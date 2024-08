Québecor choisit Broadsign pour gérer sa division d’affichage numérique

Le partenariat permet à Québecor de mieux servir les agences et les marques à travers la province

MONTREAL, Canada, le 6 juillet 2020 – Broadsign, principale plateforme dans l’industrie d’affichage a été choisie par Québecor, chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture, pour gérer sa division d’affichage numérique. Le partenariat permet à Québecor de vendre, gérer et distribuer facilement du contenu à travers son réseau d’abribus, et cela, à partir d’une plateforme centralisée, pour une simplification notable du travail.

L’intégration permet à Québecor d’utiliser une plateforme d’affichage numérique complète avec Broadsign Control pour simplifier la gestion et la diffusion de son contenu numérique, en plus de voir son cycle de vente facilité avec Broadsign Direct et le plug-in Salesforce.

« La technologie au service des annonceurs, c’est la ligne de pensée qui a motivé l’acquisition de Broadsign pour Québecor, » a affirmé Claude Foisy, vice-président, Québecor Affichage. « Le choix fut fort simple pour notre équipe, puisque Broadsign est le leader incontesté dans le domaine de l’affichage numérique. Nous avons rapidement développé une relation de confiance avec cette équipe d’expérience, qui nous a pleinement soutenus dans l’ensemble des étapes d’intégration du système. Nous croyons fortement que notre offre de service sera rehaussée grâce à l’utilisation d’une technologie robuste nous permettant une gestion rapide et efficace de la programmation et de la diffusion des contenus publicitaires. »

Réseau dominant en matière de mobilier urbain dans la province, Québecor rejoint presque deux millions d’étudiants et de professionnels en déplacement, ce qui offre aux marques de formidables perspectives créatives pour toucher directement ces publics. D’ailleurs, comme plusieurs d’entre eux sont exposés à ces écrans aux mêmes heures quotidiennement, les acheteurs médias peuvent utiliser ces routines pour optimiser la fréquence et le contenu de leur campagne.

Grâce à la plateforme Broadsign, Québecor peut moderniser et améliorer l’ensemble de ses opérations, offrant à ses partenaires des réponses aux demandes de proposition et des temps d’exécution de campagne plus rapides, des possibilités additionnelles de ciblage basé sur les données, ainsi que du support technique pour les créatifs HTML5.

« Nous sommes spécialement ravis du partenariat avec Québecor car son mobilier urbain a une présence importante dans notre ville, Montréal, » a dit Maarten Dollevoet, vice-président principal, ventes chez Broadsign. « Avec des ventes et des opérations plus efficaces, et des capacités créatives améliorées, nous sommes confiants que les acheteurs médias verront encore plus d’avantages à travailler avec Québecor. »

Québecor est présente dans plusieurs villes et régions, dont Montréal, Laval, la Rive-Sud de Montréal, Sherbrooke et Lévis.

À propos de Broadsign

Avec Broadsign, exploiter la puissance d’affichage extérieur et communiquer avec divers publics à travers le monde n’aura jamais été si facile pour les propriétaires de médias, les agences et les marques de produit. En tant que diffuseur, présent entre autres dans les aéroports, les centres commerciaux, les cliniques de santé, les transports en commun via un réseau de 187,000 enseignes digitales, Broadsign entre au cœur même de la vie des gens.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.