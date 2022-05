Comment utiliser l’affichage numérique au point de vente pour transformer l’expérience de vente au détail

Des études montrent que dans les magasins de détail, les bars, les restaurants et de nombreux autres types d’établissements, un système d’affichage numérique efficace au point de vente peut être un élément clé pour capter l’attention des clients et accroître les revenus. Dans un rapport du réseau Popspot intitulé « Why the checkout line is retail’s next gold mine » (pourquoi les files d’attente aux caisses sont-elles la prochaine mine d’or dans le commerce de détail?), on apprend que 62 % des clients interrogés seraient plus enclins à rechercher un produit annoncé au point de vente lors d’une prochaine visite. De plus, 43 % ont indiqué qu’ils seraient susceptibles d’acheter le produit annoncé sur-le-champ.

Il n’est donc pas surprenant que l’affichage au point de vente soit maintenant omniprésent dans les commerces de vente au détail. Cependant, une meilleure occasion se présente au-delà de l’affichage statique standard, particulièrement alors que cette période post-pandémie nous a forcés à repenser l’expérience de la vente au détail. Installer des écrans numériques aux points de vente pourrait permettre de saisir ces nouvelles occasions plus rapidement.

Utilisation des affichages au point de vente comme moteur de succès post-COVID

Dans une grande partie du monde, on constate un relâchement des mesures de confinement et de distanciation contre la COVID-19 qui étaient en place depuis plusieurs mois. Les détaillants se sont réjouis de ce retour progressif à la normale, qui n’est cependant pas un retour à nos habitudes d’avant. Les habitudes et les préférences qui sont nées durant la pandémie sont susceptibles de perdurer, et les détaillants devront s’y adapter. Or, l’affichage numérique au point de vente peut faciliter le processus.

Par exemple, selon Mintel, il est très probable que les consommateurs veuillent être rassurés que les établissements de vente au détail continuent de respecter les normes de propreté. Vous pouvez facilement rassurer vos visiteurs sur la fréquence de nettoyage en ajoutant un message à cet effet dans le contenu programmé à l’affichage de vos points de vente.

L’affichage dynamique est un excellent outil pour communiquer les politiques d’assainissement dans un point de vente

Une autre tendance qui a fait son apparition est l’achat en ligne avec ramassage en magasin (BOPIS). Des affichages à cet effet pourraient être disposés près du point de ramassage. Vous pourriez les utiliser pour faire la promotion de soldes attrayants ou d’autres promotions qui pourraient inciter les personnes en file à faire d’autres achats pendant qu’elles se trouvent dans le magasin.

Il ne s’agit que de quelques exemples des possibilités qu’apportent les affichages numériques pour vous aider à vous relever de la pandémie. Cet article comporte beaucoup d’autres conseils pour vous aider à y parvenir. En d’autres mots, les affichages numériques constituent un investissement intelligent pour remettre votre commerce sur les rails, tant pour cette année que pour les années à venir.

Laissez une impression durable grâce au contenu dynamique des systèmes d’affichage au point de vente

L’affichage au point de vente a pour but d’attirer l’attention des consommateurs sur des produits vedettes dans un environnement de vente. Or, on l’utilise souvent pour diffuser des images ou des messages simples, sans mouvement, comme dans le cas des affiches et des présentoirs en carton.

Les études montrent que ces types d’affichage au point de vente ne sont pas optimaux. Le rapport « A neuroscience view of full motion in DOOH » (perspectives sur l’affichage extérieur numérique au regard des neurosciences), préparé par la firme Neuro-Insight pour le compte d’Ocean Outdoor, indique que l’affichage numérique dynamique est 2,5 fois plus efficace que l’affichage statique pour susciter une réaction émotionnelle. Le contenu dynamique favorise aussi la mémorisation du message.

Pour les détaillants qui souhaitent passer au numérique, le déploiement d’écrans aux caisses et dans des endroits stratégiques en magasin produira une expérience de magasinage plus remarquable et attrayante.

Exemple : Ces publicités présentées sur le réseau de Primesight utilisent le mouvement pour attirer l’attention.

L’affichage numérique permet d’adapter les promotions

L’affichage statique aux points de vente présente aussi l’inconvénient de ne pas pouvoir s’adapter aux conditions courantes. Avec des écrans numériques, il devient possible de diffuser des publicités beaucoup plus intelligentes.

Les principales plateformes logicielles d’affichage numérique disposent d’API extensibles qui permettent l’intégration d’autres flux de données. Les détaillants peuvent ainsi intégrer leurs systèmes de points de vente et d’inventaire, mais aussi des flux concernant la météo, des résultats sportifs, etc. En reliant ces plateformes, il devient possible d’adapter en fonction des conditions courantes les offres présentées par le système d’affichage d’un établissement. S’il fait froid dehors, le système peut présenter des publicités de manteaux ou de vêtements chauds aux clients. Si un joueur vedette d’une équipe sportive est sur une lancée, on peut mettre son chandail en évidence sur les écrans. De même, si un produit annoncé est en rupture de stock, les écrans peuvent afficher automatiquement d’autres promotions en remplacement.

L’affichage numérique aux points de vente a pour but d’encourager les achats impulsifs. En veillant à ce que les annonces soient toujours pertinentes et à ce qu’elles portent sur des produits en stock, les points de vente au détail peuvent exploiter efficacement le potentiel de cette technologie.

Exemple : MMD Media relie les données des points de vente aux systèmes d’affichage numérique situés à l’intérieur de son réseau de stations-service et en périphérie de celui-ci, afin de veiller à ce que les produits visés par les promotions annoncées soient toujours en stock.

L’affichage numérique aux points de vente améliore l’efficacité des programmes de fidélisation

Le consommateur moderne a démontré qu’il est prêt à divulguer des données pour profiter d’un meilleur accès et de meilleures offres. L’énorme popularité des programmes de fidélisation et d’adhésion en témoigne.

Selon Bond Brand Loyalty, 77 % des consommateurs affirment que les programmes de fidélisation les rendent plus susceptibles d’être fidèles aux marques associées. Environ 63 % des consommateurs vont jusqu’à dire qu’ils modifient leurs dépenses simplement pour tirer le meilleur parti possible de leurs programmes de fidélisation.

L’affichage numérique aux points de vente offre une excellente occasion de mettre en valeur les programmes d’adhésion et de fidélisation, de même que les promotions offertes; tout cela, en magasin, d’une manière visuellement attrayante. L’affichage numérique peut aussi s’intégrer aux données des programmes de fidélisation pour créer des expériences de vente au détail encore plus attrayantes.

En intégrant des données de leur programme d’adhésion à leur système d’affichage numérique aux points de vente, les détaillants peuvent déclencher la diffusion de contenu ciblé pour chaque client dont ils traitent la carte. Cela peut avoir une incidence importante, car les études d’Adlucent montrent que 71 % des consommateurs préfèrent des publicités adaptées à leurs intérêts et à leur historique d’achat. Cette approche peut permettre aux commerçants qui investissent à la fois dans des systèmes d’affichage numérique et dans des programmes de fidélisation de tirer le meilleur parti de ces deux investissements.

L’intégration de programmes de fidélisation au système d’affichage numérique d’un magasin peut permettre de présenter un contenu personnalisé aux consommateurs.

L’affichage numérique peut également divertir grâce à des expériences interactives

Une étude menée par Gartner a montré que 89 % des entreprises s’attendent à devoir se démarquer principalement sur le plan de l’expérience client. Se démarquer grâce à l’expérience client dans le secteur concurrentiel du commerce de détail nécessite plus que des sourires chaleureux et la connaissance des produits. Il faut chercher des moyens d’offrir des expériences de magasinage passionnantes que les clients ne pourront pas obtenir ailleurs.

À cette fin, les écrans des systèmes d’affichage numérique peuvent aider les détaillants à offrir des expériences interactives visuelles qui divertiront leurs clients en plus de les renseigner. De l’essai virtuel de vêtements aux services d’assistance à la demande et bien au-delà, il existe de nombreuses façons d’utiliser la technologie à écran tactile non seulement pour favoriser l’engagement, mais aussi pour créer un lien positif durable entre un détaillant et ses clients.

Exemple : Une épicerie IGA au Canada a mis en place une installation temporaire de « récolte sur place » qui permettait aux clients de choisir des produits cultivés sur le toit de l’immeuble; ces produits étaient ensuite cueillis à la main et livrés aux clients en magasin en quelques minutes. Il s’agit d’un bon exemple d’expérience unique et mémorable, rendue possible par l’affichage numérique au point de vente.

Les écrans numériques rendent accessibles des données granulaires

Combien de personnes regardent l’affichage au point de vente moyen? Combien de temps le regardent-ils? Quelle est la répartition démographique des personnes qui regardent les différentes promotions? Ce sont des questions auxquelles peu de détaillants seraient en mesure de répondre avec exactitude, mais les choses n’ont pas à être ainsi.

Les systèmes d’affichage peuvent facilement intégrer des outils d’analyse qui permettent aux détaillants d’avoir un portrait beaucoup plus clair des clients qui regardent leurs écrans. Grâce à des caméras et à des fonctions de collecte de données anonyme, ces systèmes peuvent contribuer à générer des rapports détaillés qui révèlent les promotions les plus attrayantes pour les différents segments de clientèle.

Pour être efficace, une bonne solution d’affichage numérique au point de vente devrait aussi permettre d’autres utilisations potentielles, y compris des tâches simples comme la préparation de rapports comparant le nombre de fois où une promotion a été affichée avec les ventes totales des produits visés. Un tel système fournit suffisamment de données au détaillant pour soutenir l’amélioration continue, ce qui assure une efficacité maximale de l’affichage numérique au point de vente au fil du temps.