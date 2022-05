Broadsign selected by leading communications and media company, Quebecor, to power its digital out-of-home division

Version française ci-dessous

Partnership enables Quebecor to more effectively service advertisers across the province

MONTREAL, Canada – July 6, 2020 – Broadsign, the leading out-of-home (OOH) platform has been selected by Quebecor, Quebec’s leading communications, media and entertainment company, to power it’s digital out-of-home (DOOH) division. The partnership enables Quebecor to easily sell, manage and distribute content across its fleet of premium bus shelter screens from one centralized platform, significantly streamlining their DOOH workflows.

The integration includes a complete digital out-of-home platform, with Quebecor to utilize Broadsign Control for robust content management and distribution and Broadsign Direct and its Salesforce plugin for streamlined sales.

“Our priority when selecting our software provider was how the partnership would ultimately benefit our customers. That’s why we chose to partner with Broadsign, the clear industry leaders in digital signage. We quickly developed a strong relationship with their experienced team and were fully supported during every step of the integration. We are excited to see our offerings improve with a robust software that enables us to easily manage content scheduling and playback” said Claude Foisy, Vice President, Quebecor out-of-home

As the leading digital street furniture network in the province, Quebecor reaches nearly two million on-the-go students and business professionals, giving brands a direct and creative opportunity to reach these busy audiences. With many exposed to the screens at the same time every day, advertisers can use these daily routines to optimize campaign frequency and messaging.

Broadsign’s platform enables Quebecor to streamline and enhance their entire DOOH operations, providing their advertising partners with quicker RFP and campaign turnaround times, more data-based triggering capabilities, and additional creative support for HTML5.

“We’re especially excited about the partnership with Quebecor, their screens are important fixtures in our home city of Montreal,” said Maarten Dollevoet, SVP of sales at Broadsign. “With more efficient operations and sales, and enhanced campaign creative capabilities, we’re confident that advertisers will find even more value in working with Quebecor.”

Quebecor has screens in the busiest regions of the province including in Montreal, Laval, Montreal’s South Shore, Sherbrooke and Lévis.

About Broadsign

Broadsign is making it easier than ever for publishers, agencies and brands to harness the power of out-of-home and connect with audiences across the globe. Powering 187,000 digital screens in airports, shopping malls, health clinics, transit systems and more, Broadsign is at the heart of people’s lives.

The Broadsign platform enables marketers and agencies to easily book screens and has helped brands like Pepsi, Turkish Airlines, The UFC, Unilever, Volkswagen, John Lewis and more, launch successful programmatic DOOH campaigns.

About Quebecor

Quebecor, a Canadian leader in telecommunications, entertainment, news media and culture, is one of the best-performing integrated communications companies in the industry. Driven by their determination to deliver the best possible customer experience, all of Quebecor’s subsidiaries and brands are differentiated by their high-quality, multiplatform, convergent products and services.

Quebec-based Quebecor (TSX: QBR.A, QBR.B), employs more than 10,000 people in Canada.

A family business founded in 1950, Quebecor is strongly committed to the community. Each year, it actively supports more than 400 organizations in the vital fields of culture, health, education, the environment and entrepreneurship.

Québecor choisit Broadsign pour gérer sa division d’affichage numérique

Le partenariat permet à Québecor de mieux servir les agences et les marques à travers la province

MONTREAL, Canada, le 6 juillet 2020 – Broadsign, principale plateforme dans l’industrie d’affichage a été choisie par Québecor, chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture, pour gérer sa division d’affichage numérique. Le partenariat permet à Québecor de vendre, gérer et distribuer facilement du contenu à travers son réseau d’abribus, et cela, à partir d’une plateforme centralisée, pour une simplification notable du travail.

L’intégration permet à Québecor d’utiliser une plateforme d’affichage numérique complète avec Broadsign Control pour simplifier la gestion et la diffusion de son contenu numérique, en plus de voir son cycle de vente facilité avec Broadsign Direct et le plug-in Salesforce.

« La technologie au service des annonceurs, c’est la ligne de pensée qui a motivé l’acquisition de Broadsign pour Québecor, » a affirmé Claude Foisy, vice-président, Québecor Affichage. « Le choix fut fort simple pour notre équipe, puisque Broadsign est le leader incontesté dans le domaine de l’affichage numérique. Nous avons rapidement développé une relation de confiance avec cette équipe d’expérience, qui nous a pleinement soutenus dans l’ensemble des étapes d’intégration du système. Nous croyons fortement que notre offre de service sera rehaussée grâce à l’utilisation d’une technologie robuste nous permettant une gestion rapide et efficace de la programmation et de la diffusion des contenus publicitaires. »

Réseau dominant en matière de mobilier urbain dans la province, Québecor rejoint presque deux millions d’étudiants et de professionnels en déplacement, ce qui offre aux marques de formidables perspectives créatives pour toucher directement ces publics. D’ailleurs, comme plusieurs d’entre eux sont exposés à ces écrans aux mêmes heures quotidiennement, les acheteurs médias peuvent utiliser ces routines pour optimiser la fréquence et le contenu de leur campagne.

Grâce à la plateforme Broadsign, Québecor peut moderniser et améliorer l’ensemble de ses opérations, offrant à ses partenaires des réponses aux demandes de proposition et des temps d’exécution de campagne plus rapides, des possibilités additionnelles de ciblage basé sur les données, ainsi que du support technique pour les créatifs HTML5.

« Nous sommes spécialement ravis du partenariat avec Québecor car son mobilier urbain a une présence importante dans notre ville, Montréal, » a dit Maarten Dollevoet, vice-président principal, ventes chez Broadsign. « Avec des ventes et des opérations plus efficaces, et des capacités créatives améliorées, nous sommes confiants que les acheteurs médias verront encore plus d’avantages à travailler avec Québecor. »

Québecor est présente dans plusieurs villes et régions, dont Montréal, Laval, la Rive-Sud de Montréal, Sherbrooke et Lévis.

À propos de Broadsign

Avec Broadsign, exploiter la puissance d’affichage extérieur et communiquer avec divers publics à travers le monde n’aura jamais été si facile pour les propriétaires de médias, les agences et les marques de produit. En tant que diffuseur, présent entre autres dans les aéroports, les centres commerciaux, les cliniques de santé, les transports en commun via un réseau de 187,000 enseignes digitales, Broadsign entre au cœur même de la vie des gens.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.