Comment utiliser l’affichage numérique pour accroître la clientèle en épicerie

De toutes les entreprises ayant recours à l’affichage extérieur, les épiceries sont probablement celles qui s’en sont le mieux tirées durant la pandémie de COVID-19. Après tout, les épiceries étaient un des rares commerces que les gens n’ont jamais cessé de fréquenter en 2020 et au début de 2021. Il n’est donc pas surprenant que les annonceurs s’arrachent ces emplacements pour établir un contact avec le public qui serait autrement difficile à atteindre à l’extérieur de son domicile.

Par contre, cela ne signifie pas que les épiceries n’ont pas changé. Les ventes des épiceries ont bel et bien augmenté considérablement, mais, comme McKinsey & Company le rapporte, les consommateurs se rendent dans les commerces moins souvent et font leurs achats dans moins de magasins. De manière générale, cela signifie qu’il existe moins d’occasions pour les marques d’atteindre ces consommateurs lorsqu’ils sont dans le magasin, au moment où ils sont le plus réceptifs.

Heureusement, il existe une solution : l’affichage numérique. Le déploiement d’enseignes numériques dans des endroits stratégiques en épicerie peut contribuer à la création d’une expérience d’achat à la fois convaincante et contextuelle, qui parle aux consommateurs et qui les incite à agir dans l’immédiat.

L’affichage numérique pour multiplier les achats impulsifs

Selon un sondage mené par Slickdeals.net, aux États-Unis, le consommateur moyen dépense près de 5 400 $ chaque année en achats impulsifs. Environ 71 % de cette somme est consacrée à la nourriture et aux articles d’épicerie.

Ces achats ne sont pas seulement attribuables aux sucreries stratégiquement placées près des caisses. Il s’agit plutôt de réactions des consommateurs face à des rabais vus en magasin.

La stratégie type, consistant à placer des autocollants et des affiches statiques près des articles à annoncer, fonctionne passablement bien, mais elle n’atteint pas le degré d’efficacité de l’affichage numérique. Il appert que les consommateurs ont une réaction émotive 2,5 fois plus élevée aux affichages numériques aux caisses qu’aux médias statiques. Il s’agit donc d’un média publicitaire qui a de l’influence. La nourriture évoque déjà une forte réaction émotive chez beaucoup de gens, alors l’ajout de l’affichage numérique aura certainement un effet important sur le volume de ventes.

De plus, les produits en solde auront beaucoup plus de portée affichés sur des enseignes numériques partout dans l’épicerie. Habituellement, les annonces de solde en magasin sont situées près des produits visés, mais l’affichage numérique permet de passer en boucle toutes les excellentes aubaines du magasin. Pour plus de commodité, il est même possible d’inclure le numéro de l’allée ou la section du magasin où se trouve le produit.

Intégrez l’affichage numérique à votre système de caisse pour propulser vos ventes

Des recherches du National Resources Defense Council indiquent que les épiceries perdent environ 43 milliards de tonnes de nourriture chaque année, c’est-à-dire environ 10 % de l’approvisionnement en nourriture des États-Unis. Avec l’élan que prend la pensée écologique, ce genre de gaspillage ne passe plus inaperçu; les épiceries subissent de plus en plus de pression pour prendre des mesures pour réduire le gaspillage.

L’affichage numérique constitue une solution idéale pour relever ce défi. L’intégration de l’affichage numérique à une solution de point de vente permet de changer automatiquement l’affichage pour promouvoir les produits qui doivent être écoulés et d’arrêter d’annoncer les produits sur le point d’être en rupture de stock ou qui ont été tous vendus.

Mis en œuvre adéquatement, ce type de système est très efficace pour orienter les ventes et pour réduire les risques que des produits expirés demeurent invendus. Il s’agit d’un excellent outil pour réduire le gaspillage alimentaire, tant pour des raisons écologiques qu’économiques.

L’affichage numérique peut vous aider à orienter les ventes de façon à réduire le gaspillage alimentaire.

L’affichage numérique peut aider à influencer la dynamique des ventes pour réduire le gaspillage

Adoptez le numérique (presque) partout pour maximiser son effet

En plus des écrans numériques habituels, les épiceries installent des écrans d’extrémité d’allée et de bord de tablette, ce qui ajoute du dynamisme et attire l’œil directement à côté des produits populaires.

D’autres types d’affichage gagnent également en popularité. Des magasins comme Walgreens ont commencé à installer des réfrigérateurs avec une porte intégrant un écran au lieu d’une porte vitrée. Les écrans présentent des publicités adaptées aux clients qui se trouvent tout près. Ils peuvent présenter des appels à l’action (comme inviter les clients à suivre le magasin sur les réseaux sociaux), automatiquement griser les produits en rupture de stock, et plus encore.

Évidemment, les épiceries ne peuvent pas passer au numérique pour toutes les formes de publicité qu’elles utilisent. La publicité sur le tapis roulant des caisses, sur la poignée des paniers d’achats, sur les diviseurs aux caisses et beaucoup d’autres éléments similaires ne se prête pas à l’affichage numérique. Les épiceries qui désirent monétiser leurs stocks le plus efficacement possible obtiendront les meilleurs résultats en maximisant l’affichage numérique et en ajoutant des affichages statiques complémentaires. Ces magasins doivent utiliser des outils permettant de gérer à la fois les stocks et les ventes.

Constituez un flux régulier de revenus publicitaires programmatiques

La publicité en ligne est habituellement transmise en vertu d’une certaine programmation; c’est-à-dire qu’elle est vendue dès que les conditions d’une entente préalable sont respectées. Ce puissant processus aide les acheteurs à maximiser la portée et la pertinence de leurs publicités grâce à des messages créatifs et à des produits diversifiés. Par exemple, Lipton pourrait décider de mener une campagne programmatique visant l’affichage dans les épiceries, qui présente des publicités de thé glacé dès que le temps est chaud et ensoleillé, puis des publicités de soupe poulet et nouilles par temps froid et pluvieux.

Exemple : Même s’il ne s’agit pas d’une épicerie, Foodora utilise un affichage extérieur numérique programmatique pour présenter à son public cible des publicités selon qu’il fasse soleil ou qu’il pleuve.

Les épiceries qui adoptent l’affichage numérique programmatique bénéficient également d’autres avantages, comme la possibilité de participer aux campagnes omnicanaux de grande envergure. De nos jours, les marques sont toujours à l’affût d’occasions pour présenter leurs publicités simultanément sur des médias en ligne, les médias sociaux et sur l’affichage extérieur. Les affichages numériques programmatiques sont offerts à l’achat dans la même plateforme axée sur la demande que les acheteurs de médias utilisent pour acheter leurs autres médias numériques. Il est donc possible de les inclure dans ce genre de campagne.

La publicité programmatique est indéniablement considérée comme une technologie clé de l’avenir, et même du présent, de l’affichage extérieur numérique. L’inclusion de cette fonction dans l’affichage des épiceries permet aux propriétaires de réseaux d’offrir à ces commerces toutes les possibilités de l’avenir.

Des publicités et du contenu s’adressant à des publics cibles spécialisés

Selon une recherche de Specialtyfood.com, les produits de spécialité ont connu une augmentation des ventes de 12,9 % en 2017, comparativement à 1,4 % pour les aliments ordinaires. Les épiceries qui ont saisi cette tendance et qui cherchent de nouvelles façons de servir les consommateurs à la recherche de produits spécialisés pourraient se retrouver dans une position enviable.

Il existe de nombreux types d’aliments de spécialité; les fromages artisanaux, les chocolats, les produits biologiques, les aliments fermentés et les choix à base de plante sont des produits de plus en plus recherchés par de plus en plus de gens.

L’utilisation de l’affichage numérique pour promouvoir une épicerie comme étant la destination pour un ou plusieurs types de ces produits peut avoir une grande influence et, ainsi, attirer les consommateurs à l’affût de ces produits. Le contenu qui annonce ces aliments, de nouveaux services ou événements qui y sont associés, ou des faits cocasses qui peuvent intéresser les consommateurs peut jouer un rôle important pour attirer les acheteurs potentiels.

Bref, l’affichage d’information sur les aliments de spécialité est susceptible d’intéresser ces consommateurs spécialisés.

Du contenu de signalisation au sujet d’aliments spécialisés peut aider à se connecter avec des acheteurs de produits niches

En raison de la nature dynamique et polyvalente de l’affichage numérique, celle-ci devient rapidement la norme d’affichage en magasin. Les épiceries qui cherchent à atteindre des marques et des clients, annoncer leurs services et accroître les achats impulsifs ont intérêt à s’intéresser de près à ce média pour en tirer profit dès maintenant.

Voyez comment Starlite Media, un client de Broadsign, utilise l’affichage extérieur numérique pour augmenter les ventes dans les épiceries et les magasins de vente au détail.