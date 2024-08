Lancement de notre Ad Server (serveur publicitaire), maintenant disponible sur la platforme Broadsign

L’émergence d’un plus grand nombre d’acheteurs numériques et omnicanaux dans l’écosystème OOH a modifié les besoins et les attentes des annonceurs à l’égard des acheteurs de médias. Alors que de plus en plus d’acheteurs adoptent une approche adaptée au public cible, les propriétaires de médias doivent tirer parti de leur inventaire pour aider les acheteurs à atteindre les publics cibles au bon moment grâce à des choix démographiques et des déclencheurs contextuels axés sur les données. L’activation et la diffusion de campagnes DOOH devraient être aussi flexibles et simples que l’achat de campagnes sur d’autres médias, comme les plateformes numériques.

Pour répondre à ces nouveaux besoins et à ces nouvelles attentes, en tant que propriétaire de médias, vous devrez envisager de proposer et de tarifer votre inventaire de différentes manières, d’exploiter plusieurs canaux de monétisation et d’adapter votre offre en fonction de nouveaux objectifs de campagne et d’autres méthodes de diffusion. Vous aurez besoin de nouveaux outils pour gérer la complexité de ces nouvelles méthodes de travail.

Heureusement, plus tôt cette année, nous avons annoncé le lancement de notre nouveau ad server (serveur publicitaire), qui vous donne accès à des méthodes de vente plus modernes, à de meilleures capacités de ciblage et à des rapports détaillés dans votre environnement de vente directe. Nous avons le plaisir d’annoncer que notre ad server DOOH est désormais disponible.

Optimisation de la vente directe grâce aux capacités de ciblage adapté au public cible et au contexte

Bien que le DOOH programmatique permet aux propriétaires de médias de proposer des campagnes adaptées au public cible et au contexte, la vente directe représente encore plus de 85 % de l’ensemble des dépenses publicitaires DOOH. Pour que la publicité adaptée au public cible soit largement adoptée dans le secteur de l’affichage, il sera essentiel que les propriétaires de médias proposent le ciblage démographique et contextuel dans leur environnement de vente directe.

Les annonceurs ont souvent accès à de meilleurs outils de ciblage que les planificateurs de campagnes DOOH. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer notre ad server qui offre aux propriétaires de médias la même flexibilité et des capacités de ciblage complètes. Parfait complément aux outils de vente directe existants, le ad server de Broadsign vous permettra de définir facilement des paramètres de public cible et de ciblage basés sur des données démographiques, des lieux, la météo et plus encore, et vous pourrez conclure des ventes plus rapidement.

Flexibilité accrue pour la vente directe

La vente directe est souvent perçue comme étant restrictive : les acheteurs doivent s’engager sur une longue période et débourser des sommes élevées. La flexibilité est de plus en plus présente dans la vente directe, notamment grâce à des types de campagnes flexibles qui permettent l’atteinte d’un objectif de différentes façons. Or, c’est de la flexibilité en matière de diffusion que les acheteurs recherchent.

Grâce au ad server de Broadsign, vos campagnes sont diffusées de manière dynamique en fonction de la disponibilité de l’inventaire en temps réel et des déclencheurs contextuels choisis, tels que les données démographiques du public cible, de la météo ou des fluctuations des marchés financiers, ce qui garantit que les publicités sont diffusées au bon public au meilleur moment qui soit. L’accès à une flexibilité accrue et à de meilleurs outils de ciblage vous aidera à maximiser votre taux de diffusion puisque vous pourrez vendre des campagnes basées à la fois sur les impressions et sur la fréquence.

Avantages de notre ad server DOOH sur la plateforme Broadsign actuelle

L’ajout de fonctionnalités de diffusion publicitaire à notre plateforme facilite plus que jamais la planification, l’exécution et le suivi de campagnes garanties, programmatiques et adaptées au public en un seul et même endroit. En outre, nos solutions sont conçues pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre inventaire. Avec nos outils, vous serez en mesure de maximiser vos taux de diffusion en vendant des campagnes axées sur les impressions, qui s’ajouteront à vos campagnes programmatiques et de fréquence.

Les outils de campagne garantis de Broadsign soutiennent la vente directe traditionnelle et divers types de campagnes fixes et flexibles, comme les campagnes axées sur les impressions et les campagnes ponctuelles. La diffusion est garantie en fonction des objectifs et des écrans sélectionnés. En parallèle, notre plateforme SSP augmente la visibilité de votre inventaire en présentant vos écrans aux acheteurs sur plus de 30 des plus grandes plateformes axées sur la demande dans le monde.

La bonne nouvelle, c’est que notre ad server vous donne accès à toutes ces fonctionnalités. Votre équipe de vente directe peut continuer à profiter des avantages de la vente personnalisée grâce à l’ajout d’outils de ciblage sophistiqués axés sur les données démographiques, les lieux et les moments, ainsi que la capacité de diffuser des campagnes en temps réel en fonction de la disponibilité du réseau et de déclencheurs contextuels.

Vous voulez en savoir plus sur le ad server DOOH de Broadsign ?

Visitez notre page Gestion de campagnes et diffusion d’annonces.