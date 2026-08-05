OXXO-Retina Media y Place Exchange transforman la publicidad en tiendas

Ahora, los anunciantes podrán activar campañas en tiempo real y de manera unificada en las tiendas OXXO de México

Monterrey, Nuevo León (10 de septiembre 2025, 2025) – Retina Media, la plataforma de retail media de OXXO, propiedad de FEMSA Proximidad y Salud, y Place Exchange, el SSP líder de medios programáticos fuera del hogar (OOH), anunciaron una colaboración que permitirá, por primera vez, el acceso automatizado a la extensa red de más de 8,000 pantallas digitales de OXXO en México, ubicadas estratégicamente en zonas de alto tráfico para que los anunciantes puedan interactuar con los consumidores mientras realizan sus compras, fortaleciendo el mercado de retail media en el país.

A través de esta colaboración, los anunciantes y compradores de medios podrán integrar las pantallas de OXXO en sus estrategias digitales y omnicanal, llegando a las personas de manera más directa y efectiva durante su recorrido de compra en las tiendas físicas, junto con puntos de contacto digitales en línea, dispositivos móviles y otros canales programáticos.

En un momento decisivo para la industria, un informe de Grand View Research revela que el retail media en México generó 1,995 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance 3,204 millones de dólares para 2030, un crecimiento impulsado principalmente por las compras en tienda, que representan el 88 % de todas las transacciones minoristas en el país, según el CCIA Research Center.

A medida que OXXO-Retina Media ingresa a esta industria y al ecosistema programático a través de su colaboración con Place Exchange, los actores de la publicidad digital destacaron la importancia de este paso: “Estamos entusiasmados de tener acceso al inventario de OXXO a través de Display & Video 360, nuestra plataforma de compra programática, ya que se trata de una marca icónica con un alcance amplio en todos los segmentos demográficos y mercados de México”, dijo Matias Medina Rivero, responsable de Medios Programáticos para la región de América Latina de habla hispana en Google. “La entrada de OXXO al ecosistema programático significa que las marcas ahora pueden integrar fácilmente su inventario en sus estrategias omnicanal, interactuando con los consumidores en todos los canales digitales de manera unificada”.

Place Exchange aporta una amplia experiencia en campañas programáticas y de retail media que, combinada con la infraestructura y alcance de OXXO, permitirá a los anunciantes:

Campañas dirigidas: Entregar mensajes a audiencias específicas según demografía, ubicación y hábitos de compra.

Entregar mensajes a audiencias específicas según demografía, ubicación y hábitos de compra. Optimizar inversiones: Medir resultados en tiempo real y ajustar estrategias para obtener un mejor retorno.

Medir resultados en tiempo real y ajustar estrategias para obtener un mejor retorno. Explorar nuevos formatos: Utilizar anuncios creativos dinámicos que aumenten la relevancia del mensaje o integraciones con códigos QR para captar la atención en el punto de venta.

“Esta colaboración representa un paso importante en la forma en que las marcas interactúan con los consumidores en las tiendas”, mencionó Juan Restrepo, Director de OXXO-Retina Media. “Al aprovechar la presencia de nuestras tiendas, ofrecemos soluciones publicitarias que generan un valor real para nuestros socios comerciales”.

“Esta colaboración posiciona a OXXO como el mayor propietario de medios programáticos en México, y estamos entusiasmados de ofrecer este inventario tan demandado a nuestra audiencia global”, dijo Thomas Roberts, Director Comercial para América Latina en Place Exchange. “Los anunciantes podrán alcanzar objetivos de campaña que van desde el reconocimiento y la consideración hasta el rendimiento, gracias al alcance y la popularidad de las tiendas OXXO”.

Con esta iniciativa, Retina Media y Place Exchange transforman la red de pantallas de OXXO en una plataforma única basada en datos, que conecta a las marcas con los consumidores durante su experiencia de compra y complementa las estrategias en todos los canales digitales, siempre respetando la privacidad de los clientes.

Acerca de FEMSA Proximidad y Salud

La División Proximidad y Salud de FEMSA genera valor económico y social en los países donde tiene presencia. Opera diversas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en América Latina y Europa, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO y Bara. Además, gestiona estaciones de servicio bajo la marca OXXO GAS en México y Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y servicios de alimentos.

FEMSA Salud administra cadenas de farmacias en Latinoamérica, incluyendo YZA, Farmacon y Moderna en México; Cruz Verde en Colombia y Chile; Fybeca y SanaSana en Ecuador; y Maicao en Chile, además de un laboratorio productor y mayorista de medicamentos. Actualmente, cuenta con más de 4,400 unidades en los países donde opera.

A través de sus unidades de negocio, la División Proximidad y Salud de FEMSA atiende a más de 13 millones de consumidores diariamente y emplea a más de 160 mil colaboradores, promoviendo la inclusión, la diversidad y prácticas de sostenibilidad en sus equipos para operar en armonía con el planeta, la comunidad y la cadena de valor.

Sobre a Place Exchange by Broadsign

A Place Exchange by Broadsign é a SSP (Supply-Side Platform) global líder para mídia OOH (out of home) programática, apresentando a maior presença de inventário do setor em todo o mundo. Como parte da família de soluções OOH da Broadsign, a Place Exchange é integrada a DSPs (Demand-Side Platforms) omnichannel e especializadas em OOH.

A plataforma oferece a agências e anunciantes a oportunidade de unificar totalmente a compra programática (garantida e não garantida) e a mensuração de mídia OOH com outros canais digitais dentro da DSP de sua preferência. Isso permite aproveitar os mesmos fluxos de trabalho, criativos, relatórios e atribuições já utilizados para publicidade online, mobile e outras formas de mídia digital.

O conjunto inigualável de inventário OOH global premium da Place Exchange adere ao seu programa de certificação Place Exchange Clear, que entrega aos compradores qualidade, consistência, transparência e conformidade. Para parceiros de mídia OOH, a Place Exchange oferece a oportunidade de acessar investimentos publicitários programáticos inexplorados com total transparência e controle.