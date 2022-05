10 caractéristiques clés des meilleurs logiciels d’affichage dynamique

Pour mettre en place un réseau d’affichage numérique efficace, il ne suffit pas de trouver une façon de diffuser du contenu sur vos écrans. Il faut tenir compte de nombreux autres détails afin de tirer le meilleur parti de chaque écran.

Alors quelles sont les caractéristiques d’un réseau d’affichage numérique efficace? Nous avons posé la question à nos spécialistes de produits pour dresser la liste des caractéristiques que les responsables de réseaux devraient rechercher.

Compatibilité avec les principaux formats multimédias

Au moment de choisir un logiciel d’affichage numérique, l’une des premières étapes à suivre est de s’assurer que le logiciel puisse lire les bons formats de contenu, et le faire correctement. À titre d’exemple, les formats vidéo 4K et HTML5, de même que le contenu en direct, sont tous courants à l’heure actuelle. Or, certains logiciels ne les prennent pas en charge, ou peuvent avoir de la difficulté à les lire correctement. Pour vous éviter des maux de tête et des regrets, choisissez une solution qui pourra lire tout le contenu que vous souhaiterez afficher.

Lecture de contenu dynamique et interactif

Le contenu dynamique s’appuie sur les données, le contexte et des déclencheurs prédéfinis afin de s’adapter; il favorise ainsi une pertinence et un engagement accrus. Ce type de contenu peut varier en fonction de l’emplacement de l’écran, de l’heure, de facteurs environnementaux comme la météo, ou selon les caractéristiques démographiques des personnes présentes. Le contenu interactif va encore plus loin, invitant le public à façonner son expérience en interagissant avec l’écran. Le contenu dynamique et interactif étant efficace auprès de différents publics, les annonceurs recherchent des réseaux qui peuvent pendre en charge ce type de contenu. En matière d’affichage numérique, il convient donc d’opter pour un logiciel de gestion du contenu qui est en mesure de répondre à cette demande.

Possibilité d’étendre facilement votre réseau

Il existe de nombreuses plateformes de gestion du contenu pour l’affichage numérique qui peuvent faire un travail passable pour la gestion de petits réseaux. Bon nombre de ces plateformes commenceront à éprouver des difficultés lorsque votre réseau se développera. Si vous prévoyez une croissance interne ou si vous envisagez l’acquisition de nouveaux réseaux plus petits, il peut s’agir d’un inconvénient important. Planifiez en fonction de vos ambitions et choisissez une plateforme qui pourra s’adapter facilement à vos besoins éventuels.

Fonction de mise à jour à distance

La mise à jour du logiciel d’affichage numérique sur chacune de vos enseignes peut s’avérer fastidieuse, et le problème ne fait qu’empirer à mesure que votre réseau croît ou s’étend géographiquement. Évitez des maux de tête en choisissant un logiciel qui comprend une fonction de mise à jour à distance. C’est l’un des meilleurs moyens d’assurer l’adoption en temps opportun des plus récentes améliorations.

Suivi de l’état du réseau et de la lecture du contenu

Bien que cela ne devrait pas arriver souvent, les choses peuvent mal tourner sur un réseau d’affichage numérique. Un lecteur peut cesser de fonctionner, la lecture du contenu peut poser problème, etc. Un logiciel d’affichage numérique de premier plan vous fournira des renseignements détaillés sur l’état des écrans de votre réseau, et sur la lecture du contenu. Si un problème survient, vous le saurez rapidement et vous serez en mesure de le corriger.

Possibilité d’automatiser la diffusion de contenu

À l’heure actuelle, un trop grand nombre de plateformes logicielles d’affichage numérique exigent que les utilisateurs configurent et gèrent manuellement les listes de lecture pour l’affichage de contenu sur leurs écrans. Privilégiez un système qui vous permettra d’automatiser la diffusion du contenu, et d’établir des règles déterminant quand et comment le contenu doit être diffusé. De cette manière, vous pourrez simplement vous asseoir et laisser le logiciel gérer ce travail fastidieux pour vous. C’est une approche intelligente et élégante… un outil indispensable!

Intégration à un outil de vente riche en fonctionnalités

Aujourd’hui, plus rien ne justifie d’utiliser Excel pour assurer un suivi des ventes d’affichage extérieur numérique. Offrez à votre équipe une expérience beaucoup plus agréable en choisissant un logiciel d’affichage numérique qui s’intègre à vos stocks d’affichage extérieur numérique. En ayant accès en temps réel à des renseignements sur la disponibilité du réseau et en utilisant un processus simple pour la création de propositions, votre équipe verra son travail simplifié et gagnera du temps par rapport à l’utilisation d’un tableur.

Prise en charge des ventes programmatiques

Pourquoi se contenter d’automatiser la diffusion du contenu? En adoptant une plateforme d’affichage qui prend en charge les ventes programmatiques, vous pourrez permettre à vos clients de confiance d’acheter des stocks d’affichage sans que votre équipe de vente ait à superviser chaque transaction. De plus, une telle capacité peut permettre à votre réseau d’accéder à un nouveau marché, celui des acheteurs déjà habitués aux transactions programmatiques dans les médias en ligne. Il s’agit d’une excellente occasion de gagner du temps tout en attirant de nouveaux clients.

Intégration avec les API d’autres technologies

Les meilleurs réseaux d’affichage numérique intègrent l’analyse, la reconnaissance faciale et même des technologies exclusives dans leurs stratégies d’affichage. Ils s’en servent pour étendre leurs fonctionnalités, soutenir la collecte avancée de données sur les publics cibles et créer des expériences plus attrayantes. Vous pourrez uniquement réaliser ce type d’intégration si votre plateforme d’affichage numérique dispose d’une API extensible, alors faites de cette caractéristique une priorité lors de la sélection.

Caractéristiques de sécurité qui protègent votre réseau

Comme toute technologie numérique, les systèmes d’affichage peuvent être la cible de pirates ou d’autres personnes mal intentionnées. Évitez les vulnérabilités en investissant dans une plateforme qui offre des caractéristiques de sécurité robustes. Vos clients apprécieront la fiabilité d’une telle plateforme, et vous pourrez dormir tranquille en sachant que vos écrans sont en sécurité. Découvrez ce qu’il faut pour réussir dans le monde de l’affichage numérique.