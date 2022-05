Política de protección de datos

sus derechos

Usted tiene derecho a solicitar lo siguiente: Acceso a la información. Objeción al procesamiento. Objeción a la toma de decisiones y la creación de perfiles automatizadas. Restricción del procesamiento. Portabilidad de la información. Rectificación de la información. Eliminación de la información.

En caso de realizar una solicitud relacionada con cualquier de los derechos enumerados anteriormente, contemplaremos dicha solicitud de conformidad con todas las leyes y normas vigentes en materia de protección de la información. No se cobrará ningún arancel administrativo por contemplar o cumplir con dicha solicitud a menos que esta se considere innecesaria o excesiva en su naturaleza.

Usted tiene derecho a obtener, en función de una solicitud realizada por escrito previa verificación satisfactoria de su identidad, la siguiente información sobre su Información personal: Los fines de la recolección, el procesamiento, el uso y el almacenamiento de su Información personal. Las fuentes de la Información personal, si no se obtuvo de parte del Sujeto de la información. Las categorías de Información personal almacenadas sobre el Sujeto de la información. Los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se ha transmitido o podría transmitirse la Información personal, junto con la ubicación de dichos destinatarios. El período previsto de almacenamiento de la Información personal o la justificación para determinar el período de almacenamiento. El uso de cualquier toma de decisiones automatizada, incluida la creación de perfiles. El derecho del Sujeto de la información a: Objetar el procesamiento de su Información personal.

Presentar un reclamo frente a una Autoridad de protección de la información.

Solicitar la rectificación o la eliminación de su Información personal.

Solicitar la restricción del procesamiento de su Información personal.

Se brindará una respuesta a cada solicitud dentro de los 30 días de la recepción de la solicitud por escrito de parte del Sujeto de la información. La verificación adecuada debe confirmar que el solicitante es el Sujeto de la información o su representante legal autorizado. Los Sujetos de la información tendrán derecho a solicitar a Broadsign la corrección o la complementación de Información personal errónea, confusa, desactualizada o incompleta.

Si no podemos responder completamente a la solicitud dentro de los 30 días, le brindaremos la siguiente información a usted o a su representante legal autorizado dentro del plazo especificado: Un acuse de recibo de la solicitud.

Cualquier información ubicada hasta la fecha.

Detalles de la información o las modificaciones solicitadas que no se brindarán al Sujeto de la información, los motivos del rechazo y cualquier procedimiento disponibles para apelar dicha decisión.

Una fecha estimada en la cual se brindarán las respuestas pendientes.

Un cálculo de los costos que deberá abonar el Sujeto de la información (p. ej., si la solicitud es excesiva en su naturaleza).

El nombre y la información de contacto de la persona de Broadsign con quien debe comunicarse el Sujeto de la información para el seguimiento.

Cabe destacar que pueden surgir situaciones en las que brindar la información solicitada por el Sujeto de la información divulgaría Información personal sobre un tercero. En esos casos, la información debe redactarse o retenerse según sea necesario o adecuado para proteger los derechos de ese tercero.

To request your data, please use the form below