Broadsign élargit son portfolio DOOH programmatique aux États-Unis et en Australie

La compagnie de technologie publicitaire rebaptise la plate-forme côté demande (DSP) de Campsite DOOH en tant que Broadsign Ads, et étend ses activités dans deux nouveaux marchés.

New York, NY et Sydney, Australie – 1er juin 2022 – Broadsign, leader de la technologie publicitaire extérieure (OOH), a annoncé aujourd’hui Broadsign Ads – anciennement connu sous le nom de Campsite, un DSP canadien de publicité programmatique d’affichage numérique extérieur (pDOOH) acquis par Broadsign en 2019 – avec une portée étendue sur le marché aux États-Unis et en Australie. La plate-forme côté demande (DSP) spécialisée pDOOH aide les agences et les marques à planifier et à exécuter des campagnes DOOH impressionnantes avec un flux de travail efficace qui ressemble aux DSP en ligne et mobiles.

Chef de file établi du marché Canadien, Broadsign a travaillé avec un certain nombre d’agences et de marques pionnières aux États-Unis et en Australie pour lancer des campagnes via Broadsign Ads dans chaque marché. Keri Thomas, Superviseure Média chez Cheil Worldwide, a déclaré : “L’exécution de campagnes d’affichage à grande échelle nécessite un DSP capable d’offrir simplicité d’utilisation et transparence. Broadsign Ads a dépassé nos attentes, grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à sa capacité d’optimiser les étapes d’exécution spécifique à l’affichage numérique. De plus, l’accès à l’équipe d’experts en affichage numérique programmatique de Broadsign permet une exécution sans faille du début à la fin.”

Denver Rego, responsable du biddable media chez Frontier Australia, a également déclaré : “En tant qu’agence de médias et de marketing axée sur les résultats, l’affichage numérique extérieur aide à combler le fossé entre la publicité en ligne et la publicité dans le monde réel. Broadsign Ads nous permet de planifier, d’exécuter et de mesurer les campagnes DOOH rapidement, facilement et de manière autonome, tout en collaborant avec l’équipe expérimentée de Broadsign.”

Avec le changement de marque et l’expansion géographique de Broadsign Ads, les acheteurs de médias des États-Unis et de l’Australie peuvent désormais accéder aux outils de travail intuitifs et puissants de la plateforme, qui ont contribué à ouvrir la voie au pDOOH au Canada. Les avantages de la plateforme incluent:

Accès à un inventaire DOOH de qualité supérieure avec une transparence totale des écrans: Définissez les paramètres de la campagne et sélectionnez les types d’écran en fonction de points de données tels que l’audience, l’environnement ou la proximité de points d’intérêt. Bénéficiez d’une visibilité complète sur les données au niveau des écrans pour maximiser les performances des campagnes avec un inventaire optimal.

Planification et livraison de campagnes flexibles et ciblées dans les limites budgétaires: Achetez et activez l’inventaire DOOH qui correspond à votre budget et à vos objectifs d’audience à l’aide de l’algorithme d’enchères intelligent de Broadsign Ads, garantissant une diffusion rentable des impressions ciblées.

Ciblage robuste de l’audience en temps réel : Ciblez les segments d’audience visés en temps réel avec des publicités DOOH captivantes qui les atteignent au bon moment et au bon endroit. L’accès aux données mobiles dynamiques permet de cibler facilement les lieux présentant la plus forte concentration du segment d’audience souhaité.

Ciblage contextuel: Profitez des événements actuels et des conditions en temps réel pour diffuser des campagnes plus percutantes grâce à des déclencheurs tels que les “Moments” météorologiques et financiers.



“Entre la fatigue croissante des consommateurs face aux écrans de leurs appareils et l’élimination prochaine des “cookies” tiers, la publicité sur affichage numérique extérieur (DOOH) approche d’une nouvelle ère de croissance. Broadsign Ads rend l’achat de publicités DOOH plus transparent et tout aussi accessible qu’en ligne ou mobile. Elle combine les fonctionnalités de base de Campsite avec les meilleures pratiques et la technologie de Broadsign”, a partagé John Dolan, vice-président et responsable mondial des ventes de médias de Broadsign. “Le rebranding et l’expansion officielle de Broadsign Ads aux États-Unis et en Australie représentent une prochaine étape cruciale dans l’évolution du DOOH, permettant aux agences de marketing numérique, aux marques et aux entreprises locales, nouvelles et expérimentées, de réaliser le plein potentiel de l’affichage numérique (OOH).”

Pour plus de détails, visitez: /fr/broadsign-ads/.

À propos de Broadsign

Broadsign permet aux propriétaires de médias, aux agences et aux marques d’exploiter la puissance de l’affichage et de se rapprocher des publics du monde entier. Alimentant plus de 300 000 panneaux numériques le long des routes et dans les aéroports, les centres commerciaux, les cliniques, les systèmes de transport en commun et plus encore, Broadsign est au cœur de la vie des gens. La plateforme Broadsign permet aux spécialistes du marketing et aux agences d’accéder plus facilement à des écrans haut de gamme et a aidé des marques telles que Pepsi, Turkish Airlines, The UFC, Volkswagen, John Lewis, Samsung, et bien d’autres, à mener avec succès des campagnes DOOH programmatiques.

/fr/