Wir stellen unseren Ad Server der nächsten Generation vor: jetzt als Teil der Broadsign-Plattform verfügbar

Mit der zunehmenden Anzahl von Digital- und Omnichannel-Käufern im Bereich OOH-Werbung haben sich die Bedürfnisse und Erwartungen der Werbetreibenden an die Medienkäufer verändert. Da immer mehr Käufer einen zielgruppenbasierten Ansatz verfolgen, müssen Medieninhaber ihr Inventar nutzen, damit Käufer ihre Zielgruppen über datengesteuerte demografische Auswahlkriterien und kontextbezogene Trigger zum richtigen Zeitpunkt erreichen können. Außerdem besteht die Erwartung, dass die Aktivierung bzw. Durchführung von Kampagnen im OOH-Bereich genauso flexibel und einfach ist wie die Buchung von Kampagnen über andere Werbemedien, z. B. digitale Medien.

Um diesen neuen Anforderungen und Erwartungen gerecht zu werden, müssen Sie als Medieninhaber Ihr Inventar auf verschiedene Arten verpacken und bepreisen, verschiedene Monetarisierungskanäle betreiben und sich an alternative Kampagnenziele und Auslieferungsmethoden anpassen. Diese neuen Arbeitsweisen bringen neue Komplexitäten mit sich, die neue Werkzeuge erfordern. Wie bereits Anfang des Jahres angekündigt, führen wir unseren neuen Ad Server ein, der Ihnen Zugang zu moderneren Vertriebsmethoden, besseren Targeting-Funktionen und fortschrittlichem Reporting in Ihrer direkten One-to-One-Vertriebsumgebung bietet. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Ad Server der nächsten Generation jetzt verfügbar ist.

Zielgruppenbasierte und kontextbezogene Targeting-Funktionen für den Direktvertrieb

Während programmatische Digital-Out-of-Home-Werbung (pDOOH) Medieninhabern die Möglichkeit bietet, zielgruppenbasierte und kontextbezogene Kampagnen durchzuführen, entfallen immer noch über 85 % aller DOOH-Werbeausgaben auf den Direktvertrieb. Damit sich zielgruppenbasierte Werbung im OOH-Bereich durchsetzen kann, müssen Medieninhaber in ihrem Direktvertriebsumfeld demografisches und kontextbezogenes Targeting ermöglichen.

Werbetreibende haben oft Zugang zu besseren Targeting-Tools als die Planer von OOH-Kampagnen. Wir wollten dies ändern und haben uns daher entschlossen, einen Ad Server zu entwickeln, der Medieninhabern die gleiche Flexibilität und die gleichen umfassenden Targeting-Funktionen bietet. Als Ergänzung zu den bestehenden Direktverkaufs-Tools ermöglicht der Ad Server von Broadsign die einfache Festlegung von Zielgruppen- und Targeting-Anforderungen basierend auf Demografie, Interessengebieten, Wetter usw., so dass Sie schnell Geschäfte abschließen können.

Mehr Flexibilität als je zuvor für den Direktvertrieb

Der Direktvertrieb wird traditionell als restriktiv wahrgenommen – er verlangt von den Käufern, dass sie sich umfassend im Voraus binden, und erfordert eine langfristige Planung und Aktivierung von Kampagnen. Es wurde zwar im Laufe der Zeit mehr Flexibilität in den Direktvertrieb gebracht, z. B. mittels verschiedener Möglichkeiten, ein Kampagnenziel durch flexible Kampagnentypen zu erreichen, aber was wirklich gebraucht wird, ist Flexibilität bei der Durchführung von Kampagnen.

Mit dem Ad Server von Broadsign werden Ihre Kampagnen jetzt dynamisch in Echtzeit basierend auf der Verfügbarkeit von Inventar und zugeordneten kontextbezogenen Triggern wie demografische Daten des Publikums, Wetter oder Finanzmarktbewegungen geschaltet, so dass Anzeigen dem jeweils richtigen Publikum stets zum bestmöglichen Zeitpunkt angezeigt werden. Durch den Zugang zu zusätzlicher Flexibilität und besseren Targeting-Tools sind Sie in der Lage, impressionsbasierte Kampagnen als Ergänzung zu frequenzbasierten Kampagnen zu verkaufen und so die Belegungsquoten zu maximieren.

Wie unser Ad Server die bestehenden Funktionalitäten der Broadsign-Plattform ergänzt

Durch die Erweiterung unserer Plattform um Ad-Server-Funktionen ist es für Sie einfacher denn je, garantierte, programmatische und zielgruppenorientierte Kampagnen von einer einzigen Stelle aus zu planen, durchzuführen und zu überwachen. Darüber hinaus sind unsere Lösungen so konzipiert, dass Sie Ihr Inventar optimal nutzen können. Bei kombinierter Nutzung können Sie Ihre Belegungsquoten weiter maximieren, indem Sie impressionsbasierte Kampagnen als Ergänzung zu Ihren frequenzbasierten und programmatischen Kampagnen verkaufen.

Die garantierten Kampagnentools von Broadsign bieten traditionellen One-to-One-Vertrieb, verschiedene feste und flexible Kampagnentypen, wie impressions- und spotbasierte Kampagnen, und erreichen auf Grund der zugeordneten Ziele, Zielsetzungen und vorgewählten Bildschirmen garantiert ihr Publikum. Als Ergänzung zu Ihrer Direktvertriebsstrategie erhöht unser Programmatic (SSP) die Sichtbarkeit Ihres Inventars, indem es Ihre Bildschirmanzeigen Käufern bei mehr als 30 der größten DSPs weltweit anzeigt.

Mit unserem Anzeigenserver stehen Ihnen jetzt alle Möglichkeiten offen. Ihr Direktvertriebsteam kann weiterhin von den Vorteilen des One-to-One-Vertriebs profitieren. Hinzu kommen ausgefeilte Targeting-Tools wie Demografie, Interessengebiete und Momente sowie Ad-Server-Funktionen zur Ausspielung von Kampagnen in Echtzeit basierend auf Netzwerkverfügbarkeit und kontextbezogenen Triggern.

