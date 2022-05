Donnez une touche locale unique à votre réseau d’affichage numérique grâce à Broadsign Publish

Assurément, un message « identique pour tous » est loin d’être idéal pour assurer le succès de votre contenu d’affichage numérique. Les différences dans les besoins et les intérêts de votre auditoire, les nuances géographiques et même les conditions météorologiques locales et l’heure de la journée peuvent influer sur la perception d’un message.

Pour les réseaux qui alimentent des écrans d’une province, d’un pays et même d’un continent à l’autre, il devient difficile de garantir la pertinence des messages à chaque endroit. Maintenir un contrôle centralisé sur la personnalisation et la programmation du contenu est une tâche fastidieuse, mais donner à vos utilisateurs locaux le pouvoir de créer et d’afficher leurs propres messages peut mener à des choix de conception et de contenu douteux.

C’est dans ce contexte que Broadsign Publish vient à votre rescousse. Il s’agit d’une solution de gestion du contenu fondée sur des gabarits qui permet à vos utilisateurs locaux de créer et d’adapter des messages pour leur public cible, tout en assurant que les lignes directrices de votre marque demeurent intactes. Essentiellement, vous évitez d’avoir à gérer au cas par cas chaque changement de contenu ou demande de programmation. Voici comment :

Broadsign Publish est une nouvelle version de Broadsign Creator qui, à l’époque, répondait aux besoins de nos clients. Depuis, ces besoins ont toutefois évolué. C’est pourquoi nous avons développé un nouveau produit amélioré. Doté d’une nouvelle interface plus intuitive, il est beaucoup plus facile à utiliser, et la prise en charge des gabarits codés en HTML5 vous permet d’offrir un contenu dynamique et réactif aux utilisateurs locaux.

Broadsign Publish est idéal pour les grands détaillants, comme les chaînes d’épicerie, les restaurants à service rapide, les cafés et les magasins de vêtements; pour les services gérés, comme les services de santé publics et les hôpitaux, les professionnels de la santé du secteur privé et les cliniques vétérinaires; ainsi que pour les communications internes et municipales, notamment dans les bureaux internationaux, les conseils municipaux et les campus universitaires.

Il est possible d’utiliser Broadsign Publish pour divers messages locaux. Voici quelques exemples :

Heures d’ouverture

Fermetures de magasins à venir

Produits promotionnels

Promotions quotidiennes

Conseils et renseignements sur un emplacement précis

Mises à jour pour les employés

Détails sur des événements à venir

Avis importants

Nouvelles locales

Gabarits pour assurer une belle présentation

Décrire les lignes directrices de votre marque dans un guide de style est une première étape importante pour maintenir votre image de marque dans l’ensemble de votre réseau d’affichage numérique. Cependant, ce n’est pas tout le monde qui les suivra à la lettre. Grâce à Broadsign Publish, vous pouvez créer des gabarits HTML5 dotés de capacités d’édition restreintes afin de garantir le respect de votre stratégie de marque dans tous les emplacements. Les utilisateurs n’ont qu’à remplir le gabarit avec leurs renseignements locaux : aucune compétence technique n’est requise.

De plus, ces gabarits s’adaptent aux différentes résolutions et orientations d’écran. Les utilisateurs locaux n’auront pas à craindre de se retrouver avec des images floues ou du contenu mal coupé, quel que soit l’écran avec lequel ils travaillent.

Le langage HTML5 vous donne aussi plus de souplesse pour vos messages. L’intégration des flux de données propres à l’emplacement, comme l’heure de la journée ou les conditions météorologiques actuelles, ajoute encore plus de contexte à votre message.

Utilisateurs locaux indépendants pour réduire les goulots d’étranglement liés au contenu

Afin de réduire le goulot d’étranglement entre les utilisateurs locaux et votre équipe de marketing et d’exploitation, Broadsign Publish a été conçu comme une plateforme libre-service. L’interface simple et les infobulles précises permettent aux utilisateurs locaux d’apprendre et de commencer à utiliser la plateforme en quelques minutes seulement. Ils peuvent facilement afficher leurs messages même s’ils n’ont aucune compétence technique ni expertise en conception. Pour créer et publier des messages, il suffit de :

Sélectionner un gabarit et entrer un message; Choisir les écrans sur lesquels le message sera diffusé; Programmer les journées, les heures et la fréquence à laquelle le message doit apparaître.

Les utilisateurs n’ont accès qu’à l’essentiel

Pour veiller à ce que chaque utilisateur local n’ait accès qu’au contenu qui convient à ses besoins opérationnels et aux intérêts de son auditoire, votre équipe peut affecter des utilisateurs à chaque gabarit. Par exemple, une clinique en Floride n’a probablement pas besoin d’un gabarit à motif de flocons de neige pour un vaccin contre la grippe.

Tout le contenu qui convient à l’utilisateur local se rend alors disponible dans sa bibliothèque de contenu, à partir de laquelle il peut commencer à créer un nouveau message.

Contenu équilibré pour un public engagé

Les utilisateurs locaux peuvent choisir les journées et les heures de diffusion de leur message personnalisé, mais cela n’aura aucune incidence sur l’ensemble du contenu de votre réseau. Broadsign Publish est directement intégré à Broadsign Control, ce qui garantit que chaque message est diffusé au bon moment.

Prenons par exemple un réseau où les utilisateurs locaux se voient attribuer 10 % d’une boucle de 60 minutes pour leur message. Automatiquement, les six minutes de contenu local seront distribuées uniformément sur la boucle pour maintenir un bon équilibre avec les publicités et le reste du contenu de votre réseau. De plus, si les utilisateurs locaux ne programment pas entièrement les six minutes, la programmation s’ajustera en conséquence pour éviter que le même message ne soit diffusé en boucle.

Broadsign Publish, une offre complète d’affichage numérique

Broadsign Publish peut être personnalisé à l’aide de votre logo et de vos couleurs, afin de donner à l’outil un aspect plus personnel et aux utilisateurs locaux le sentiment de pouvoir compter sur votre réseau.

Il contient même une fonction d’établissement de rapports grâce à laquelle vous pouvez voir comment les utilisateurs locaux utilisent la plateforme, permettant ainsi à votre équipe de faire le suivi nécessaire pour suggérer des améliorations.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles votre réseau a besoin d’une excellente stratégie de contenu local, consultez notre livre électronique: