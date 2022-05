Broadsign acquires leading Canadian digital out-of-home programmatic exchange Campsite to improve buyer access to DOOH inventory

Combined offering to further streamline automated buying and selling of DOOH inventory

Versions française ci-dessous.

MONTREAL, May 8, 2019 — Broadsign, the leading out-of-home marketing platform, today announced that it has acquired Campsite, the innovative Canadian digital out-of-home (DOOH) ad exchange that automates the buying and selling of DOOH inventory. This news follows the recent announcement that Broadsign has acquired the industry’s premier out-of-home enterprise business solution, Ayuda Media Systems. Both transactions have closed.

For DOOH media owners, the combination of Broadsign and Campsite will further automate the buying and selling of media inventory making it easier for agencies and media buyers to find, plan, and book DOOH advertising campaigns. According to eMarketer, programmatic buying represented more than 80% of US digital media transactions in 2018, highlighting the need to modernize buying in the $40 billion global out-of-home industry to drive future growth.

“Broadsign’s goal is to make buying and selling of out-of-home as easy as possible and adding Campsite’s strengths to our open platform will greatly help with that mission,” said Adam Green, SVP and GM of Broadsign Reach. “We look forward to working with the Campsite team and all of our mutual customers to build on our collective vision for open programmatic DOOH trading around the world.”

Campsite, founded in 2016 by Newad but run as an independent company, has partnerships with many of Canada’s major digital out-of-home companies and agencies, among them Pattison Outdoor, Captivate, IDS Canada and Astral. “Campsite’s easy to use web-based application has made it an early favourite amongst Canadian media buyers. The combination of our exchange with Broadsign’s extensive network of publishers will be a huge win for media buyers and agencies, who are eager to get started with programmatic DOOH,” said Edith Gagné, vice-president of development at Campsite.

Gagné, along with the entire Campsite team, has joined Broadsign. For the time-being, Campsite will operate as an independent division of Broadsign. However, Campsite’s extensive UX and buy-side experience will be immediately tapped to help develop new offerings and features for Broadsign’s open SSP, Broadsign Reach.

“This transaction was the best avenue to continue Campsite’s national growth and success while ensuring that it had the resources to expand internationally,” said Michael Reha former President of Campsite.

For out-of-home (OOH) media owners who have an increasingly complex mix of digital and classic inventory, the combined power of Broadsign and Ayuda will enable them to streamline business operations across all of their inventory. The Campsite acquisition complements Broadsign and Ayuda’s offerings by further building on Broadsign’s existing programmatic foundation and making it easier for media owners and buyers to conduct business. All three companies are headquartered in Montreal. Future acquisitions will play an important role in Broadsign’s strategic plans, complementing organic growth and further enhancing its position as the market leader in OOH/digital signage software.

About Broadsign

Broadsign is the leading out-of-home (OOH) marketing platform that enables brands, agencies and OOH media publishers to buy, sell, and deliver OOH campaigns efficiently, reliably and securely. The Broadsign platform powers 425,000 signs around the world, including more than 180,000 digital screens. The platform includes Broadsign Reach, a customized SSP for programmatic digital out-of-home transactions. Broadsign Reach is integrated with 17 DSP partners and has delivered campaigns in nine countries, for brands such as: foodora, John Lewis, Pepsi, Unilever, Peugeot, SEAT, Volkswagen, UFC, XITE Networks, and many more. With the acquisitions of Ayuda and Campsite, the company now employs 240 people globally.

About Campsite

Campsite offers premium digital out-of-home inventory through a self-serve programmatic platform. Launched in 2016, Campsite’s core mission is to connect buyers and suppliers in an environment specifically designed for DOOH.

L’offre combinée vise à simplifier davantage le processus automatisé de vente et d’achat dans le domaine de l’affichage extérieur numérique



MONTRÉAL, le 8 mai 2019. —Broadsign, la principale plateforme marketing d’affichage extérieur numérique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Campsite, un réseau d’échange canadien novateur dans le milieu de l’affichage extérieur numérique qui automatise le processus d’achat et de vente des médias. Cette nouvelle fait suite à l’annonce récente selon laquelle Broadsign a acquis Ayuda Media Systems, une entreprise de premier ordre spécialisée dans les solutions d’entreprise d’affichage extérieur. Les deux transactions ont été conclues.

La fusion de Broadsign et de Campsite permettra d’automatiser davantage le processus d’achat et de vente de médias pour les agences et les acheteurs d’affichages extérieurs numériques. Ils pourront ainsi trouver, planifier et réserver plus facilement des campagnes publicitaires. Selon eMarketer, les achats programmatiques ont représenté plus de 80 % des transactions de médias numériques aux États-Unis en 2018. C’est pourquoi il est nécessaire de moderniser le processus d’achat dans le milieu de l’affichage extérieur, une industrie mondiale de 40 milliards de dollars[1], afin de stimuler la croissance future.

« Comme Broadsign a pour objectif de faciliter autant que possible l’achat et la vente de campagnes d’affichage extérieur numérique, l’ajout des atouts de Campsite à notre plateforme ouverte contribuera grandement à cette mission », a déclaré Adam Green, premier vice-président et directeur général de Broadsign Reach. « Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de Campsite et tous nos clients mutuels afin de mettre à profit notre vision collective d’un système programmatique ouvert, et ce, pour l’échange d’affichage extérieur numérique partout dans le monde. »

Fondée en 2016 par Newad, mais gérée comme une entreprise indépendante, Campsite a noué des partenariats avec bon nombre des principales entreprises et agences d’affichage extérieur numérique du Canada, notamment PATTISON, Captivate, IDS Canada et Astral. « La convivialité de l’application Web de Campsite en a fait l’une des préférées des acheteurs de médias canadiens. L’association de notre plateforme d’échange avec le vaste réseau d’éditeurs de Broadsign constituera un avantage considérable pour les acheteurs et les agences de médias, qui sont impatients de se lancer dans le domaine de la technologie programmatique pour l’affichage extérieur numérique », a déclaré Edith Gagné, vice-présidente du développement, Campsite.

Mme Gagné, ainsi que toute l’équipe de Campsite, s’est jointe à Broadsign. Pour le moment, Campsite est gérée comme une division indépendante de Broadsign. Cependant, la vaste expérience acquise par Campsite dans les domaines de l’expérience utilisateur et de l’achat sera immédiatement mise à profit afin de développer de nouvelles offres et fonctionnalités pour Broadsign Reach, plateforme PPS ouverte.

Pour les propriétaires de médias d’affichage extérieur, qui possèdent des stocks de plus en plus complexes, cette nouvelle représente une occasion d’optimisation, tant en matière de publicité numérique que de publicité classique. L’acquisition de Campsite vient compléter l’offre de Broadsign et d’Ayuda en s’appuyant sur la base programmatique existante de Broadsign et en facilitant la conduite des affaires pour les propriétaires et acheteurs de médias. Les trois entreprises ont leur siège social à Montréal. Les futures acquisitions contribueront grandement aux plans stratégiques de Broadsign et viendront complémenter la croissance interne de l’entreprise en renforçant encore davantage sa position dominante sur les marchés de l’affichage extérieur et des logiciels d’affichage numérique.

À propos de Broadsign

Broadsign est la principale plateforme marketing d’affichage extérieur numérique qui permet aux marques, agences et éditeurs de médias d’acheter, de vendre et de livrer des campagnes d’affichage extérieur numérique de manière efficace, fiable et sécuritaire. La plateforme Broadsign alimente 425 000 enseignes dans le monde, dont plus de 180 000 enseignes numériques. Elle comprend Broadsign Reach, un PPS personnalisé conçu pour les transactions programmatiques en matière d’affichage extérieur numérique. Broadsign Reach s’est associé à 17 partenaires du domaine des processeurs de signaux numériques et a ainsi livré dans neuf pays des campagnes pour des marques comme Foodora, John Lewis, Pepsi, Unilever, Peugeot, SEAT, Volkswagen, UFC, XITE Networks et bien d’autres. À la suite de l’acquisition d’Ayuda et de Campsite, l’entreprise emploiera 240 personnes dans le monde.

À propos de Campsite

Campsite offre une plateforme programmatique libre-service de premier ordre en matière d’affichage extérieur numérique. Lancée en 2016, l’entreprise a pour mission principale de mettre en relation acheteurs et fournisseurs dans un environnement spécialement conçu pour l’affichage extérieur numérique.