforme Broadsign réside dans ses capacités de vente flexibles, dont l’entreprise tire parti pour la plupart de ses grands marchés, comme Montréal et ses environs, ainsi que pour les réseaux comptant 10 écrans ou plus. Depuis qu’elle a adopté les outils de vente flexibles de Broadsign, Québecor Affichage a pu ouvrir son réseau à un plus grand nombre d’annonceurs grâce à des campagnes axées sur des objectifs.

Pour les clients disposant d’un budget plus modeste ou effectuant des achats DOOH occasionnels, Québecor Affichage propose les campagnes Play Goal comme option d’achat plus accessible. Avec ce type de campagne, les annonceurs peuvent réserver une campagne DOOH avec un nombre défini de diffusions publicitaires en fonction de leur budget, et la plateforme Broadsign répartira de manière optimale les diffusions sur les écrans sélectionnés pendant la durée de la campagne.

Pour Québecor Affichage, la vente flexible donne accès au moteur d’optimisation de Broadsign. Composé de deux fonctionnalités, le moteur d’optimisation répartit les campagnes afin de maximiser l’utilisation de l’inventaire et rééquilibre la diffusion des publicités afin de garantir des résultats aux annonceurs. Bien que l’approche d’achat flexible ait nécessité un ajustement initial tant pour Québecor Affichage que pour ses clients, les résultats ont rapidement prouvé la valeur des campagnes flexibles avec des taux de diffusion publicitaire de 99,9 %.

« Le moteur d’optimisation de Broadsign nous a permis de mener des campagnes flexibles avec une précision de 99,9% et de saisir des opportunités de revenus qui n’auraient pas été possibles autrement.» Évannick Godbout Villeneuve, Gestionnaire, Solution d’affaires et Développement technologique, Affichage.

La suite pour Québecor

L’équipe dynamique de professionnels chevronnés de Québecor Affichage cherche à stimuler la croissance en élargissant la présence de l’entreprise sur le marché canadien. Ses membres se concentreront sur le développement et l’optimisation de leurs réseaux existants tout en forgeant de nouveaux partenariats qui leur permettront d’offrir une expérience encore plus percutante aux annonceurs.