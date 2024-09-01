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Webinar

¡Transforma tu red de publicidad exterior en una poderosa fuente de ingresos con Broadsign!

Martes, 9 de junio de 2026, a las 11:00 a. m. ET

Martes, 9 de junio de 2026, a las 11:00 a. m. ET

Descubre cómo operar y monetizar tu red de publicidad exterior de manera unificada, conectando inventario estático y digital.

No te pierdas este webinar exclusivo y conoce cómo Broadsign puede ayudarte a optimizar la operación y aumentar los ingresos de tu red de publicidad exterior, integrando de forma eficiente elementos estáticos, digitales y ventas programáticas.

He aquí un avance de lo que trataremos:

  • Simplifica y optimiza las ventas directas
    Descubre cómo gestionar campañas estáticas y digitales en un flujo de trabajo unificado, lo que facilita las ventas directas, aumenta las tasas de cierre y permite una segmentación precisa de la audiencia.
  • Maximiza la demanda de ingresos programáticos
    Descubre cómo la integración con Place Exchange dará acceso inmediato al mayor ecosistema de demanda de publicidad exterior programática del mundo y acelerará las ventas.
  • Panel: testimonios de clientes de la región
    Escucha directamente a otros dueños de medios de la región, compartir cómo han logrado aumentar sus ingresos a través de los canales de venta directa y venta programática, simplificar la gestión de la red y el inventario, y ampliar su red sin problemas con Broadsign.

Presentadores

Natalia Rojas

Natalia Rojas

Directora de Gestión de Cuentas, Américas

Broadsign

Jose Delgado

Jose Delgado

Director de Ventas de la Plataforma

Broadsign

Manuel Ameneiros

Manuel Ameneiros

Director de Ventas para Latinoamérica

Broadsign

Jacobo Gómez

Jacobo Gómez

Ejecutivo Sr. de Cuentas

Broadsign

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