L’affichage extérieur a toujours été un média à sens unique, le contenu étant diffusé dans un cadre particulier. Pendant longtemps, on n’a pas su si le public s’intéressait à ce contenu ni même si son regard s’y attardait un instant. Mais aujourd’hui, les progrès de la technologie et de l’analyse de l’affichage extérieur changent la donne, et Turnadon fait figure de pionnier dans ce domaine. Turnadon est le seul fournisseur d’affichage extérieur numérique en France à offrir à sa clientèle des impressions et des tarifs de campagne au CPM garantis. Turnadon contribue à changer la perception de ce type d’affichage numérique en montrant les possibilités.

Un pionnier de l’affichage extérieur numérique publicitaire à Paris

En 2017, lorsque Turnadon a démarré ses activités, l’entreprise comptait parmi les premiers fournisseurs d’affichage extérieur numérique dans tout Paris. Fondée par deux ingénieurs déterminés à révolutionner le secteur de la publicité extérieure, Turnadon dispose aujourd’hui d’un réseau d’affichage numérique de 120 écrans répartis dans les quartiers les plus dynamiques de la capitale.

Profitant non seulement d’une présence dans des emplacements très fréquentés, les entreprises partenaires du fournisseur français bénéficient également d’une précision inégalée sur le marché. Le réseau d’écrans de Turnadon est doté de capteurs qui fournissent des données stratégiques et des indicateurs mesurables des campagnes, comme le nombre d’impressions uniques et le temps d’exposition moyen. Ces informations sur les interactions créent de nouvelles possibilités de personnalisation et de segmentation des auditoires et permettent aux annonceurs et aux agences de joindre leur public cible plus aisément, avec un maximum de transparence.

Une méthode de vente axée sur l’auditoire au moyen de l’affichage extérieur numérique

La méthode de Turnadon, laquelle mise sur les données, témoigne d’un mouvement plus important dans la manière dont on achète et vend les médias d’affichage extérieur numérique. Les spécialistes du marketing s’appuient depuis un moment déjà sur des stratégies d’achat fondées sur les auditoires dans le secteur de la publicité en ligne, et la diffusion d’annonces aussi ciblées représentait auparavant un défi pour l’affichage extérieur. Cependant, l’utilisation de technologies avancées et de contenu pertinent change la donne.

La négociation programmatique est l’un des moteurs les plus importants de l’évolution vers les achats d’affichage extérieur numérique axés sur les auditoires. Avec des navigateurs comme Safari et Google Chrome qui retirent progressivement les témoins de tiers, la publicité contextuelle misant sur ce type d’affichage occupe une grande place dans la planification des campagnes numériques de nombreuses marques. La vente programmatique facilite cette transition en élargissant l’accès à de nouveaux acheteurs de médias numériques et en intégrant l’affichage extérieur numérique dans une stratégie de marketing omnicanale.

Pour Turnadon, les avantages de la vente programmatique au sein de son réseau étaient évidents. L’entreprise pouvait proposer ses produits à de nouveaux acheteurs, et l’emplacement de l’affichage extérieur numérique muni de capteurs façonnait la planification, la découverte d’auditoires, le reciblage et le marketing de proximité. Avec la programmatique comme alliée, Turnadon prévoit d’agrandir son réseau à 1 000 écrans numériques et d’offrir de la visibilité dans les 20 plus grandes villes de la France d’ici 2023.

Des revenus supplémentaires grâce à Broadsign

Pour générer de nouveaux revenus et atteindre ses objectifs ambitieux d’expansion, Turnadon devait investir dans une plateforme partagée de services (PPS) conçue pour l’affichage extérieur numérique. L’entreprise ayant déjà adopté la plateforme Broadsign – elle s’appuyait sur le système de gestion de contenu de Broadsign Control pour la répartition et la programmation du contenu au sein de son réseau d’affichage extérieur numérique en pleine expansion –, la plateforme programmatique intégrée Broadsign Reach s’est imposée naturellement. Notre PPS en libre-service est conçue précisément pour ce type d’affichage, et fournit des rapports intégrés de diffusion qui permettent à Turnadon de faire valoir la véritable valeur de son réseau auprès de ses partenaires.

Les solutions évolutives d’affichage extérieur numérique de Broadsign vont croître avec le réseau et les propriétés numériques de Turnadon en France et aider cette dernière à atteindre son plein potentiel. La confiance de l’entreprise dans le logiciel de Broadsign lui permettra de remplir continuellement sa mission – créer des campagnes percutantes d’affichage extérieur numérique dans les quartiers et les vitrines les plus populaires de Paris – tout en fournissant des données précises et fiables aux annonceurs.

