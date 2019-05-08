Broadsign acquiert Campsite, un leader canadien dans le domaine de l’échange programmatique en affichage numérique, et améliore l’accès à l’inventaire numérique pour les acheteurs

L’offre combinée vise à simplifier davantage le processus automatisé de vente et d’achat dans le domaine de l’affichage extérieur numérique

MONTRÉAL, le 8 mai 2019. —Broadsign, la principale plateforme marketing d’affichage extérieur numérique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Campsite, un réseau d’échange canadien novateur dans le milieu de l’affichage extérieur numérique qui automatise le processus d’achat et de vente des médias. Cette nouvelle fait suite à l’annonce récente selon laquelle Broadsign a acquis Ayuda Media Systems, une entreprise de premier ordre spécialisée dans les solutions d’entreprise d’affichage extérieur. Les deux transactions ont été conclues.

La fusion de Broadsign et de Campsite permettra d’automatiser davantage le processus d’achat et de vente de médias pour les agences et les acheteurs d’affichages extérieurs numériques. Ils pourront ainsi trouver, planifier et réserver plus facilement des campagnes publicitaires. Selon eMarketer, les achats programmatiques ont représenté plus de 80 % des transactions de médias numériques aux États-Unis en 2018. C’est pourquoi il est nécessaire de moderniser le processus d’achat dans le milieu de l’affichage extérieur, une industrie mondiale de 40 milliards de dollars[1], afin de stimuler la croissance future.

« Comme Broadsign a pour objectif de faciliter autant que possible l’achat et la vente de campagnes d’affichage extérieur numérique, l’ajout des atouts de Campsite à notre plateforme ouverte contribuera grandement à cette mission », a déclaré Adam Green, premier vice-président et directeur général de Broadsign Reach. « Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de Campsite et tous nos clients mutuels afin de mettre à profit notre vision collective d’un système programmatique ouvert, et ce, pour l’échange d’affichage extérieur numérique partout dans le monde. »

Fondée en 2016 par Newad, mais gérée comme une entreprise indépendante, Campsite a noué des partenariats avec bon nombre des principales entreprises et agences d’affichage extérieur numérique du Canada, notamment PATTISON, Captivate, IDS Canada et Astral. « La convivialité de l’application Web de Campsite en a fait l’une des préférées des acheteurs de médias canadiens. L’association de notre plateforme d’échange avec le vaste réseau d’éditeurs de Broadsign constituera un avantage considérable pour les acheteurs et les agences de médias, qui sont impatients de se lancer dans le domaine de la technologie programmatique pour l’affichage extérieur numérique », a déclaré Edith Gagné, vice-présidente du développement, Campsite.

Mme Gagné, ainsi que toute l’équipe de Campsite, s’est jointe à Broadsign. Pour le moment, Campsite est gérée comme une division indépendante de Broadsign. Cependant, la vaste expérience acquise par Campsite dans les domaines de l’expérience utilisateur et de l’achat sera immédiatement mise à profit afin de développer de nouvelles offres et fonctionnalités pour Broadsign Reach, plateforme PPS ouverte.

Pour les propriétaires de médias d’affichage extérieur, qui possèdent des stocks de plus en plus complexes, cette nouvelle représente une occasion d’optimisation, tant en matière de publicité numérique que de publicité classique. L’acquisition de Campsite vient compléter l’offre de Broadsign et d’Ayuda en s’appuyant sur la base programmatique existante de Broadsign et en facilitant la conduite des affaires pour les propriétaires et acheteurs de médias. Les trois entreprises ont leur siège social à Montréal. Les futures acquisitions contribueront grandement aux plans stratégiques de Broadsign et viendront complémenter la croissance interne de l’entreprise en renforçant encore davantage sa position dominante sur les marchés de l’affichage extérieur et des logiciels d’affichage numérique.

À propos de Broadsign

Broadsign est la principale plateforme marketing d’affichage extérieur numérique qui permet aux marques, agences et éditeurs de médias d’acheter, de vendre et de livrer des campagnes d’affichage extérieur numérique de manière efficace, fiable et sécuritaire. La plateforme Broadsign alimente 425 000 enseignes dans le monde, dont plus de 180 000 enseignes numériques. Elle comprend Broadsign Reach, un PPS personnalisé conçu pour les transactions programmatiques en matière d’affichage extérieur numérique. Broadsign Reach s’est associé à 17 partenaires du domaine des processeurs de signaux numériques et a ainsi livré dans neuf pays des campagnes pour des marques comme Foodora, John Lewis, Pepsi, Unilever, Peugeot, SEAT, Volkswagen, UFC, XITE Networks et bien d’autres. À la suite de l’acquisition d’Ayuda et de Campsite, l’entreprise emploiera 240 personnes dans le monde.

À propos de Campsite

Campsite offre une plateforme programmatique libre-service de premier ordre en matière d’affichage extérieur numérique. Lancée en 2016, l’entreprise a pour mission principale de mettre en relation acheteurs et fournisseurs dans un environnement spécialement conçu pour l’affichage extérieur numérique.