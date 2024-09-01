Descubre el futuro de la publicidad OOH estática
10 países91,000 encuestados
En una era de crecimiento digital, la publicidad OOH estática todavía representa el 70% del inventario, lo que lo convierte en una parte importante pero poco representada del OOH. Es por eso que Broadsign encuestó a propietarios de medios de todo el mundo para identificar sus prioridades y motivaciones futuros. Nuestro informe de la industria a nivel global está repleto de conocimientos, tendencias y análisis detallados que nos ayudan a comprender los desafíos y oportunidades emergentes de esta industria.
Si está listo para profundizar en el mundo de la publicidad OOH estática, descargue su copia del Informe sobre el estado de la publicidad OOH estática.
75%
de los encuestados manifestaron que la disponibilidad de inventario en tiempo real es una de las principales características que buscan en las herramientas de gestión de OOH estática.
59%
de los encuestados opina que la segmentación basada en datos jugará un papel importante en el crecimiento de la OOH estática.
64%
de las empresas de OOH estática encuestadas ya se han comprometido a reducir su huella de carbono.
¿Quiere saber más?
Descargue una copia gratuita del informe completo y conozca lo último en información y tendencias de la OOH estática de la mano de profesionales de todo el mundo.