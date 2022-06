Comment l’entreprise D2C Cook it utilise Broadsign Ads pour ses campagnes d’affichage numérique contextuelles

Pour Cook it, cuisiner des repas faciles et de haute qualité à la maison devrait être amusant et accessible. Fondé en 2014 par la montréalaise Judith Fetzer et ses partenaires, Cook it a été pionnier de la boîte repas au Canada et est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de repas prêts-à-cuisiner du pays. La mission de l’entreprise est de ramener le plaisir de cuisiner dans les foyers canadiens en diminuant le temps de préparation tout en éliminant le stress de la planification des repas.

Après avoir transitionné vers un modèle d’abonnement en 2016, Fetzer a continué à trouver le succès dans le marché des kits de repas lorsqu’elle a signé une entente avec des investisseurs sur Dragon’s Den en 2017. L’entreprise a ensuite acquis son concurrent Kuisto, puis Miss Fresh en 2019. En 2020, la pandémie a provoqué une croissance exponentielle pour Cook it. Entre les fermetures et l’augmentation des achats d’épicerie en ligne, ils ont embauché plus de 600 travailleurs pour répondre à l’augmentation de la demande. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 700 employés. Le 2 décembre 2021, ils ont annoncé leur acquisition des actifs de la société de repas prêts à consommer Locaal.

Avec des efforts continus pour être plus écologique, Cook it s’engage envers l’environnement avec des initiatives comme la réduction du gaspillage alimentaire, l’approvisionnement durable, et l’encouragement d’un mode de vie végétarien. Ils s’investissent également dans la croissance économique du Québec en travaillant avec des chefs, des producteurs d’aliments et des entreprises locales.

Cook it comprend l’importance d’une stratégie de marketing diversifiée étant donné sa part croissante du marché des kits repas. Nous avons récemment rencontré Alexandre Cholette, responsable des placements média chez Cook it, pour en savoir plus sur leur partenariat avec une émission de télévision québécoise et comment ils ont créé des campagnes d’affichage numériques avec Broadsign Ads (anciennement Campsite).

Le marché des boîte repas

Avec l’augmentation du commerce en ligne, les consommateurs ont changé leur façon d’acheter, de préparer et de consommer leurs repas au cours des dernières années. La démographie des boîtes repas s’est élargie au-delà des jeunes professionnels et des foodies pour inclure les familles actives. Cook it a répondu à cette demande en attirant les familles canadiennes avec des recettes rapides et pratiques et des repas prêts à consommer. Grâce à leur approche personnalisée de la planification des repas, les clients peuvent modifier les boîtes selon leurs préférences, ce qui permet à l’entreprise de recueillir des informations qui peuvent ensuite être utilisées pour le marketing.

L’équipe de marketing de Cook it met l’accent sur une approche ciblée et rentable.​​ Ils veulent que leurs boîtes de repas soient aussi abordables que possible pour le client. Ils tentent donc d’être le plus stratégique et efficace possible dans l’utilisation de leur budget.

Avec une telle concurrence entre les services de kits de repas, dont beaucoup reposent sur le marketing avec des coupons et des tactiques de remise, Cook it se concentre sur l’atteinte de publics spécifiques qui apprécient et consomment activement des boîtes de repas, plutôt que de cibler les chasseurs d’offres.

Améliorer l’efficacité des campagnes omnicanales grâce à l’affichage numérique affiné

Pour créer de l’enthousiasme et faire connaître ses boîtes repas, Cook it s’est associé à la série de télé-réalité québécoise Occupation Double pour offrir les repas des candidats chaque semaine. Grâce à ce partenariat, les abonnés de Cook it pouvaient sélectionner les mêmes recettes que leurs candidats préférés et cuisiner les plats à la maison. Avec des campagnes d’affichage correspondantes à travers la province, Cook it a fait la promotion de ses recettes en utilisant des annonces basées sur ce qui se passait dans l’émission.

Avec cette campagne, l’objectif de Cook it était d’atteindre le public cible grâce à des publicités contextuelles qui créaient une connexion avec chaque épisode. Les affichages étaient modifiés chaque semaine pour adapter le message autour de l’émission, ce qui contribue à créer un rappel de la marque tout en offrant un aperçu des recettes de chaque semaine.

Avec un mix multicanal qui inclut la télévision, la radio et le numérique, les campagnes d’affichage de Cook it ont touché environ 3,000,000 de personnes de manière créative et marquante . Les campagnes ont été affichées sur environ 300 écrans numériques extérieurs, notamment des panneaux urbains, des abribus et des panneaux d’affichage dans 24 zones géographiques à travers la province. Avec des dizaines de milliers d’annonces diffusées pendant la durée de la campagne, Cook it a pu atteindre une variété de démographies, donnant ainsi lieu à des millions d’impressions.

Ils ont même utilisé l’affichage pour promouvoir leur Classe de maîtres, un service exclusif qui permet aux abonnés de préparer à la maison des repas gastronomiques créés par des chefs en suivant des classes virtuelles.

La différence grâce à Broadsign Ads

Avec Broadsign Ads, Cook it était en mesure de changer et adapter rapidement leur contenu selon des facteurs comme les changements de recettes ou les émissions de télé-réalité pour créer des messages contextuellement pertinents qui ont permis de renforcer le rappel des publicités. Selon Alexandre, la facilité d’utilisation et la fonctionnalité de Broadsign Ads ont rendu la plateforme particulièrement bénéfique et efficace pour l’équipe de marketing.

De l’imagerie aux horaires spécifiques en passant par la résolution d’écrans, l’équipe de Cook it a été capable de facilement programmer les campagnes hebdomadaires en quelques minutes. L’équipe de Broadsign Ads a contribué à une exécution sans faille qui a aidé Alexandre et son équipe à optimiser les résultats de leur campagne.

“Ce qui prenait des heures à planifier et à exécuter a été réduit à quelques minutes avec Broadsign Ads. La facilité d’utilisation, qui imite les plateformes d’achat de publicité en ligne, et ses fonctionnalités de ciblage et de programmation ont changé la donne pour nous.” Alexandre Cholette, responsable des placements média chez Cook it

Lancer des campagnes d’affichage créatives et contextuelles avec Broadsign Ads

