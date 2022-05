Comment IDS Media transforme l’expérience en salle d’attente à l’aide de l’affichage extérieur numérique

Fini, le temps où « salle d’attente » rimait avec « ennuyante ». Des entreprises comme IDS Media donnent un nouveau souffle à l’expérience dans les salles d’attente et à la réception en introduisant l’affichage numérique dynamique dans les cabinets de soins de santé. Grâce au contenu éducatif diffusé sur ces écrans, des médecins des quatre coins de la France ont pu informer leurs patients tout en modernisant leur pratique de la médecine pour l’adapter au monde d’aujourd’hui.

Un réseau d’affichage extérieur numérique investi d’une mission

IDS Media a été fondée en France en 1993. Sa mission : fournir du contenu informatif aux gens pour les aider à prendre leur santé en main. Dans les années 1990 et au début des années 2000, l’entreprise avait recours à des supports traditionnels comme des brochures, des présentoirs muraux et des affiches pour faire sa place dans le secteur. En 2015, IDS Media a concentré ses efforts sur la mise en place d’un imposant réseau d’affichage numérique dans les cliniques de France et a commencé à tirer parti des occasions que les supports traditionnels ne pouvaient pas offrir.

IDS s’est tournée vers l’affichage numérique pour créer des expériences et des occasions avec lesquelles les médias statiques ne pouvaient rivaliser.

L’avantage de l’affichage numérique

Tant les fournisseurs de soins de santé que leurs patients ont accueilli favorablement l’arrivée des écrans numériques dans les salles d’attente. Ceux-ci offrent aux médecins un soutien supplémentaire qui renforce leur expertise et leur permet de communiquer des renseignements importants à leur communauté. En outre, un affichage numérique bien visible donne l’occasion aux patients d’apprendre et d’assimiler de l’information utile au sujet de leur santé au moyen de contenu attrayant comme des vidéos, des jeux-questionnaires, des astuces et bien plus encore.

Par exemple : Cette vidéo distribuée par IDS Media fournit des conseils pour aider les patients au mode de vie sédentaire à trouver des moyens faciles d’introduire des activités physiques dans leur journée.

En France, le stock d’affichage extérieur numérique d’IDS Media est en grande partie concentré dans les régions rurales, où les personnes âgées composent une proportion importante de la population. Ce groupe démographique est sans doute celui qui a le plus profité des écrans numériques, lesquels fournissent des renseignements utiles destinés à améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

Le numérique s’est également avéré bénéfique pour les activités d’IDS. La nature dynamique du contenu numérique accroît pour les clients l’attrait des endroits où l’on trouve l’affichage d’IDS et contribue à faire évoluer la vision quant aux possibilités qu’offrent les médias dans le secteur des soins de santé. Par le passé, l’espace dédié aux supports statiques était généralement limité au contenu médical. Avec l’avènement du numérique, l’affichage extérieur numérique devient de plus en plus un moyen pour les annonceurs de s’adresser directement aux consommateurs qui se soucient de leur santé. Cela permet d’élargir et de diversifier le bassin d’acheteurs potentiels d’IDS.

La réponse d’IDS Media à la COVID-19

Dans le contexte de la pandémie due au coronavirus, survenue au début de l’année 2020, l’affichage extérieur numérique est devenu une affaire de sécurité et de santé publique. L’équipe d’IDS Media a interrompu la diffusion de son contenu habituel pour le remplacer par des directives des agences de santé publique et du ministère de la Santé sur la manière de limiter la propagation du virus. Ayant le contrôle total de son réseau, IDS Media pouvait mettre à jour le contenu en temps réel afin de toujours fournir les renseignements les plus récents au sujet de cette situation en constante évolution.

Par exemple : Cette vidéo a été distribuée par IDS Media pour informer le public au sujet de la COVID-19.

Pendant le premier confinement en France, IDS Media a constaté une baisse de l’achalandage et a donc accordé la priorité aux messages d’organismes de bienfaisance pour aider les communautés à traverser cette tempête sans précédent.

Un autre avantage de l’affichage extérieur numérique : il constitue une solution hygiénique pour la diffusion de renseignements à l’extérieur du domicile des gens. En effet, les supports physiques qui passent de main en main peuvent être des vecteurs de contagion. Du côté de l’affichage extérieur numérique, toutefois, un réseau entier peut être modifié à distance. Une fois la COVID-19 derrière nous, alors que patients et professionnels de la santé auront davantage conscience des risques de contagion, l’affichage numérique continuera d’être un atout précieux pour transmettre des messages de manière sécuritaire et hygiénique.

Un avant-goût de ce qui s’en vient

Au nombre de ses grands projets d’expansion dynamique, IDS Media espère tripler la taille de son réseau et rejoindre davantage de cliniques en France. En outre, l’entreprise souhaite continuer à enrichir son offre technologique pour proposer des expériences plus interactives et aider les fournisseurs de soins de santé à faire profiter les patients de leur expertise. Au fil du temps, elle espère déployer un plus grand nombre d’écrans partout dans son vaste réseau et poursuivre ses initiatives de sensibilisation pour offrir aux patients l’expérience la plus informative possible et de la plus grande qualité qui soit.

À regarder : Le public d’IDS donne son avis sur le contenu qu’il a vu sur les écrans d’IDS dans les salles d’attente.

Une autre initiative intéressante à venir : l’entrée d’IDS Media dans le secteur de l’affichage extérieur numérique programmatique. Le processus d’intégration avec Broadsign Reach est entamé. Cette nouvelle avenue permettra à IDS d’ouvrir son réseau à une communauté mondiale d’annonceurs numériques qui pourront accéder à son stock à partir de plus de 30 plateformes axées sur la demande. Il s’agit d’un excellent moyen de bénéficier d’un tout nouveau marché d’acheteurs habitués à mener leurs activités dans un environnement numérique typique, en plus de faciliter grandement, pour tous les types d’acheteurs, le déploiement de campagnes omnicanales et multicanales intégrant l’offre d’affichage extérieur numérique d’IDS.

IDS Media et Broadsign

Afin d’accroître sa présence numérique dans les cliniques de France, IDS Media avait besoin d’un partenaire de confiance qui pourrait l’outiller pour l’aider à créer et à personnaliser du contenu sans aucune limite. L’entreprise cherchait également un associé qui lui fournirait du soutien technique et des fonctionnalités de sécurité réseau exceptionnelles, ce qui est essentiel lorsqu’il est question de renseignements médicaux délicats. Elle a trouvé en Broadsign la solution tout indiquée qui soutiendrait ses ambitions et l’aiderait à accroître ses activités, tout en assurant la sécurité requise.

Depuis le lancement de son réseau d’affichage extérieur numérique en France, IDS Media a adopté Broadsign Control et Broadsign Publish, qui permettent aux clients de programmer, modifier et mettre de l’avant leur contenu en fonction de leurs besoins. Ces plateformes ont changé la donne pour les professionnels de la santé, dont beaucoup sont des médecins qui viennent tout juste d’ouvrir leur cabinet. Avec Broadsign, les fournisseurs de soins de santé contrôlent le type de contenu qu’ils produisent et mettent de l’avant, et ils peuvent le programmer à leur guise et en assurer le suivi au besoin. Grâce à des fonctionnalités supplémentaires, IDS Media peut également créer du contenu personnalisé adapté aux besoins précis de l’utilisateur final.

