En una era de crecimiento digital, la publicidad OOH estática todavía representa el 70% del inventario, lo que lo convierte en una parte importante pero poco representada del OOH. Es por eso que Broadsign encuestó a propietarios de medios de todo el mundo para identificar sus prioridades y motivaciones futuros. Nuestro informe de la industria a nivel global está repleto de conocimientos, tendencias y análisis detallados que nos ayudan a comprender los desafíos y oportunidades emergentes de esta industria.

Si está listo para profundizar en el mundo de la publicidad OOH estática, descargue su copia del Informe sobre el estado de la publicidad OOH estática.

Descargar el reporte