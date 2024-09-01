Webinar
¡Transforma tu red de publicidad exterior en una poderosa fuente de ingresos con Broadsign!
Martes, 9 de junio de 2026, a las 11:00 a. m. ET
Descubre cómo operar y monetizar tu red de publicidad exterior de manera unificada, conectando inventario estático y digital.
No te pierdas este webinar exclusivo y conoce cómo Broadsign puede ayudarte a optimizar la operación y aumentar los ingresos de tu red de publicidad exterior, integrando de forma eficiente elementos estáticos, digitales y ventas programáticas.
He aquí un avance de lo que trataremos:
- Simplifica y optimiza las ventas directas
Descubre cómo gestionar campañas estáticas y digitales en un flujo de trabajo unificado, lo que facilita las ventas directas, aumenta las tasas de cierre y permite una segmentación precisa de la audiencia.
- Maximiza la demanda de ingresos programáticos
Descubre cómo la integración con Place Exchange dará acceso inmediato al mayor ecosistema de demanda de publicidad exterior programática del mundo y acelerará las ventas.
- Panel: testimonios de clientes de la región
Escucha directamente a otros dueños de medios de la región, compartir cómo han logrado aumentar sus ingresos a través de los canales de venta directa y venta programática, simplificar la gestión de la red y el inventario, y ampliar su red sin problemas con Broadsign.
Presentadores
Natalia Rojas
Directora de Gestión de Cuentas, Américas
Broadsign
Jose Delgado
Director de Ventas de la Plataforma
Broadsign
Manuel Ameneiros
Director de Ventas para Latinoamérica
Broadsign
Jacobo Gómez
Ejecutivo Sr. de Cuentas
Broadsign