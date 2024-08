Planificación de campañas y difusión de anuncios

Reasignación de campaña

Dígale sí a las campañas entrantes, sin importar cuán complejas sean

Cuando una nueva gran oferta no se ajusta a su programación actual, no debería tener que decir que no... o hacer una compleja jugada de Tetris para tratar de aprovecharla. Optimice el rendimiento de su red con una redistribución automatizada de campañas tan inteligente que sería imposible hacerlo a mano, todo con un solo clic.